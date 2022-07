„Linkes“ Netzwerk in Berlin unterstützt ukrainische und russische Antikriegsbewegung

Die russische Feministin Sasha und Oksana Dutchek, die Direktorin des Zentrums für Sozial- und Arbeitsforschung in Kiew, sprachen über den Widerstand gegen die russische Invasion in der Ukraine.



Ein Interview mit Sasha hier:

„Der einzige Weg für die Russen, diesen Krieg zu beenden, besteht darin, die Soldaten davon zu überzeugen, den Kampf einzustellen“ – Interview mit einem russischen Sozialisten über die Antikriegsbewegung in Russland – Von Phil Butland

Zitat:

FRAGE VON PHIL BUTLAND:

Es ist klar, dass Ihre Hauptaufgabe als russischer Sozialist darin besteht, sich gegen Putin zu stellen. In der internationalen Linken wurde viel mehr über die Rolle der NATO diskutiert. Wie wird in Russland über die NATO diskutiert?

ANTWORT:

Wir sind uns bewusst, dass wachsende Militärausgaben in europäischen Ländern nicht unterstützt werden sollten. Aber für uns ist eine ganz klare Haltung gegenüber dem russischen Imperialismus von größter Bedeutung. Wir unterstützen die militärische Unterstützung des ukrainischen Widerstands und schreiben, dass das ukrainische Volk Zugang zu Waffen haben sollte, die es braucht, um den russischen Imperialismus zu bekämpfen.

Wir glauben, dass Russland in diesem Krieg besiegt werden sollte, und wir machen uns keine Illusionen über irgendwelche Kompromisse und wohin sie uns führen werden. Für uns gibt es im Moment keine Ambivalenz bezüglich der Position Russlands in diesem Krieg.

Aber was die Debatten in Russland betrifft, so nährt eine negative Diskussion über die NATO oder Sanktionen tatsächlich die russische Propaganda. Und es ist schwierig, dies nuanciert zu tun, denn das ist der Hauptdiskurs der öffentlichen russischen Medien – dass wir uns nur verteidigen, weil die NATO einen Angriff auf Russland vorbereitet. Trotz der Tatsache, dass die NATO-Staaten tatsächlich Waffen an Russland lieferten.



Oksanas Artikel für die Rosa Luxemburg Stiftung hier

Oksana Dutchak ist die stellvertretende Direktorin des Zentrums für Sozial- und Arbeitsforschung in Kiew und forscht zu Arbeit und Arbeitsbedingungen, sowie zur Ungleichheit der Geschlechter.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related