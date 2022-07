der erste Jahrestag der „Proteste“ vom 11. Juli in Kuba jährt sich am Montag zum ersten Mal. Die Contras haben dazu unter anderem zu einer Protestaktion vor der Botschaft Kubas aufgerufen.

Stavanger Straße 20, 10439 Berlin-Pankow

(nahe U2 Vinetastraße oder U/S Schönhauser Allee)

Die Solidaritätsbewegung ruft zu einer entschlossenen Antwort auf diese Provokation auf und hat eine Gegenkundgebung angemeldet.

https://www.fgbrdkuba.de/termine/flyer/20220711-kein-fussbreit-den-contras.php

