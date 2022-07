Fusion Festival russlandnah?

In der „Einschätzung der politischen Situation“ wurden unter anderem die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine kritisiert.

Deutschland würde mittlerweile immer mehr zur Kriegspartei. Die würden den Krieg nur weiter befeuern. „Es wird gezielt die Hoffnung genährt, dass die Ukrainer:innen diesen Krieg gewinnen könnten“. Nur am Verhandlungstisch könne ein Ende des Krieges erreicht werden.

https://www.berliner-zeitung.de/news/aeusserungen-zum-ukraine-krieg-fusion-festival-in-der-kritik-li.227212

