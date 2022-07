http://kaliningrad-domizil.ru/portal/russland-kompakt/politik-und-gesellschaft/telegram-kanal-informationen-06-juli-2022/

06.07.2022 / 13:00 h / 06: Der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow kommentierte die Meldung, dass sich die ehemalige österreichische Außenministerin in die Anonymität zurückziehen musste, da sie für ihre Kontakte zu Putin bedroht wurde. Dies zeuge von einer kranken, ungesunden Gesellschaft – meinte Peskow. Peskow teilte keine Einzelheiten mit, kommentierte nur, dass die Bedingungen für Frau Kneissl einfach nicht mehr erträglich gewesen sind. Peskow antwortete auf eine entsprechende Frage, dass Frau Kneissl Russland nicht um Hilfe gebeten habe. Bekannt wurde, dass Frau Kneissl seit 2020 nicht mehr in Österreich wohnt. Sie habe das Land wegen Morddrohungen verlassen – schreibt „Washington Post“.

06.07.2022 / 13:00 h / 08: Österreich hat sich entschlossen, die unterirdische Gaslagerstätte, die sich in russischem Besitz (Gasprom) befindet, zu enteignen. Als Grund führt der österreichische Bundeskanzler an, dass die Lagerstätte nicht mit Gas befüllt ist. Österreich habe das Prinzip begründet: Nutze oder verliere. Nun wird ein anderer Gaslieferant diese Anlage nutzen mit der Aufgabe, die Gasvorräte aufzufüllen.

06.07.2022 / 18:00 h / 09: „Bulgarian Military“ informiert, dass eine Gruppe von ukrainischen Militärs zwei selbstfahrende Haubitzen des Typs „Caesar“, die aus Frankreich geliefert worden waren, der russischen Armee verkauft haben. Sie haben hierfür pro Stück 120.000 USD erhalten. Der reale Einkaufspreis für eine dieser Haubitzen beläuft sich auf ca. sieben Millionen Dollar. Wer diese Informationen geliefert hat, wird durch das Journal nicht mitgeteilt. Die Zeitung teilt mit, dass es Interpol bekannt ist, dass ukrainische Soldaten mit militärischen Ausrüstungen Handel betreiben. Erinnert wird an frühere Meldungen eines französischen Politikers, der informierte, dass es russischen Militärs gelungen ist, zwei französische Haubitzen dieses Typs in ihren Besitz zu bringen. Sie wurden während eines Gefechtes erobert.

06.07.2022 / 18:00 h / 09: Norwegen hat die helfenden Hinweise Russlands anscheinend verstanden und hat Russland den Zugang zu seinen Bürgern auf Spitzbergen wieder gestattet. Die angestauten Container mit Versorgungsgütern und Lebensmitteln konnten jetzt der russischen Siedlung auf Spitzbergen zugestellt werden. Der Vorsitzende der russischen Staatsduma hatte gefordert, Verträge mit Norwegen zu prüfen, die die Meeresgrenze regulieren. Russland hatte beim Abschluss der Verträge große territoriale Zugeständnisse an Norwegen gemacht, in der Hoffnung, damit ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis zu fördern.

06.07.2022 / 18:00 h / 09: Die USA sollten sich erinnern, dass Alaska einmal russisches Territorium war – meinte der Vorsitzende der russischen Staatsduma Wjatscheslaw Wolodin. Die USA sollten sich daran erinnern, bevor sie beginnen, fremdes Eigentum im Ausland aufzuteilen. Auch Russland kann der USA gerne etwas zurückgeben. „Wenn man sich ordentlich aufführt, heißt dies nicht, dass man schwach ist. Wir wissen, wie wir zu antworten haben. Aber Amerika sollte sich ein für alle Mal daran erinnern: Es gibt so ein Gebiet – Alaska. Wenn sie also beginnen unsere Ressourcen im Ausland aufzuteilen, sollten sie vorher nachdenken, denn auch wir haben etwas, was wir zurückgeben können“, – so Wolodin während einer Sitzung der Staatsduma. 1867 wurde Alaska, nach Beendigung des Krim-Krieges an Amerika verkauft.

06.07.2022 / 18:00 h / 09: Gasprom setzt österreichischen Bundeskanzler auf den Topf. Dieser hatte erklärt, dass man das größte unterirdische Gaslager in Europa verstaatlichen werde, wenn Gasprom nicht mit der Auffüllung beginne. Gasprom hat nun dem Herrn Bundeskanzler die Eigentumsverhältnisse dargelegt. Daraus geht hervor, dass Gasprom seit einigen Monaten nicht mehr der Besitzer ist. Über eine Tochtergesellschaft halte man noch 11,11 Prozent. Deutschland ist mit 55,55 Prozent der Eigentümer und somit für die Auffüllung zuständig. Wie Deutschland sich zu einer Enteignung durch Österreich stellt, ist wohl Gasprom egal.

