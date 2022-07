Bidens Endspiel dürfte kein Sieg für die Ukraine sein. Kein realistisches Szenario für einen Sieg der Ukraine. Washington sollte auf eine Einigung drängen. (informationclearinghouse.info)

http://www.informationclearinghouse.info/57097.htm

Von Tulsi Gabbard, einem ehemaligen Mitglied des US-Repräsentantenhauses, und Daniel L. Davis, Senior Fellow bei Defense Priorities.

Nach der Rückkehr von einem Besuch an der Front in der Nähe von Cherson in der Ukraine am 19. Juni sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj , dass sein Militär weiter gegen Russland kämpfen und „alles, was uns gehört, zurückgeben“ werde, nachdem er zuvor seine Absicht deutlich gemacht hatte, „auch unsere Krim zu befreien“. Während diese Ziele verständlich sind, machen es die harten Realitäten, die auf den blutigen Schlachtfeldern der Ostukraine auftauchen, immer wahrscheinlicher, dass Kiew am Ende umso wahrscheinlicher besiegt wird, je länger man versucht, einen militärischen Sieg zu erringen. Die von US-Interessen geleitete US-Politik sollte sich ändern, um diese Realität widerzuspiegeln.

Zu Beginn des Krieges wurden viele in der Ukraine und im Westen durch das eindeutige Versagen der Kremlarmee, Kiew zu erobern und die Regierung zur Kapitulation zu zwingen, ermutigt, wie der schockierende Verlust Russlands von Tausenden von Panzern und anderen gepanzerten Fahrzeugen – und Zehntausenden – seiner Truppen beweist – insbesondere an den Fronten in Kiew und Charkiw.



Im Gegensatz dazu kämpften die ukrainischen Streitkräfte heldenhaft und effektiv und übertrafen die Erwartungen weit. Als Reaktion darauf beschleunigten die Vereinigten Staaten und Dutzende anderer westlicher Länder die Lieferung von Waffen und Munition nach Kiew.



So sehr die Ukraine jedes Gerät begrüßt, die Lieferungen waren jedoch eine klobige Mischung aus modern und antiquiert, westlich und sowjetisch. Zahlreiche Systeme erfordern eine spezielle Ausbildung, spezielle Wartungssysteme und Munition verschiedener Kaliber, die sich oft gegenseitig für jedes Waffensystem ausschließen. All dies erfordert ein massives und kompliziertes Logistiksystem, um die Waffen bereitzustellen und funktionsfähig zu halten – eines, das derzeit in der Ukraine nicht existiert und weiterhin improvisiert wird.

Unterdessen fordern ukrainische Führer mehr Waffen und warnen davor, dass die bisher gesendeten oder zugesagten Mengen völlig unzureichend sind. Der Berater des ukrainischen Präsidenten, Mykhailo Podolyak , schrieb letzte Woche , dass die Ukraine zusätzlich zu der bereits versprochenen Ausrüstung noch „1000 Haubitzen Kaliber 155 mm; 300 MLRS [Mehrfachstartraketenwerfer]; 500 Panzer; 2000 gepanzerte Fahrzeuge; [und] 1000 Drohnen.“ Das Ausmaß dieser Anfragen zeigt, wie schwierig es für die ukrainischen Streitkräfte sein wird, dem russischen Angriff im Osten ihres Landes standzuhalten, geschweige denn, das Blatt zu wenden, um ihn zu besiegen.

Seit Russland im Donbass den Kurs geändert und der Feuerkraft Vorrang vor dem Manövrieren eingeräumt hat, schlagen seine Streitkräfte mit über 70.000 Granaten pro Tag und einer beträchtlichen Anzahl schwerer Raketen auf ukrainische Truppen ein. Darüber hinaus führen die Streitkräfte des russischen Präsidenten Wladimir Putin täglich bis zu 300 Lufteinsätze über der Ukraine durch. Im Gegensatz dazu feuert die Ukraine schätzungsweise ein Zehntel so viele Granaten ab – und fliegt manchmal nur drei bis fünf Lufteinsätze pro Tag.

Diese Ungleichheit in der Feuerkraft treibt die Zahl der ukrainischen Opfer über das hinaus, was wir glauben, dass es aushalten kann, wobei Berichten zufolge jeden Tag bis zu 200 Soldaten getötet und etwa 500 verwundet werden . Ebenso verheerend ist der Tribut an Kiews Ausrüstung: Der größte Teil der sowjetischen Ausrüstung, die die Ukraine zu Beginn des Krieges besaß, ist zerstört , ganze Munitionskategorien sind ausgegangen . Kein Militär kann diese Art von Verlusten verkraften und weiterhin effektiven Widerstand leisten – wie die jüngsten Ereignisse in der Ukraine belegen Verlust mehrerer Städte und Dörfer durch die russischen Invasoren und Beinahe-Einkreisung an der Donbass-Front .

Die Politik in Kiew und Washington scheint diese Realitäten auf dem Schlachtfeld zu ignorieren. Letzte Woche wiederholte Selenskyj seine Pläne, alle ukrainischen Gebiete zurückzugewinnen, die seit der ersten Invasion im Jahr 2014 an Russland verloren gegangen sind – derzeit etwa 20 Prozent der Ukraine . Zu den Aussichten auf eine Verhandlungslösung fügte er einen Tag später hinzu , dass „keine Zeit für Gespräche“ mit Russland sei.

Die stellvertretende US-Verteidigungsministerin Kathleen Hicks sagte kürzlich, das Pentagon sei „ gut gerüstet “, um die Ukraine für fünf, zehn oder 20 Jahre in die Zukunft zu unterstützen. Doch unsere eigene beträchtliche Erfahrung im Kampf führt uns zu der Frage, ob die Ukraine fünf bis zehn Monate durchhalten kann, geschweige denn ein oder zwei Jahrzehnte.

Während noch Zeit ist und Kiew immer noch 80 Prozent seines Territoriums kontrolliert, würde eine Änderung der US-Politik eine Chance bieten, ukrainische Leben zu retten und weitere Gebietsverluste zu verhindern. Zumindest sollte die Biden-Administration ihre Schwächungsziele gegenüber Russland weniger betonen und stattdessen die Diplomatie priorisieren, um Kiew und Moskau dabei zu helfen, ein ausgehandeltes Ende des Krieges zu finden. Es liegt im nationalen Interesse der USA, eine Eskalation des Krieges in der Ukraine oder eine Ausweitung darüber hinaus zu verhindern. Die Vermeidung des Risikos einer direkten Konfrontation zwischen den USA und Russland oder der NATO und Russland ist aufgrund der schlimmen globalen Folgen eines Atomkriegs von entscheidender Bedeutung. Die Welt ist bereits einem größeren Risiko eines Atomkriegs ausgesetzt als je zuvor seit der Kubakrise von 1962.

