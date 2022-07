https://popularresistance.org/ how-cia-front-laid- foundations-for-ukraine-war/

Anatomie eines Putsches



Offensichtliche Beispiele für verdeckte Aktionen der CIA im Ausland sind heute schwer zu identifizieren, abgesehen von gelegentlichen anerkannten Katastrophen, wie dem langjährigen 1-Milliarden-Dollar-Anstrengung zum Sturz der Regierung Syriens durch Finanzierung, Ausbildung und Bewaffnung barbarischer Dschihadistengruppen.

Zum Teil rührt dies daher, dass viele der traditionellen Verantwortlichkeiten und Aktivitäten der CIA an „offene“ Organisationen ausgelagert werden, vor allem an das National Endowment for Democracy (NED).

Der damalige CIA-Direktor William Casey wurde im November 1983 ernannt und stand im Mittelpunkt der Gründung von NED. Er versuchte, einen öffentlichen Mechanismus zur Unterstützung von Oppositionsgruppen, Aktivistenbewegungen und Medien im Ausland aufzubauen, die Propaganda und politischen Aktivismus betreiben würden, um „feindliche“ Regime zu stören, zu destabilisieren und schließlich zu verdrängen. Ausflüchte mit einem menschlichen Gesicht, um einen Ausdruck zu prägen.

Allen Weinstein, hochrangiger NED-Beamter, unterstrich die heimtückische wahre Natur der Stiftung und räumte in einem Artikel der Washington Post von 1991 ein , in dem sie sich ihrer Fähigkeiten beim Sturz des Kommunismus in Osteuropa rühmte: „Vieles von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren verdeckt von der CIA getan.“

Es beginnt

Spulen wir vor bis September 2013, und Carl Gershman, NED-Chef von seiner Gründung bis zum Sommer 2021, verfasste einen Kommentar für die Washington Post, in dem er umriss, wie seine Organisation hart daran arbeitete, Länder im nahen Ausland Russlands – die Konstellation ehemaliger Sowjetrepubliken – zu entreißen und Warschauer-Pakt-Staaten – weg von Moskaus Orbit.

Darin beschrieb er die Ukraine als „den größten Preis“ in der Region und schlug vor, dass der Beitritt Kiews zu Europa „den Niedergang“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin beschleunigen würde. Sechs Monate später wurde der gewählte Präsident der Ukraine, Wiktor Janukowitsch, durch einen gewaltsamen Putsch gestürzt.

Die investigative Journalist Robert Parry schrieb Anfang des Monats in Consortium News, wie NED im vergangenen Jahr 65 Projekte in der Ukraine mit insgesamt über 20 Millionen US-Dollar finanziert hatte. Dies lief auf das hinaus, was der verstorbene Journalist „eine politische Schattenstruktur von Medien und Aktivistengruppen nannte, die eingesetzt werden könnten, um Unruhen zu schüren, wenn die ukrainische Regierung nicht wie gewünscht handelte“.

Die zentrale Rolle der NED bei der Absetzung Janukowitschs kann als unbestreitbar betrachtet werden, eine eindeutige Tatsache – doch wird dies nicht nur nie in der Mainstream-Presse anerkannt, sondern westliche Journalisten verwerfen die Idee aggressiv und attackieren bösartig die wenigen, die es wagen, die etablierte Orthodoxie der USA in Frage zu stellen Unschuld.

Als wollte die NED diesen Betrug unterstützen, hat die NED in den Jahren seit dem Putsch viele Einträge von seiner Website entfernt, die die Rolle beim Sturz von Janukowitsch deutlich unterstreichen.

Am 3. Februar 2014 beispielsweise, weniger als drei Wochen bevor sich die Polizei aus Kiew zurückzog, die Stadt effektiv an bewaffnete Demonstranten übergab und Janukowitsch zur Flucht aus dem Land veranlasste, berief NED eine Veranstaltung ein , bei der die Ukraine ihre Lehren gezogen hatte: von der Orangenen Revolution bis zum Euromaidan .

Es wurde vom ukrainischen Journalisten Sergii Leshchenko geleitet, der zu dieser Zeit ein von NED gesponsertes Reagan-Fascell Democracy Fellowship in Washington DC beendete.

Neben ihm war Nadia Diuk, die damalige leitende Beraterin von NED für Europa und Eurasien und Absolventin des St. Antony’s College Oxford, einer renommierten Rekrutierungsstelle für den britischen Geheimdienst, die von ehemaligen Spionen gegründet wurde. Kurz vor ihrem Tod im Januar 2019 wurde ihr der Orden der Prinzessin Olga verliehen, eine der höchsten Auszeichnungen Kiews, ein besonders greifbares Beispiel für die engen und dauerhaften Beziehungen zwischen NED und der ukrainischen Regierung.

Während die Online-Liste der Veranstaltung heute noch vorhanden ist, wurden verknüpfte unterstützende Dokumente – einschließlich Powerpoint-Folien, die Leshchenkos Vortrag begleiteten, und eine Zusammenfassung der „Highlights der Veranstaltung“ – gelöscht.

Was die Säuberung veranlasste, ist nicht klar, obwohl es durchaus bedeutsam sein könnte, dass Leshchenkos Rede eine klare Blaupause dafür bot, das Scheitern der Orangenen Revolution von 2004 zu garantieren – ein weiterer von der NED orchestrierter Putsch – wurde nicht wiederholt und das Land blieb von der westlichen Finanzwelt gefangen, politische und ideologische Interessen nach Maidan. Es war ein Fahrplan, dem NED anschließend buchstabengetreu folgte.

Dabei betonte Leshchenko ausdrücklich die Bedeutung der Finanzierung von NGOs, die Nutzung des Internets und sozialer Medien als „alternative [Quellen] von Informationen“ und die Gefahr eines „unreformierten Staatsfernsehens“.

So brachen am 19. März Vertreter der rechtsextremen Svoboda-Partei – die mit einem Massaker unter falscher Flagge an Demonstranten am 20. Februar in Verbindung gebracht wurde, ein Ereignis, das den Sturz der Janukowitsch-Regierung zu einer vollendeten Tatsache machte – in das Büro von ein Oleksandr Panteleymonov, Chef des ukrainischen Staatssenders, und schlugen ihn so lange auf den Kopf, bis er ein Kündigungsschreiben unterschrieb.

Dieser schockierende Vorfall, der durch den Sender motiviert wurde, der eine Kreml-Zeremonie ausstrahlte, bei der Wladimir Putin ein Gesetz unterzeichnete, mit dem die Krim als Teil Russlands formalisiert wurde, war einer von vielen, die von Demonstranten live gestreamt wurden, die weit und breit online reisten.

Ungeachtet des brutalen Fenstersturzes des ukrainischen Staatsfernsehchefs diente ein Großteil dieser Livestream-Ausgabe dazu, dem ausländischen Publikum eine hochromantische Erzählung über die Demonstrationen und ihre Teilnehmer zu präsentieren, die wenig oder gar keinen Bezug zur Realität hatte.

Die Revolution wird im Fernsehen übertragen



Leshchenko schrieb im Juli desselben Jahres in NEDs vierteljährlicher akademischer Veröffentlichung Journal of Democracy und diskutierte ausführlich die Rolle der Medien beim Erfolg des Maidan-Putsches, wobei er besondere Aufmerksamkeit auf die grundlegende Rolle des „Online-Journalisten“ Mustafa Nayyem lenkte.

Er startete die Proteste im vergangenen November und versammelte Hunderte seiner Facebook-Follower, um auf Kiews Unabhängigkeitsplatz – dem heutigen Maidan – zu protestieren, nachdem Janukowitsch das ukrainisch-europäische Assoziierungsabkommen zugunsten eines angenehmeren Abkommens mit Moskau aufgegeben hatte.

Nayyem war kein gewöhnlicher „Online-Journalist“. Im Oktober 2012 war er einer von sechs Ukrainern, die von Meridian International, einer mit dem Außenministerium verbundenen Organisation, die zukünftige ausländische Führungskräfte identifiziert und ausbildet , nach Washington DC entführt wurden, um die diesjährigen Präsidentschaftswahlen zu „beobachten und zu erleben“.

Finanziert von der US-Botschaft in Kiew, gewannen sie über einen Zeitraum von 10 Tagen „ein tieferes Verständnis des amerikanischen Wahlprozesses“, trafen Kandidaten und Wahlbeamte und besichtigten Wahleinrichtungen. Sie wurden auch eingeladen, mit „ebenso neugierigen“ Vertretern von US-Regierungsbehörden über „die Fortschritte der Ukraine auf dem Weg zu einem faireren und transparenteren Wahlprozess“ zu diskutieren.

Mit wem sich das Sextett getroffen hat, ist nicht bekannt, obwohl Werbebilder zeigen, wie Nayyem ein persönliches Treffen mit John McCain auf seinem Smartphone filmt. Das Video wurde auf seinem persönlichen YouTube-Kanal gepostet – darin fragt Nayyem den bekannten Kriegsfalken nach seinen Gedanken zur Ukraine, worauf er antwortet: „Ich mache mir Sorgen um den Einfluss Russlands.“

Dies ist bemerkenswert, denn McCain flog im Dezember 2013 nach Kiew, um eine Ansprache vor Maidan-Demonstranten zu halten, flankiert von dem bekannten Neonazi Oleh Tyahnybok. Die damalige Beamtin des Außenministeriums, Victoria Nuland, verteilte notorisch Motivationskekse an die Teilnehmer.

Am 4. Februar 2014, einen Tag nach Leshchenkos NED-Präsentation, wurde eine abgefangene Aufzeichnung eines Telefongesprächs zwischen Nuland – jetzt Unterstaatssekretär für politische Angelegenheiten – und dem US-Botschafter in der Ukraine, Geoffrey Pyatt, geleakt, in dem die beiden darüber diskutierten, wie Washington „Hebamme“ Janukowitsch stürzen solle und nach dem Putsch mehrere handverlesene Personen ernennen solle und den Chef der Regierung.

Ob Nayyems einflussreiche US-Kontakte in irgendeiner Weise seine Entscheidung motivierten, die Maidan-Demonstrationen im November 2013 zu entzünden, ist nicht sicher. Die entscheidende Rolle, die er bei der weltweiten Förderung der Proteste spielte, ist viel klarer, denn er war einer der wichtigsten Gründer des digitalen Senders Hromadske TV.

In seinem Artikel im Journal of Democracy berichtet Leshchenko, dass Hromadske noch nicht einmal offiziell gestartet war, als es begann, Maidan-Demonstrationen live zu übertragen, in der buchstäblichen Sekunde, in der sie auf Nayyems Anweisung ausbrachen.

Während Leshchenko schüchtern angibt, dass Hromadske „den größten Teil seiner bescheidenen Finanzierung von internationalen Organisationen und den Spenden ukrainischer Bürger bezogen hat“, erhielt es tatsächlich Hunderttausende von Dollar an Finanzmitteln aus einer Vielzahl fragwürdiger Quellen, einschließlich der US-Botschaft in der Ukraine, der Geheimdienstfront USAID, der International Renaissance Foundation von George Soros, und vom US-amerikanische Oligarchen Pierre Omidyar und – natürlich – von der NED .

Das Publikum von Hromadske expandierte danach schnell sowohl innerhalb als auch außerhalb der Ukraine, sein eingebetteter Output wurde von unzähligen Mainstream-Nachrichtenagenturen eifrig wiederverwertet, was bedeutet, dass den westlichen Zuschauern eine einzige, parteiische Perspektive auf die Unruhen präsentiert wurde – und eine höchst irreführende noch dazu.

Auf der Grundlage von Hromadskes Berichterstattung wäre es den Zuschauern im Ausland völlig verziehen worden, zu dem Schluss zu kommen, dass die Proteste ausschließlich von Bedenken über Menschenrechte und Demokratie angetrieben und überwältigend – wenn nicht überall – populär waren.

In einem repräsentativen Essay vom Februar 2014, in dem die nachweisbare Tatsache, dass sowohl die Maidan-Demonstranten als auch ihre Führung von Neonazis durchsetzt waren, als russische Propaganda abgetan wurde, erklärte der Akademiker und Mitarbeiter des Journal of Democracy, Andreas Umland, kühn, dass „die Bewegung als Ganzes … die gesamte Ukraine widerspiegelt Bevölkerung, jung und alt.“

Nichts hätte weiter von der Wahrheit entfernt sein können. Ein außerordentlich aufschlussreicher Kommentar der nordamerikanischen Akademiker Keith Darden und Lucan Way in der Washington Post, der im selben Monat veröffentlicht wurde, detonierte diese Erzählung, die nichtsdestoweniger seitdem nur noch Bestand hat – und sich intensiviert hat.

Das Paar deckte forensisch auf, dass weniger als 20 Prozent der Demonstranten erklärten, von „Verletzungen der Demokratie oder der Bedrohung durch eine Diktatur“ getrieben zu sein, nur 40 – 45 Prozent der Ukrainer waren für die europäische Integration, Janukowitsch blieb „die beliebteste politische Figur in des Landes“, und keine bisher durchgeführte Umfrage hatte jemals eine Mehrheitsunterstützung für den Aufstand ergeben.

Tatsächlich „lehnen ziemlich große Mehrheiten die Übernahme regionaler Regierungen durch die Opposition ab“, und die Bevölkerung blieb über die Zukunft der Ukraine erbittert gespalten, schrieben Darden und Way. Diese Feindseligkeit stammte von „antirussischer Rhetorik und der Ikonografie des westukrainischen Nationalismus“, die unter den Demonstranten weit verbreitet seien und „bei der ukrainischen Mehrheit nicht gut ankommen“.

Von den 50 Prozent der ukrainischen Bevölkerung, die in Regionen lebten, die sich seit über zwei Jahrhunderten „stark mit Russland identifiziert“ hatten, „waren fast alle durch antirussische Rhetorik und Symbole entfremdet“.

„Antirussische Formen des ukrainischen Nationalismus, die auf dem Maidan zum Ausdruck kommen, sind sicherlich nicht repräsentativ für die allgemeine Meinung der Ukrainer. Die Unterstützung der Wähler für diese Ansichten und für die politischen Parteien, die sie vertreten, war schon immer begrenzt“, schlossen Darden und Way. „Ihre Präsenz und ihr Einfluss in der Protestbewegung übertreffen ihre Rolle in der ukrainischen Politik bei weitem, und ihre Unterstützung erstreckt sich geografisch kaum über einige westliche Provinzen hinaus.“

„Proukrainische Agenda“

Trotz – oder gerade wegen – dieser schrägen Berichterstattung wurde Hromadske in der Folge immer stärker. Laut Leshchenko war seine steigende Popularität so groß, dass sogar der ukrainische Staatssender „einen Deal abschloss“, um seine Produktion zu verstärken, „und damit diesem kleinen ‚Garagen‘-Webcasting-Unternehmen ein Millionenpublikum verschaffte“. Dabei waren die Ukrainer – und die Welt – in der falschen Erzählung von Janukowitsch, der durch den Willen des Volkes gestürzt wurde, gut informiert.

Hromadskes Wahrnehmungspotenzial ist offenbar auch anderen westlichen Regierungen nicht entgangen. Im Jahr 2015 stellte das britische Außenministerium erhebliche Mittel für die Entwicklung von „Rundfunk“-Initiativen in den mehrheitlich russischen Regionen Donezk und Luhansk für ein Projekt mit dem Namen „Donbas Calling“ bereit. Im nächsten Jahr stellte London dem Outlet weitere Summen zur Verfügung, damit es als lokaler „Informationsanbieter“ für ein „Publikum von bis zu einer Million Menschen“ dienen könne.

2017 erhielt Hromadske erneut Hunderttausende von Pfund, um noch weiter in die abtrünnigen Regionen zu expandieren. Unter anderem unterstützte Großbritannien die Installation „von 16 UKW-Sendern in von der Ukraine kontrollierten Gebieten entlang der Kontaktlinie und der ‚Grauzone‘ im Osten“, was bedeutet, dass der Sender bis zu zwei Millionen Bürger mit potenziell separatistischen Perspektiven erreichen könnte.

Gleichzeitig stiegen auch die öffentlichen Profile von Leshchenko und Nayyem exponentiell an. Bei den Wahlen in der Ukraine im Oktober 2014 wurden beide als Teil des Blocks von Petro Poroschenko ins Parlament gewählt, ersterer als Mitglied seines Antikorruptionsausschusses, letzterer seiner parteiübergreifenden Gruppe zur europäischen Integration, was zu glänzenden Profilen in den westlichen Medien führte. Die ganze Zeit über überwachte NED ihre Fortschritte genau und feierte das Paar als Embleme der neuen, befreiten Ukraine, die im Gefolge des Maidan erblühte.

Dennoch wurde Leshchenkos persönliches Engagement für die Demokratie im August 2016 ziemlich untergraben, als über ihn und Artem Sytnyk, Leiter des Nationalen Antikorruptionsbüros von Kiew, Dokumente an die Öffentlichkeit kamen – die als „das schwarze Hauptbuch“ bezeichnet wurden –, die Zahlungen an Donald Trumps damaligen Wahlkampfleiter Paul identifizierten Manafort von Janukowitschs Partei der Regionen an die US-Medien.

Leshchenko drückte seine „Hoffnung“ aus, dass die Offenlegung Trumps Wahlchancen beeinträchtigen und „der letzte Nagel in Manaforts Sargdeckel“ sein würde, da „eine Trump-Präsidentschaft die pro-ukrainische Agenda in der amerikanischen Außenpolitik verändern würde“. Er war einer von mehreren prominenten Politikern in Kiew, die „in einem beispiellosen Ausmaß daran beteiligt waren, den Trump-Zug zu schwächen“, wie damals der NATO-Propagandaarm Atlantic Council einräumte .

Manafort trat ordnungsgemäß zurück, und der RussiaGate-Schläger brach aus – eine Duldung, die in gewisser Weise dazu beitrug, sicherzustellen, dass die „pro-ukrainische Agenda in der amerikanischen Außenpolitik“ nicht um ein Jota kompromittiert wurde.

In der Tat war Trumps Amtszeit durch die ständig eskalierende Feindseligkeit zwischen Washington und Moskau gekennzeichnet, wobei der Bewohner des Oval Office gefährliche Anstrengungen unternahm, von denen sein Vorgänger konsequent Abstand genommen hatte , um die reaktionärsten und gewalttätigsten Elemente der ukrainischen Streitkräfte, einschließlich der Ukraine, zu bewaffnen und das berüchtigte Neo-Nazi-Azov-Bataillon zu mobilisieren, und zerreißen Rüstungskontrollverträge des Kalten Krieges, sehr zum Leidwesen Moskaus.

Im Dezember 2018 entschied ein ukrainisches Gericht, dass die Veröffentlichung des „schwarzen Hauptbuchs“ durch Leshchenko und Sytnyk illegal war und einer „Einmischung in die Wahlprozesse der USA“ gleichkam, die „den Interessen der Ukraine als Staat schadete“.

Im Mai des nächsten Jahres wurde eine Korruptionsuntersuchung eingeleitet, nachdem Leshchenko eine 300.000-Dollar-Wohnung im Zentrum von Kiew gekauft hatte, eine Summe, die seine offensichtlichen Mittel weit überstieg. Zwei Monate später wurde er aus dem Parlament gewählt, Selenskyjs Kandidat der Partei Diener des Volkes nahm seinen Sitz mit einem Erdrutsch ein. Sein Freund und Mitarbeiter Nayyem entschied sich einfach dafür, nicht zu kandidieren, um sich um einen Regierungsposten mit „Verbindung zum Donbass“ zu bemühen.

Obwohl Leshchenko nicht mehr Teil der Legislative ist, übt er weiterhin einen erheblichen Einfluss auf die ukrainische Regierung aus und berät Selenskyj bis heute direkt in Bezug auf „russische Desinformation“.

Welchen direkten Einfluss die NED noch immer auf ihn – und damit auf den Präsidenten der Ukraine – ausübt, ist nicht sicher. Nur wenige Tage vor Beginn der russischen Invasion bezeichnete Leshchenko in einem Interview mit The Guardian die Minsker Abkommen – für deren Umsetzung Selenskyj auf einer bestimmten Plattform stand – als „giftig“ und deutete an, dass der Führer sein Land „verraten“ würde, indem er sich daran hält ihren Verpflichtungen nachzukommen, zu denen auch die Gewährung von Autonomie für Donezk und Luhansk gehörte.

Dies spiegelt die Position der NED wider – am 14. Februar dieses Jahres veröffentlichte ihr Journal of Democracy einen Artikel , in dem die Abkommen als „eine schlechte Idee für den Westen und eine ernsthafte Bedrohung der ukrainischen Demokratie und Stabilität“ bezeichnet wurden, nicht zuletzt, weil sie „stillschweigend akzeptieren“ würden Russlands falsche Narrative über den Donbass-Konflikt“ – nämlich, dass der Konflikt „durch den vom Westen orchestrierten ‚Putsch‘ im Jahr 2014 verursacht wurde“.

Mit anderen Worten, eine objektive Analyse dessen, was tatsächlich passiert ist und warum, bei der NED ganz im Mittelpunkt steht. Dennoch musste sich die Organisation nicht ausschließlich auf Leshchenko verlassen, um die Minsker Abkommen am Ende zu halten. Sein umfangreiches Netzwerk an Vermögenswerten im Land und Washingtons dunkles Bündnis mit der extremen Rechten der Ukraine waren mehr als ausreichend, um sicherzustellen, dass Selenskyjs überwältigend populäre Mission, die Beziehungen zu Russland wiederherzustellen, niemals erfüllt werden würde und könnte.

‚Solidarisch‘

In den Stunden nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine beeilte sich NED, alle Spuren seiner Finanzierung von Organisationen in der Ukraine von seiner Website zu entfernen.

Eine heutige Suche in der NED-Zuschussdatenbank für die Ukraine ergibt „keine Ergebnisse“, aber ein Schnappschuss der am 25. Februar erfassten Seite zeigt, dass seit 2014 insgesamt 334 Projekte im Land mit unglaublichen 22,4 Millionen US-Dollar ausgezeichnet wurden. Nach Einschätzung von NED-Präsident Duane Wilson ist Kiew der viertgrößte Empfänger von Fördergeldern weltweit.

Ein Archiv der NED-Finanzierung in der Ukraine im Laufe des Jahres 2021 – das jetzt durch eine Erklärung „in Solidarität“ mit Kiew ersetzt wurde – bietet ausführliche Details zu den genauen Projekten, die von der CIA-Front in diesem entscheidenden Zeitraum von 12 Monaten unterstützt wurden.

Es weist auf einen überwiegenden Fokus auf angebliche russische Missetaten in der Ostukraine hin. Ein Zuschuss in Höhe von 58.000 US-Dollar wurde der NGO Truth Hounds zur „Überwachung, Dokumentation und Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen“ und „Kriegsverbrechen“ in den Regionen Donezk und Luhansk gewährt.

Ein weiterer Betrag in Höhe von 48.000 US-Dollar wurde dem War Childhood Museum der Ukraine zur Verfügung gestellt, um „die ukrainische Öffentlichkeit durch eine Reihe öffentlicher Veranstaltungen über die Folgen des Krieges aufzuklären“. Ein weiteres Dokument, das von der Wohltätigkeitsorganisation East-SOS erhalten wurde , zielte darauf ab, das „öffentliche Bewusstsein“ für „Russlands Verfolgungs- und Kolonialisierungspolitik in der Region zu schärfen und anschauliche Fälle zu dokumentieren“. Internationaler Gerichtshof.

Es gab keinen Hinweis darauf, dass diese Quelle verwendet werden würde, um Missbräuche durch ukrainische Regierungstruppen zu dokumentieren. UN-Untersuchungen zeigen, dass zwischen 2018 und 2021 über 80 Prozent der zivilen Opfer auf der Donbass-Seite verzeichnet wurden. Unterdessen zeigen Berichte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, dass sich der Beschuss ziviler Gebiete in den abtrünnigen Regionen in den Wochen vor dem 24. Februar dramatisch intensiviert hat, möglicherweise der Vorläufer einer ausgewachsenen Militäroffensive.

Als solches schützt die Löschung von Aufzeichnungen durch NED, die seine Rolle beim Schüren und Herbeiführen des Horrors, der sich jetzt in der Südostukraine entfaltet, aufdeckt, nicht nur de facto CIA-Agenten vor Ort. Es verstärkt und legitimiert auch das weitläufige, betrügerische Narrativ der Biden-Regierung, das in den westlichen Medien endlos und unkritisch wiederholt wird, dass die Invasion Russlands völlig unprovoziert und unbegründet war.

Die Ukrainer leben jetzt mit dem mephitischen Erbe dieser rücksichtslosen, uneingestandenen Einmischung auf die brutalste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Sie können dies noch viele Jahre tun. Unterdessen ruhen die Männer und Frauen, die es orchestriert haben, bequem in Washington DC aus, abgeschirmt von jedweder Prüfung oder Konsequenz, und hecken jeden Tag neue Pläne aus, um lästige ausländische Führer zu untergraben und zu stürzen, die von der Mainstream-Presse auf Schritt und Tritt als Verfechter der Freiheit gefeiert werden Weg.

