Versammlung religiöser Führer aus ganz Afghanistan fordert die Anerkennung der Taliban

Eine Versammlung religiöser Führer aus ganz Afghanistan hat um die internationale Anerkennung der Taliban-Regierung und die Freigabe von ausländischen Vermögenswerten gebeten, die von westlichen Regierungen eingefroren wurden.

Der oberste Führer der Taliban-Regierung, Mullah Hibatullah Akhundzada, nahm an der als Loya Jirga oder große Versammlung bekannten Veranstaltung in Kabul teil. Bei der Versammlung, die am Donnerstag eröffnet wurde, betonte Akhundzada die Notwendigkeit der Umsetzung der Scharia oder der islamischen Gesetze, um Gerechtigkeit und Investitionen zu gewährleisten sowie die Freiheit Afghanistans zu schützen.

Bei der Versammlung am Freitag sagte der Leiter der Übergangsverwaltung, die Afghanen hätten die Besatzungsmächte aus ihrem Land vertrieben, um ein islamisches System zu errichten, und jetzt „haben wir ein islamisches System, und dies liegt in der Verantwortung der Religionsgelehrten, die islamischen Gesetze umzusetzen“.

„Die Errichtung eines islamischen Systems in Afghanistan, das das Ergebnis von mehr als vier Jahrzehnten der Opfer und des Leidens unseres Volkes ist, hat für Gerechtigkeit, Frieden und Sicherheit im Land gesorgt und verdient Unterstützung, und wir unterstützen sie nicht nur, sondern verteidigen sie auch als unsere Religion und nationale Verpflichtung“, heißt es in einer 11-Punkte-Resolution, die am Ende des dreitägigen Treffens herausgegeben wurde.

Amina Khan, Direktorin des Zentrums für Afghanistan, den Nahen Osten und Afrika am Institute of Strategic Studies Islamabad, sagte, die internationale Gemeinschaft, einschließlich der Länder in der Region, sollte „auf einer robusteren Basis mit den Taliban zusammenarbeiten“.

„Der Monat August wird ein Jahr der Präsenz der Taliban an der Macht als politische Dispensation in Afghanistan markieren“, sagte sie. „Und sie hatten das Gefühl, dass sie bestimmte Bedingungen erfüllt haben, wie zum Beispiel die Verbesserung der Sicherheit im Land.“

Die Versammlung der religiösen Führer und Ältesten betonte die Notwendigkeit der Außenwelt, Afghanistan wirtschaftliche Hilfe zu leisten, einschließlich Maßnahmen zur Freigabe der im Ausland eingefrorenen Vermögenswerte in Höhe von 9,5 Milliarden US-Dollar, sagte sie. Der Großteil des Vermögens wurde in den Vereinigten Staaten eingefroren.

Salman Bashir, ein ehemaliger pakistanischer Botschafter in China, sagte: „Die De-facto-Regierung Afghanistans hat das Recht, internationale Anerkennung und die Rückgabe eingefrorener Vermögenswerte zu verlangen.“

