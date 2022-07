Die USA suchen Chinas Hilfe, um Inflation zu lindern (Global Times)

https://www.globaltimes.cn/page/202207/1269852.shtml

Die USA suchen Hilfe von China, um ihren wirtschaftlichen Druck zu verringern, und deuten an, dass sie die Zölle auf chinesische Waren lockern und häufiger mit hochrangigen chinesischen Beamten in Dialog treten könnten. Analysten sagten jedoch, Peking werde Washingtons Angeboten mit Vorsicht begegnen, da es immer noch versucht, die Zölle als Verhandlungsmasse zu verwenden, anstatt seine Fehler, die beiden Seiten geschadet haben, aufrichtig zu korrigieren.

Der chinesische Vizepremier Liu He, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Leiter der chinesischen Seite des umfassenden Wirtschaftsdialogs zwischen China und den USA, führte per Videoverbindung ein Gespräch mit US-Finanzministerin Janet Laut der Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstagmorgen auf Anfrage von Yellen.

Wie von China und den USA vereinbart, wird der chinesische Staatsrat und Außenminister Wang Yi während des Treffens der G20-Außenminister mit US-Außenminister Antony Blinken zusammentreffen, teilte das chinesische Außenministerium am Dienstag mit. Im Juni trafen sich die Verteidigungschefs beider Seiten in Singapur am Rande des Shangri-La-Dialogs, und Yang Jiechi, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der KPCh und Direktor des Büros der Zentralkommission für auswärtige Angelegenheiten, traf sich mit dem Nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, in Luxemburg.

Solche häufigen Kommunikationen zwischen hochrangigen Beamten beider Seiten zeigen, dass China und die USA Anstrengungen unternehmen, um die Unterschiede und den Wettbewerb zu bewältigen, um eine durch Fehleinschätzungen verursachte Eskalation zu verhindern, während die USA gleichzeitig versuchen, Chinas Hilfe zu suchen, um die schlimmsten Auswirkungen der Inflation zu lindern , mit der die USA konfrontiert sind, sagten Analysten.

Chinesische Analysten sagten am Dienstag, dass die USA, obwohl ihre Wirtschaft in Unordnung ist, in geopolitischen Fragen immer noch provozieren, um China einzudämmen. Das bedeutet, dass die USA nicht erwarten sollten, dass China sie bei der Lösung ihrer innenpolitischen Probleme erheblich unterstützt. Es hat sich herausgestellt, dass die US-Zölle nur begrenzte Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben, und dies ist nur ein Teil der Fehler, die die USA korrigieren müssen, um die bilateralen Beziehungen wieder in Gang zu bringen.

Starker Druck

Beim Liu-Yellen-Gespräch am Dienstag hatten beide Seiten einen pragmatischen und offenen Meinungsaustausch zu Themen wie der makroökonomischen Lage und der Stabilität globaler Industrie- und Lieferketten. Ihr Austausch sei konstruktiv gewesen, berichtete Xinhua am Dienstag.

Da die Weltwirtschaft vor großen Herausforderungen steht, waren sich beide Seiten einig, dass es von großer Bedeutung ist, die makropolitische Kommunikation und Koordination zwischen China und den USA zu stärken. Die gemeinsame Aufrechterhaltung der Stabilität globaler Industrie- und Lieferketten liegt im Interesse beider Länder und der ganzen Welt. Die chinesische Seite äußerte ihre Besorgnis über Themen wie die Aufhebung zusätzlicher Zölle auf China und Sanktionen durch die US-Seite sowie die faire Behandlung chinesischer Unternehmen, berichtete Xinhua.

Lü Xiang, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, sagte am Dienstag gegenüber der Global Times, dass die USA aufgrund ihrer negativen wirtschaftlichen Lage im Inland gezwungen seien, sich mit China zu verständigen.

„Joe Biden hat jetzt große Kopfschmerzen, da seine Zustimmungsrate noch niedriger ist als die seines Vorgängers Donald Trump in der gleichen Phase der Präsidentschaft, was eine große Demütigung ist. Der Druck, die Midterms zu gewinnen, ist groß und ernst, also muss er Lösungen finden zumindest einige Änderungen vorzunehmen“, sagte Lü.

Bidens Zustimmungsrate lag laut einer Analyse am 30. Juni bei 39 Prozent, während 56,2 Prozent der US-Amerikaner laut Newsweek die Art und Weise missbilligten, wie der Präsident mit seiner Arbeit umgeht.

Trumps Zustimmungswert lag am 1. Juli 2018 bei 41,8 Prozent, während 52,3 Prozent der US-Amerikaner ihn missbilligten, wie Umfragewerte aufzeigen.

Im Jahr 2018 erlitten die Republikaner bei den Zwischenwahlen eine schwere Niederlage und verloren 40 Sitze im Repräsentantenhaus, wodurch die Kontrolle an die Demokraten abgegeben wurde und Nancy Pelosi als Sprecherin zurückkehren konnte.

Experten sagten, der Hauptfaktor, der die Midterm-Wahlen später in diesem Jahr beeinflussen könnte, sei die Wirtschaft. Wenn die Biden-Regierung also keine positiven Änderungen vornehmen kann, um die Inflation und die Gaspreise zu senken und den wirtschaftlichen Niedergang zu stoppen, werden die Demokraten wahrscheinlich das Scheitern der Republikaner wiederholen im Jahr 2018.

Weit davon entfernt, Spannungen abzubauen

Laut Bloomberg könnte Biden bereits in dieser Woche eine Rücknahme einiger US-Zölle auf chinesische Konsumgüter ankündigen – sowie eine neue Untersuchung von Industriesubventionen, die zu mehr Zöllen in strategischen Bereichen wie Technologie führen könnten.

Obwohl die Senkung der Zölle auf chinesische Waren für die USA zu einer Option geworden ist, um einige ihrer wirtschaftlichen Probleme zu lösen, ist noch immer nicht klar, welche Maßnahmen die US-Regierung als nächstes ergreifen wird, sagten Experten.

Einer Schätzung der New Yorker Notenbank zufolge kosten die US-Zölle, die bis Mitte 2019 auf chinesische Waren erhoben werden, die US-Bürger durchschnittlich 831 Dollar pro Jahr.

„Eine Senkung der Zölle auf chinesische Waren ist eine Möglichkeit, die Inflation zu senken, ohne das Wirtschaftswachstum zu beeinträchtigen, aber die USA sind sich nicht sicher, inwieweit die Zollsenkungen bei der Kontrolle von Preiserhöhungen wirksam wären. Daher ist die US-Regierung immer noch besorgt über Gewinne und Verluste und kann sich nicht entscheiden“, sagte Gao Lingyun, ein Handelsspezialist der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften in Peking, am Dienstag gegenüber der Global Times.

Bai Ming, stellvertretender Direktor des internationalen Marktforschungsinstituts an der Chinesischen Akademie für internationalen Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit, sagte der Global Times am Dienstag, weil „unter der allgemeinen Strategie der USA, Chinas Aufstieg einzudämmen, sich dies kurzfristig wahrscheinlich nicht ändern wird , könnten die USA einige der Strafzölle auf chinesische Konsumgüter anpassen, aber gleichzeitig den Druck auf China verstärken, wie etwa die Verschärfung der Sanktionen gegen chinesische Technologieunternehmen.“

Lü sagte, dass wir angesichts der gescheiterten Reaktion der USA auf die COVID-19-Pandemie, des Rückzugs aus Afghanistan, der Inflation und der Ukraine-Krise festgestellt haben, dass „das US-Befehlssystem problematisch ist und die Koordination zwischen Mitarbeitern des Weißen Hauses und Kabinettsbeamten dringend fehlt. Daher, in der Zukunft müssen wir auf viele Ungewissheiten und sogar einige Notfälle über Nacht vorbereitet sein.“ Er fügte hinzu, dass dies durch das problematische Entscheidungsfindungssystem der US-Seite verursacht werde.

Was sollte China tun?

Gao sagte, dass China auf einer gegenseitigen Zollpolitik mit den USA bestehen sollte, was bedeutet, dass die gleichen Zölle auf US-Waren gesenkt werden, wenn die USA die Zölle auf chinesische Produkte senken. China sollte auch darauf bestehen, dass Zollsenkungen beiden Ländern Vorteile bringen sollten, sagte er.

Bai wies darauf hin, dass China an seiner Politik der doppelten Zirkulation festhalten und sich insbesondere auf die interne Zirkulation konzentrieren sollte, damit die externe Politik die chinesische Wirtschaft nicht in großem Maße beeinträchtigen würde.

Chen Jia, wissenschaftlicher Mitarbeiter am International Monetary Institute der Renmin University of China, sagte, dass Marktdaten zeigen, dass die US-Wirtschaft tief in einer Stagflation festgefahren ist, während die Rezessionsrisiken zunehmen, was bedeutet, dass die USA noch weit davon entfernt sind, einen Wendepunkt zu erreichen, um eine Verschlechterung seiner wirtschaftlichen Lage zu verhindern.

Auf der anderen Seite machen die USA nicht einmal kleine Zugeständnisse in globalen Strategien, sondern zeigen eher eine Neigung, die strategische Einkreisung Chinas zu verschärfen, wie die jüngste Partnerschaft für globale Infrastruktur, um die von China vorgeschlagene „Belt and Road“-Initiative ins Visier zu nehmen.

„Wenn die USA bereit sind, die Gelegenheit zu nutzen, die hochrangige Kommunikation zwischen China und den USA auf der Grundlage der wirtschaftlichen Zusammenarbeit wieder aufzunehmen und den Schaden zu beheben, den sie in der Vergangenheit angerichtet haben, würde China diese Schritte natürlich begrüßen und unterstützen. Aber Wenn die USA ihre globalen Partner weiterhin arrogant behandeln, werden sie keine Hilfe von Entwicklungsländern, einschließlich China, bekommen“, sagte Chen der Global Times.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related