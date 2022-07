Der russische Aussenminister Lawrow legt einen Kranz am Mausoleum von Hồ Chí Minh nieder.

Der russische Aussenminister Lawrow, der gestern Abend aus der Mongolei kommend, zu einem zweitaegigen Besuch in Hanoi eintraf, legte heute vor Beginn der offiziellen Gespraeche einen Kranz am Mausoleum von Hồ Chí Minh nieder.

Die Besuche des russischen Außenministers in Asien (Mongolei, Vietnam und Indonesien) sind Teil der strategischen Ausrichtung der Russischen Foederation nach Osten. Lawrows Besuch in Vietnam wird eine Reihe wichtiger Verhandlungen ueber aktuelle Fragen der bilateralen Beziehungen und die Zukunft der Weltordnung beinhalten.

