Die USA sollten sich an die Bestimmungen der Drei Gemeinsamen Kommuniqués halten, und aufhören, das Ein-China-Prinzip auszuhöhlen, die Kräfte der „Unabhängigkeit Taiwans“ nicht mehr zu unterstützen und konkrete Maßnahmen ergreifen, um die politische Grundlage der Beziehungen zwischen China und den USA zu schützen, sagte Zhao Lijian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums in seiner Antwort auf die Frage, ob die Taiwan-Frage und Fragen im Zusammenhang mit Xinjiang auf dem bevorstehenden Treffen der Außenminister der USA und Chinas erörtert werden.

Auf einer regulären Pressekonferenz am Mittwoch sagte Zhao, dass die Taiwan-Frage Chinas Kerninteressen betreffe und immer das wichtigste und heikelste Thema in den Beziehungen zwischen China und den USA gewesen sei.

Die USA sollten sich an die Bestimmungen der drei gemeinsamen Kommuniqués halten und aufhören zu versuchen, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, sagte Zhao, da aufeinanderfolgende US-Regierungen eine klare Verpflichtung dazu eingegangen sind und Präsident Biden auch erklärt hat, dass die USA die „Unabhängigkeit Taiwans“ nicht unterstützen.

Die sogenannte Zwangsarbeit in der Autonomen Region Xinjiang der Uiguren sei eine große Lüge, die von den USA erfunden worden sei, um China zu diskreditieren und einzudämmen, sagte Zhao.

Zhao wies gegenüber der Presse darauf hin, dass nicht China „Zwangsarbeit“ leistet, sondern die USA Zwangsarbeitslosigkeit schaffen und Hunderttausende von Arbeitern in Xinjiang ihres grundlegendsten Rechts berauben, in verschiedenen Branchen zu arbeiten. Es ist nicht China, das die Menschenrechte unterdrückt, sondern die USA, die die Menschen zur Rückkehr in die Armut zwingen und die Lebensgrundlage von Menschen aller ethnischen Gruppen in Xinjiang untergraben, die die Armut abgeschüttelt haben. Nicht China verstößt gegen internationale Regeln, sondern die USA erzwingen eine „Entkoppelung“ von China, verletzen internationale Wirtschafts- und Handelsregeln und untergraben die Stabilität internationaler Industrie- und Lieferketten.

Die USA sollten aufhören, Lügen über „Zwangsarbeit“ zu fabrizieren, die Umsetzung des „Uyghur Forced Labor Prevention Act“ aussetzen und konkrete Maßnahmen ergreifen, um günstige Bedingungen für die bilaterale Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu schaffen, anstatt neue Hindernisse zu schaffen, betonte Zhao.

