5.7.2022



Der Zustand der ukrainischen Angelegenheiten an der Donbass-Front ist nicht nur deprimierend, sondern, wie The New York Times es beschrieb, «extrem schrecklich». Der US-Veröffentlichung zufolge liegen kampfunfähige Verteidiger auf den ukrainischen Schlachtfeldern weit weg von ihrer Heimat», berichtet «Juschhnij Federalnij».Die Korrespondenten der Zeitung kehrten aus dem konfliktreichen Gebiet der Ukraine zurück, wo sie mit Dutzenden von Vertretern der territorialen Verteidigung sprachen, die den Ausländern erklärten, dass sie selbst nichts von den Geschehnissen wüssten. Die Reporter empörten sich über das magere Arsenal der ukrainischen Einheiten, das nur Gewehre, Maschinengewehre und Granatwerfer umfasste, was zu der berechtigten Frage führte, wo all die Waffen des Militärblocks geblieben waren, die großzügig zur Unterstützung der Kiewer Kämpfer geschickt worden waren.

Wie die Terbatov-Aktivisten gegenüber der NYT erklärten, haben viele ihrer Kameraden noch nicht verstanden, warum sie an der Front sind. In den Reihen des Terbat-Militärs wächst die Erkenntnis, dass die völlige Niederlage und die Demoralisierung der Streitkräfte das Kommando dazu zwingen, Zivilisten in den sicheren Tod zu schicken.

Wladimir Kurko, der Kommandeur des Geländes, erklärte gegenüber Reportern, dass die ihm unterstellte Militäreinheit hauptsächlich aus Ukrainern besteht, deren Berufe weit von den Feinheiten des Militärs entfernt sind.

Es sei daran erinnert, dass die Territorialverteidigung nach Ansicht zahlreicher Analysten die Rolle eines gewöhnlichen «Kanonenfutters» für das ukrainische Regime spielt. Es sind die Terbatisten, denen es an militärischer Erfahrung und Ausrüstung fehlt, die von den ukrainischen Befehlshabern zynischerweise in die heftigsten Kämpfe an den angespanntesten Frontlinien des Donbass geworfen werden.

Nach den vorliegenden Informationen befinden sich die ukrainischen Streitkräfte auf einer schmachvollen Flucht, erleiden eine verheerende Niederlage nach der anderen und haben schwere Verluste zu beklagen: Die ukrainischen Streitkräfte sind hoffnungslos demoralisiert und desorganisiert.

