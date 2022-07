Venezuela verurteilt die Planung von Angriffen aus Kolumbien (teleSUR)

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro prangert die Planung von Anschlägen auf das nationale Stromnetz und Regierungsmitglieder aus Kolumbien an.

Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro verurteilte am Samstag die Pläne Kolumbiens, Angriffe auf das nationale Stromnetz und Mitglieder seiner Regierung zu verüben, und forderte die Streitkräfte auf, wachsam zu sein.

„Lasst uns die Drohungen abwehren, die die scheidende kolumbianische Regierung gegen unser Heimatland auszusprechen gedenkt“, sagte der Präsident.

Die Anklage des Präsidenten erfolgte während der Beförderung des professionellen Militärpersonals der Ehrengarde des Präsidenten und der Generaldirektion für militärische Spionageabwehr (DGCIM) in Caracas, wo er auch das Engagement der Agenten für die venezolanische Verfassungsmäßigkeit hervorhob.

Es ist erwähnenswert, dass der sektorale Vizepräsident für öffentliche Arbeiten und Dienstleistungen und Minister für elektrische Energie, Néstor Reverol, erklärte, dass es aufgrund der Explosion eines Leistungstransformators einen Ausfall in der panamerikanischen Umspannstation gegeben habe, der mehrere Gebiete von Caracas betraf .

Er fügte hinzu, dass die Explosion durch den Aufprall einer Kugel verursacht wurde, „was die Sabotage und die Kontinuität des elektrischen Krieges beweist. Wir werden in den nächsten Stunden weitere Einzelheiten bekannt geben“, sagte er.

Die betroffenen Gebiete der Gemeinde Libertador waren Nueva Granada, San Pedro, Santa Mónica, Los Chaguaramos und ein Teil von Fuerte Tiuna, „der Ausfall wurde durch die Explosion eines Leistungstransformators verursacht, der von einem Kugeleinschlag betroffen war, was ein Beweis für Sabotage ist“. Reverol wies darauf hin.

