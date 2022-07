Bericht über die Anti-NATO-Proteste in Madrid – Von Joe Lombardo / United National Antiwar Coalition (UNAC)

In den Tagen vor dem NATO-Gipfel vom 28. bis 30. Juni in Madrid demonstrierten Tausende in den Straßen und Versammlungshallen der Stadt gegen den NATO-Gipfel. Zu den Demonstranten gehören Menschen aus den Vereinigten Staaten, darunter Ann Wright, Paki Weiland von Code Pink und andere, sowie ich und andere Mitglieder der UNAC. Auch aus vielen anderen Ländern der Welt kamen Menschen. Zwei Treffen wurden in Madrid abgehalten, um dem NATO-Gipfel entgegenzuwirken, das eine hieß Friedensgipfel und das andere Gegengipfel. Beide erkannten den aggressiven Charakter des von den USA geführten NATO-Bündnisses an. Die endgültige Resolution des Friedensgipfels finden Sie hier.

UNAC-Aktivisten nahmen an beiden Konferenzen teil, und ich sprach auf dem Gegengipfel, der die Perspektive hatte, eine antiimperialistische Bewegung zu organisieren, und hauptsächlich von spanischen, antiimperialistischen Organisationen organisiert wurde. Meinen Vortrag finden Sie hier. UNAC verteilte bei den beiden Treffen auch eine Erklärung über die NATO und die Ukraine in spanischer und englischer Sprache, die hier zu finden ist, und einen Flyer der Koalition „Sanctions Kill“ mit einem Strichcode zu einem sehr wichtigen Bericht über Sanktionen, der von Mitgliedern der Koalition verfasst wurde. Spanische und englische Version des Flyers wurden verteilt und die englische Version kann hier gefunden werden .

Nach den alternativen Gipfeln demonstrierten Tausende gemeinsam gegen den Nato-Gipfel. Die Demonstration war eine wichtige Nachricht in Madrid und war in allen Nachrichtensendern und Zeitungen. Eine Zeitung widmete der Demonstration ihre gesamte Titelseite. ( siehe unten)

Der NATO-Gipfel findet zeitgleich mit dem US/NATO-Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine statt. Daher ist es wichtig, dass die Friedensbewegung zu diesem Zeitpunkt eine starke Opposition gegen die NATO gezeigt hat. Die NATO ist dabei, ihre Ausrichtung zu überdenken und mehr zu einem weltweiten Werkzeug des US-Imperialismus zu werden. Sie schlägt eine neue Ausrichtung vor, die ihre Aggression auf Asien und die ganze Welt ausweiten wird. Nach Informationen, die auf der NATO-Website zu finden sind, werden sie Russland und China als ihre Hauptfeinde projizieren. Das bedeutet, dass wir weitere Aggressionen gegen große Militär- und Atommächte sehen werden, die die gesamte Welt gefährden werden.

Nur wenige Monate nach der US/NATO-Niederlage in Afghanistan entscheiden sie sich für einen weiteren Krieg, diesmal mit Russland, einer großen Atommacht. Sie hofften, die Kassen des militärisch-industriellen Komplexes zu füllen, indem sie Waffen für einen großen Krieg in Europa lieferten. Die USA hofften auch, die starken Handelsbeziehungen zwischen Europa und Russland sowie Europa und China zu unterbrechen, damit US-Unternehmen die Lücke füllen könnten. Sie hofften auch, dass die gegen Russland verhängten strengen Sanktionen die russische Wirtschaft zum Zusammenbruch bringen würden, eine Krise im Land verursachen würden, die zum Zusammenbruch der Regierung führen könnte, und eine US/NATO-konformere Regierung in Russland ermöglichen würden. Möglicherweise würde dies eine Auflösung Russlands vorwegnehmen und es den USA und ihren NATO-Verbündeten ermöglichen, Russland leichter zu beherrschen . Mit einem besiegten Russland hofften sie, China weiter umzingeln zu können – das die US-Hegemonie auf der ganzen Welt herausfordert – und in einer besseren Position zu sein, um China schließlich wirtschaftlich und militärisch zu besiegen.

Aber ihr Plan scheitert, da Russland den Krieg in der Ukraine gewinnt. Anstatt dass seine Wirtschaft scheitert, sind es die westlichen Volkswirtschaften, die sowohl mit Rezession als auch mit Inflation zu kämpfen haben, während der Rubel gegenüber dem Dollar steigt, die russische Wirtschaft wächst und das russische Volk den Kampf seines Landes stark unterstützt der US/NATO-Stellvertreterkrieg in der Ukraine.

Aber trotz dieser Realität wird der NATO-Gipfel seine Aggression gegen Russland und China verdoppeln und vorantreiben. Dies wird sich negativ auf jeden Menschen auf dem Planeten auswirken, und deshalb müssen wir unsere Bewegung weiter aufbauen, um eine Welt des Friedens und nicht des Krieges zu schaffen und uns der US/NATO-Aggression auf der ganzen Welt entgegenzustellen.

Nein zur Nato-Erweiterung!

Nein zur Nato!

Keine Waffen in die Ukraine!

Nein zum Krieg!

Hände weg von China!

Hinweis: Nach den Protesten nahmen Mitglieder der UNAC an einem Treffen der Gruppe „Nein zur NATO“ teil, bei dem Pläne für die zukünftige Arbeit begonnen wurden, darunter Webinare, eine stärkere Konzentration auf die Klimakrise und eine Verpflichtung, sich für den nächsten NATO-Gipfel zu organisieren, der geplant zu sein scheint für 2023 in Litauen.

