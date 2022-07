An die Ukraine gelieferte westliche Waffen im Darknet angeboten / RT-Untersuchung

Die Journalisten von RT konnten sich schnell auf den Kauf einer in den USA hergestellten Kamikaze-Drohne Phoenix Ghost einigen.

Die großzügigen Lieferungen von „tödlicher Hilfe“ aus den USA, Großbritannien und anderen NATO-Staaten in die Ukraine inmitten ihres Konflikts mit Russland haben dazu geführt, dass Marktplätze, auf denen einige dieser Waffen gekauft werden können, im Darknet auftauchen, wie RT Russian jetzt recherchiert hat.

Die ukrainischen Händler bieten dort nach eigenen Angaben nicht nur Handfeuerwaffen oder Schutzwesten an, sondern auch so ausgefeilte Hardware wie Javelin- und NLAW-Panzerabwehrsysteme oder Phoenix Ghost- und Switchblade-Sprengdrohnen.

Allerdings kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass die Verkäufer die besagten Waffen tatsächlich nicht auf Lager hatten, da die RT-Ermittler den Kauf nicht abgeschlossen haben. Betrugsschemata sind auf Dark-Web-Marktplätzen üblich.

RT konnte einen der genannten Verkäufer über einen Marktplatz im Darknet kontaktieren und den Kauf einer Phönix-Ghost-Munition zu einem Preis von 4.000 US-Dollar vereinbaren, die von den USA speziell für die Bedürfnisse des ukrainischen Militärs entwickelt worden war.

Die Journalisten, die vorgaben, interessierte Käufer zu sein, sagten, sie seien auch an einer Charge US-amerikanischer M18A1-Claymore-Antipersonenminen interessiert, aber man sagte ihnen, dass diese nicht vorrätig seien.

Was die Drohne betrifft, so versicherte der Händler, dass sie mit ihren Koordinaten und dem Foto der Stelle, die nach der Zahlung über den Marktplatz geteilt werden soll, in ein Versteck gelegt wird, um als Garant für das Geschäft zu fungieren. Das Paket werde im Wald in den Boden vergraben.

Auf die Frage, ob der Phoenix Ghost in ein Gebiet außerhalb der Ukraine geliefert werden könne, insbesondere in die polnische Grenzstadt Przemysl, antwortete er, dass dies kein Problem sei, aber zusätzliche 1.000 Dollar kosten würde.

Dies deutet möglicherweise darauf hin, dass die ukrainischen Waffenschmuggler bereits Kontakte zu Grenzschutzbeamten geknüpft haben und problemlos nach Polen ein- und ausreisen können.

RT hat auch Nachrichten mit einem anderen Händler mit dem Spitznamen „Waffen Ukraine“ ausgetauscht, der Chargen von in den USA hergestellten Körperpanzern zum Preis von 1.500 US-Dollar für fünf Einheiten und M4-Gewehre mit Schalldämpfer und hundert Kugeln für 2 US-Dollar verkaufen wollte. 4000 Tausend pro Satz.

Diese Person bot auch eine große Auswahl an alten russischen und sowjetischen Waffen an, darunter AK-47-Gewehre, Handfeuerwaffen, Granaten und Scharfschützengewehre.

Die Preise auf dem Marktplatz erwiesen sich als erschreckend niedrig. Beispielsweise wird das in Großbritannien hergestellte NLAW-System dort für nur 15.000 US-Dollar verkauft, während der legale Erwerb der Panzerabwehrwaffe laut Medien zwischen 30.000 und 40.000 US-Dollar kosten könnte.

Im vergangenen Monat hatte Interpol-Chef Jürgen Stock davor gewarnt, dass der Konflikt in der Ukraine dazu führen werde, dass zahlreiche Waffen auf dem Schwarzmarkt auftauchen würden.

„Kriminelle Gruppen versuchen, diese chaotischen Situationen und die Verfügbarkeit von Waffen auszunutzen, auch solche, die vom Militär verwendet werden, einschließlich schwerer Waffen. Diese werden auf dem kriminellen Markt erhältlich sein und eine Herausforderung darstellen“, räumte Stock ein und fügte hinzu, dass diese Waffen „nicht nur in Nachbarländer, sondern auch auf andere Kontinente gehandelt werden könnten “.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte im Mai, er habe mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Verteidigungsminister Aleksey Reznikov über die Bedeutung der Verfolgung und Sicherung der von den USA gelieferten Waffen gesprochen, die ihm versicherten, dass sie dafür sorgen würden, dass die Rechenschaftspflicht besteht.

Moskau hat vor Lieferungen westlicher Waffen an die Ukraine gewarnt und argumentiert, dass dies nur die Kämpfe verlängere und gleichzeitig das Risiko einer direkten militärischen Konfrontation zwischen Russland und der NATO erhöhe.

