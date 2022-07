Antikriegsdemo – NEIN zur Aufrüstung – Zivile Zeitenwende – Berlin 2. Juli

Patrick Köbele, Deutsche Kommunistische Partei @ Berlin Antikriegsdemonstration, Zivile Zeitenwende

https://youtu.be/enyDKyYw7n4

Elsa Rassbach, Codepink @ Berlin Anti-War Protest July 2 zivilezeitenwende.de

https://youtu.be/cFO1yVWF99o

Zivile Zeitenwende NEIN zur Aufrüstung – Internationale Solidarität, Frieden mit Russland / 2.7.

https://youtu.be/pkMZSoVamcQ

Eindrücke. Zivile Zeitenwende NEIN zur Aufrüstung – Solidarität, Frieden mit Russland / 2.7.2022

https://youtu.be/6Fg2TGpqLQQ

Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw

