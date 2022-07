Wir haben einen neuen „Appell für den Frieden“ unterzeichnet – Coop Anti-War Cafe Berlin

Wir haben heute einen neuen Appell für den Frieden unterzeichnet.

https://1918unvollendet.org/appell-fuer-den-frieden



Den folgenden Abschnitt wollen wir aber nicht uneingeschränkt unterstützen:



„Auch Wirtschaftssanktionen gegen Russland sind nicht wirklich zu rechtfertigen. Alle wissen, dass solche Sanktionen vielen Millionen Menschen bei uns hier in Deutschland und in aller Welt schweren Schaden zufügen, letztlich auch in der Ukraine, nicht jedoch den Reichen und Mächtigen in aller Welt.“



Wirtschaftssanktionen sind aber durch nichts zu rechtfertigen – es sind vielmehr Mittel des Krieges, wie z.B. jetzt gegen Russland. Wir unterstützen die Positionen Russlands.



Dennoch unterstützen wir den Aufruf!

