Der ukrainische Botschafter Melnyk leugnet Mitschuld ukrainischer Nationalisten an Massaker an Polen und Juden

In einem Interview hat der ukrainische Botschafter Andrei Melnyk den OUN-Anführer und Nazi-Kollaborateur Stepan Bandera gegen alle Vorwürfe verteidigt. Er hat es auch abgelehnt, sich von ihm zu distanzieren, und bezweifelte die Echtheit der vorgelegten historischen Belege.

Eigentlich hat der medial omnipräsente ukrainische Botschafter Andrei Melnyk von seiner Bandera-Verehrung nie ein Hehl gemacht. Der faschistische Anführer der ukrainischen Nationalisten von OUN und Nazi-Kollaborateur wurde vom Nürnberger Tribunal schließlich nicht verurteilt, und die Bundesrepublik bot ihm Asyl. Heute gilt er in den deutschen Medien trotz nachgewiesener Gräueltaten seiner Anhänger lediglich als „umstrittene Figur“.

Aber dass die Bandera-Verehrung bei dem Botschafter so tiefsitzend und fast irrational ist, wurde erst nach der Veröffentlichung des Interviews mit dem YouTuberTilo Jung klar. Am Ende seines Teils (den zweiten Teil übernahm der Journalist Hans Jessen) des insgesamt dreistündigen Gesprächs hat er ihn – nach den Ausführungen des Botschafters, dass Russland nun ein faschistisches Land sei und die Ermordung von Wladimir Putin „eine Option“ sei – zu seinem Verhältnis zu Stepan Bandera befragt.

Jung kam zu dem Interview gut vorbereitet und las eine Reihe von Fakten und Zitaten vor, die eigentlich keinen Zweifel daran lassen sollten, dass die OUN-Führung in der Ukraine ein faschistisches, monoethnisches Regime installieren wollte und dafür die Notwendigkeit einer ethnischen Säuberung von „Juden, Polen und Moskowitern“ in Kauf nahm. Der Blogger betonte, dass dies keine „russische Propaganda“ sei und inzwischen zum Allgemeinwissen unter Historikern gehöre.

Es gebe „keine Belege, dass Banderas Truppen hunderttausende Juden ermordet haben“, widersprach ihm Melnyk. Bandera sei „kein Massenmörder“ von Juden und Polen gewesen. „Ich werde dir heute nicht sagen, dass ich mich davon distanziere, und das war’s.“

Das bis dahin eher vertraulich geführte Interview änderte sich schnell in ein Streitgespräch:

Hier zum Text und zu den Videos: https://pressefreiheit.rtde.tech/europa/142340-botschafter-melnyck-leugnet-mitschuld-ukrainischer-nationalisten-massaker-polen-juden/

