Trommeln für den Krieg – Mehr US-Truppen an die ukrainische Grenze. Luftlandeeinsatz, sechs Zerstörer ins Mittelmeer, F-35 Staffeln nach Großbritannien (theconservativetreehouse.com/blog)

In Zeitlupe baut sich ein heißer Krieg mit Russland auf. Das Motiv der NATO und des westlichen Bündnisses für den Krieg ist klar { Go Deep }. Die Frage bewegt sich schnell vom „ob“ zum „wann“.

In diesem Überblick werden wir über die Truppen- und Militärbewegungen informieren und dann erklären, warum der Krieg mit Russland zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wird. In vielerlei Hinsicht wird dies der „ Krieg gegen den Klimawandel “ sein, Sie werden unten sehen, warum.

Erstens verlegen die USA Truppen der 101st Airborne „Screaming Eagles“ in die mit der NATO verbündeten Länder an der Westgrenze der Ukraine. Dies ist der erste Einsatz der 101. Luftlandedivision der Armee von Fort Campbell, Kentucky, nach Europa seit 80 Jahren . Wie in den Basisberichten vermerkt, „wurden Elemente des 2. Brigade Combat Teams und des 101. Hauptquartiers und des Hauptquartierbataillons der 101. Luftlandedivision mit der Durchführung der Mission beauftragt.“ [ Quelle ]

„Wir werden den russischen Einfluss überprüfen und die Entscheidungsfindung der Russen wahrscheinlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren beeinflussen“, sagte Oberst John Lubas, stellvertretender Kommandant für Operationen der 101. Luftlandedivision eine Einweisung vor dem Einsatz. „Wir werden dies mit all unseren Partnern in der NATO, der Europäischen Union und dem Westen tun, und dies ist eine unglaublich wichtige Mission.“

Generalmajor JP McGee, kommandierender General der 101. Luftlandedivision und Fort Campbell, sagte, die Division befinde sich seit mehreren Monaten in einer erhöhten Bereitschaftshaltung und sei jetzt genauso vorbereitet wie während des Zweiten Weltkriegs.

„Seit dem D-Day, dem 6. Juni 1944, hat diese Division wiederholt den Ruf der Nation in jedem größeren Konflikt beantwortet“, sagte McGee. „Die Screaming Eagles von heute sind bereit, unsere Verbündeten zu unterstützen, um die lang anhaltende Stabilität in Europa zu bewahren, für deren Sicherung unsere Vorgänger gekämpft und gestorben sind.“ ( Link )

Zweitens hat Joe Biden angekündigt, dass sechs Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse der US-Marine ins Mittelmeer verlegt werden, um Luftverteidigungsmissionen und die Möglichkeit zu bieten, Marschflugkörper weit im Landesinneren nach Russland zu starten [ Quelle ].

Wie Biden in einer Pressekonferenz feststellte: „Hier in Spanien werden wir mit unserem Verbündeten zusammenarbeiten, um die Zahl der Zerstörer der US Navy, die auf dem spanischen Marinestützpunkt Rota stationiert sind, von drei auf – von vier auf sechs – vier auf sechs Zerstörer zu erhöhen.“

Joe Biden – „In Polen werden wir ein ständiges Hauptquartier für das Fünfte Korps der US-Armee errichten und – unsere Interoperabilität zwischen den USA und der NATO über die gesamte Ostflanke hinweg stärken.

Wir werden eine zusätzliche Rotationsbrigade – das sind 3.000 Kämpfer und weitere 2.000 Mitarbeiter – Kampfteam hier in Europa unterhalten, mit Hauptsitz in Rumänien. Und wir werden unsere Rotationseinsätze in – Einsätzen in den baltischen Staaten verstärken. ( Link )

Drittens schickt Joe Biden „ zwei zusätzliche F-35-Staffeln nach Großbritannien und stationiert zusätzliche Luftverteidigungs- und andere Fähigkeiten in Deutschland und Italien “. [ Quelle ] Dies ist keine Abwehrhaltung. Dies ist ein offensiver Aufbau von US-Truppen über die breite Westgrenze der Ukraine und eine Positionierung fortschrittlicher Erstschlagselemente in der Nähe von Russland.

Diese große Präsenz der NATO, in der die Vereinigten Staaten die vorherrschende militärische Kraft sind, hat wenig mit der Ukraine und fast nichts mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zu tun.

Wie die New York Times am vergangenen Wochenende feststellte [ Quelle ], operieren die Spezialeinheiten der CIA, des Außenministeriums und des Pentagons in Kiew und organisieren den militärischen Konflikt gegen die russischen Streitkräfte in der Ostukraine.

Der Krieg mit Russland bewegt sich vom „ob“ zum „wann“, und so wissen wir, dass es fast sicher ist.

Die NATO und das westliche Bündnis, das sich derzeit an der militärischen Aufrüstung gegen Russland beteiligt, ist genau das gleiche Bündnis von Regierungen, die die Agenda des Klimawandels um jeden Preis verfolgen.

Ich weiß, es klingt seltsam, aber die multinationalen Konzerne des Weltwirtschaftsforums, die die geopolitische Politik beeinflussen und manipulieren, sind die treibende Kraft für diesen notwendigen Krieg mit Russland. Ihr heiliger Gral der Klimaschutzpolitik und die massive Verschiebung der globalen Wirtschaftsmacht, die mit der Umsetzung der Klimaschutzagenda einhergeht, ist für die geopolitische Welt so folgenreich, dass ein solch massiver Schritt erforderlich ist.

Genauer gesagt wissen wir bereits, dass es infolge der Energiepolitik der neuen Weltordnung, die die Build Back Better-Agenda untermauert, zu einer globalen Nahrungsmittelknappheit kommen wird. Wir kennen das Ausmaß des Nahrungsmitteldefizits nicht; Wir wissen jedoch, dass weltweit weniger Nahrung, vielleicht viel weniger Nahrung, verfügbar sein wird.

Wir wissen auch, dass die Mehrheit der Stimmen, einschließlich der Vereinigten Staaten, innerhalb des NATO-Bündnisses entschieden hat, dass es wichtiger ist, die Klimaschutzpolitik zu verfolgen, als die Menschen zu ernähren. [ Afrikanisches Beispiel ] Das Vereinigte Königreich und Deutschland schlugen vor, weitere Konflikte zu vermeiden, indem sie mehr Nahrungsmittel erzeugen [ Quelle ]. Die USA und Kanada haben die Bemühungen blockiert und erklärt, dass es wichtiger sei, den Übergang zu einer neuen westlichen Energieentwicklung aufrechtzuerhalten.

Die Aufrechterhaltung der Entwicklung eines neuen westlichen Energiesystems zur Förderung der Wirtschaftstätigkeit ist dringender und wichtiger als die drohende globale Hungersnot. Das Akzeptieren dieser Realität und das Verstehen der beschriebenen Prioritäten sind der Schlüssel zum Verständnis, warum das westliche Bündnis den Krieg mit Russland braucht { GO DEEP }.

Ich kann das nicht genug betonen. Wenn Sie das Ausmaß, den Umfang und die Schwere des tief verwurzelten Engagements des kollektiven Westens für den Klimawandel nicht akzeptieren, werden Sie überrascht sein und nicht verstehen, was kommt.

Die NATO und die westliche Regierung, angeführt von der Politik von Joe Biden, haben Öl- und Gassanktionen gegen Russland verhängt. Diese von den USA angeführten russischen Energiesanktionen folgen ähnlichen Sanktionen, die bereits gegen Öl und Gas aus dem Iran und Venezuela verhängt wurden.

Gleichzeitig werden die G7 und die westliche Allianz Afrika nicht erlauben, ihre eigene Nutzung von Erdgas zur Herstellung von Düngemitteln zu entwickeln, um den Ernteertrag/die Ernte zu steigern. [ Quelle ] Die G7 kontrollieren die Lebensmittelproduktion in Afrika, indem sie die Investitionen der Energieunternehmen kontrollieren, die für die Herstellung von Düngemitteln erforderlich sind. Wie schon bei der Frage der Biokraftstoffe [ Quelle ] räumen die G7 und die westliche Allianz der Energiepolitik des Klimawandels Vorrang vor der Nahrungsmittelproduktion ein. Was letztendlich zu Nahrungsmittelknappheit und Hungersnöten führen wird.

Doch innerhalb dieser prognostizierten Dynamik hat der „WESTEN“ nun ein ideologisches Problem. Früher oder später werden die Themen mit massivem Interesse auftauchen. Menschen auf der ganzen Welt werden dies herausfinden. Das Fehlen von Nahrung wird die Dinge ändern. Menschen in allen Teilen der Welt werden irgendwann wütend werden, wenn sie erkennen, dass der Mangel an Nahrung dadurch verursacht wird, dass die westliche Regierung dem Klimawandel Vorrang vor den Menschen einräumt.

Es wird intensiv. Die Dinge werden hässlich. Die westlichen „Führer“ brauchen einen Sündenbock, einen Weg, den Zorn der Welt von ihnen weg zu lenken … und auf etwas anderes. Ihre fortschrittliche narrative Botschaft ist bereits in den Worten des Nationalen Sicherheitskoordinators für strategische Kommunikation, John Kirby, aufgetaucht:

„Präsident Putin ist, kein Scherz, eine bewaffnete Nahrung . Nennen wir es einfach so, wie es ist: Er macht Essen zur Waffe. Er hat dort im Schwarzen Meer eine wesentliche Blockade, damit nichts auf dem Seeweg abreisen kann – und so hat die Ukraine natürlich ihr Getreide historisch auf die Märkte gebracht.“ [ Quelle ]

Es ist kein Zufall, dass John Kirby vom Sprecher des Pentagon zur strategischen Kommunikation des NSC im Weißen Haus versetzt wurde. Kirbys vorheriger Einzug ins Weiße Haus steht in engem Zusammenhang mit dem, was heute als 101. Airborne-Einsatz kommt.

Beachten Sie, wie der russische Präsident Wladimir Putin für die drohende Nahrungsmittelknappheit verantwortlich gemacht wird. „Er bewaffnet Nahrung“, wiederholt Kirby, dies ist eine bedeutsame und aufschlussreiche Voraberzählung. Was Kirby skizziert, ist die Rechtfertigung der westlichen Regierung für den bevorstehenden Krieg gegen Russland.

Die kollektiven westlichen Führer, die von den NATO-Diskussionspunkten positioniert werden, werden den Krieg gegen Russland als einen notwendigen Kampf rechtfertigen, um die Verschärfung der globalen Nahrungsmittelkrise zu stoppen. Sie werden behaupten, es sei der russische Präsident Wladimir Putin, der die weltweite Energieproduktion gestört habe.

Die Nato und das westliche Bündnis werden behaupten, Putin sei der Grund dafür, dass Nahrungsdünger knapp ist. Die NATO wird behaupten, dass Putins Krieg in der Ukraine die Quelle der globalen Energie-, Lebensmittel- und nachfolgenden Wirtschaftskrise ist. Genauso wie Putin für höhere Energie- und Benzinpreise verantwortlich gemacht wurde, wird Putin auch für das Verhungern von Millionen von Menschen verantwortlich gemacht werden.

Der Krieg gegen Russland wird als der Krieg gerechtfertigt werden, um Putin daran zu hindern, eine Massenverhungerung zu verursachen. Wenn Sie nicht sehen können, wie dies durch all die Unterlinks, Zitate und Quellen oben aufgebaut ist, kann ich dies nicht klarer darlegen.

Ein Nato- und Westbündniskrieg mit Russland ist keine Frage des „ Ob “, sondern eine Frage des Wann ?

