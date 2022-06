Selenskij droht russischen Journalisten mit Vergeltung.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hat Strafmaßnahmen gegen die Mitarbeiter russischer Medien angekündigt, die das Vorgehen der russischen Streitkräfte im Laufe der militärischen Sonderoperation auf ukrainischem Gebiet unterstützen. In einer abendlichen Videoansprache, die das Büro des ukrainischen Präsidenten am Dienstag veröffentlichte, schilderte Selenskij seine jüngste Rede vor dem UN-Sicherheitsrat, in der er die Einrichtung eines Tribunals zur Untersuchung der Handlungen russischer Militärs in der Ukraine gefordert hatte. Der Staatschef sagte ferner:

„Insbesondere möchte ich auf die Verantwortung jener russischen Propagandisten hinweisen, die über diesen Terror lügen und versuchen, die Aktionen der russischen Armee zu rechtfertigen. Jeder von euch wird auch bestraft werden.“

Welche Schritte man genau gegen die russischen Medienschaffenden einzuleiten gedenkt, präzisierte Selenskij zunächst nicht.

