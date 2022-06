Der Erste Stellvertretende russische Botschafter bei den Vereinten Nationen Dmitri Poljanski erklärte auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats:

„Wir haben eine militärische Sonderoperation eingeleitet, um den Beschuss des Donbass dulärtrch die Ukraine zu stoppen. Und um dafür zu sorgen, dass vom Territorium dieses Landes, das auf Betreiben mehrerer westlicher Länder und seiner nationalistischen Führung in ein russlandfeindliches Land verwandelt wurde, keine Bedrohung mehr für Russland und die Bewohner des Südens und Südostens der Ukraine ausgeht. Und bis diese Ziele erreicht sind, werden wir unsere Arbeit fortsetzen.“

