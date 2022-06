BRICS+ vs. NATO/G7. Der Westen ist nostalgisch von überholter „Eindämmungs“-Politik eingeholt, diesmal gegen die Integration des globalen Südens – Von Pepe Escobar

https://thecradle.co/Article/Columns/12393

Es war einmal ein Eiserner Vorhang, der den europäischen Kontinent teilte. Der Begriff wurde vom ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill geprägt und bezog sich auf die Bemühungen der damaligen Sowjetunion, eine physische und ideologische Grenze zum Westen zu schaffen. Letztere verfolgte ihrerseits eine Politik der Eindämmung gegen die Ausbreitung und den Einfluss des Kommunismus.

Spulen wir vor in die heutige Ära des Techno-Feudalismus, und jetzt existiert etwas, das man einen Blechvorhang nennen sollte, der vom ängstlichen, ahnungslosen, kollektiven Westen über die G7 und die NATO fabriziert wurde: diesmal, um die Integration des globalen Südens im Wesentlichen einzudämmen .

BRICS gegen G7

Das jüngste und bedeutendste Beispiel für diese Integration war der Austritt von BRICS+ auf dem von Peking veranstalteten Online-Gipfel letzte Woche. Dies ging weit über die Etablierung einer „neuen G8“, geschweige denn einer Alternative zur G7, hinaus.

Schauen Sie sich nur die Gesprächspartner der fünf historischen BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) an: Wir finden einen Mikrokosmos des Globalen Südens vor, der Südostasien, Zentralasien, Westasien, Afrika und Südamerika umfasst – wahrhaftig „Global“ im globalen Süden.

Aufschlussreich war, dass die klaren Botschaften des russischen Präsidenten Wladimir Putin während des Pekinger Gipfels, im scharfen Gegensatz zur G7-Propaganda, tatsächlich an den gesamten globalen Süden adressiert waren:

– Russland wird seinen Verpflichtungen zur Lieferung von Energie und Düngemitteln nachkommen.

– Russland erwartet eine gute Getreideernte – und liefert bis zu 50 Millionen Tonnen an den Weltmarkt.

– Russland wird die Durchfahrt von Getreideschiffen in internationale Gewässer sicherstellen, selbst wenn Kiew ukrainische Häfen vermint.

– Die negative Situation des ukrainischen Getreides wird künstlich aufgebläht.

– Der starke Anstieg der Inflation auf der ganzen Welt ist das Ergebnis der Verantwortungslosigkeit der G7-Staaten, nicht der Operation Z in der Ukraine.

– Das Ungleichgewicht der Weltbeziehungen braut sich seit langem zusammen und ist zu einer unvermeidlichen Folge der Erosion des Völkerrechts geworden.

Ein alternatives System

Putin sprach auch direkt eines der Schlüsselthemen an, die die BRICS seit den 2000er Jahren eingehend diskutiert haben – die Gestaltung und Einführung einer internationalen Reservewährung.

„Das russische Finanznachrichtensystem ist offen für die Verbindung mit Banken der BRICS-Staaten.“

„Das russische Zahlungssystem MIR weitet seine Präsenz aus. Wir prüfen die Möglichkeit, eine internationale Reservewährung auf der Grundlage des BRICS-Währungskorbs zu schaffen“, sagte der russische Staatschef.

Dies ist unvermeidlich nach den hysterischen westlichen Sanktionen nach der Operation Z; die Moskau aufgezwungene totale Entdollarisierung; und zunehmender Handel zwischen den BRICS-Staaten. So wird beispielsweise bis 2030 ein Viertel des weltweiten Ölbedarfs aus China und Indien kommen, wobei Russland der Hauptlieferant sein wird.

Das „RIC“ in BRICS kann einfach nicht riskieren, aus einem G7-dominierten Finanzsystem ausgeschlossen zu werden. Sogar das auf dem Seil wandelnde Indien fängt an, den Drift zu verstehen.

Wer spricht für die „internationale Gemeinschaft“?

In ihrer gegenwärtigen Phase repräsentieren BRICS 40 Prozent der Weltbevölkerung, 25 Prozent der Weltwirtschaft, 18 Prozent des Welthandels und tragen über 50 Prozent zum Weltwirtschaftswachstum bei. Alle Indikatoren sind auf dem Weg nach oben.

Sergey Storchak, CEO der russischen Bank VEG, formuliert es ganz diplomatisch: „Wenn die Stimmen der Schwellenländer in den kommenden Jahren nicht gehört werden, müssen wir sehr ernsthaft über die Einrichtung eines parallelen regionalen Systems oder vielleicht eines globalen Systems nachdenken. ”

Ein „paralleles regionales System“ wird bereits aktiv zwischen der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) und China diskutiert, koordiniert vom Minister für Integration und Makroökonomie Sergey Glazyev, der kürzlich ein beeindruckendes Manifest verfasst hat, das seine Ideen über die wirtschaftliche Souveränität der Welt erweitert.

Entwicklung der „Entwicklungsländer“

Was an der transeurasischen Finanzfront passiert, wird parallel zu einer bisher wenig bekannten chinesischen Entwicklungsstrategie verlaufen: der Global Development Initiative (GDI), die Präsident Xi Jinping letztes Jahr auf der UN-Generalversammlung angekündigt hat.

GDI kann als Unterstützungsmechanismus der übergreifenden Strategie angesehen werden – die die Belt and Road Initiative (BRI) bleibt, die aus Wirtschaftskorridoren besteht, die Eurasien bis hin zu seiner westlichen Halbinsel, Europa, miteinander verbinden.

Beim High-Level Dialogue on Global Development im Rahmen des BRICS-Gipfels erfuhr der Globale Süden etwas mehr über die 2015 gegründete GDI.

Kurz gesagt, die GDI zielt darauf ab, die internationale Entwicklungszusammenarbeit anzukurbeln, indem sie die Finanzierung einer Vielzahl von Einrichtungen ergänzt, beispielsweise des Süd-Süd-Kooperationsfonds, der Internationalen Entwicklungsvereinigung (IDA), des Asiatischen Entwicklungsfonds (ADF) und der Globale Umweltfazilität (GEF).

Zu den Prioritäten gehören „Armutsbekämpfung, Ernährungssicherheit, Reaktion auf COVID-19 und Impfstoffe“, Industrialisierung und digitale Infrastruktur. Anschließend wurde Anfang 2022 eine Friends of the GDI-Gruppe gegründet, die bereits über 50 Nationen angezogen hat.

BRI und GDI sollten gemeinsam voranschreiten, auch wenn Xi selbst während des BRICS-Gipfels deutlich machte, dass „einige Länder die Entwicklungsagenda politisieren und an den Rand drängen, indem sie Mauern errichten und anderen lähmende Sanktionen auferlegen“.

Andererseits ist nachhaltige Entwicklung nicht gerade das Ding der G7, geschweige denn das der NATO.

Sieben gegen die Welt

Erklärtes oberstes Ziel des G7-Gipfels in Schloss Elmau in den bayerischen Alpen ist es, „Einheit zu projizieren“ – wie in den Getreuen des kollektiven Westens (einschließlich Japans), vereint in einer nachhaltigen und unbegrenzten „Unterstützung“ für den unwiederbringlich gescheiterten ukrainischen Staat.

Das gehöre zum „Kampf gegen Putins Imperialismus“, aber auch „der Kampf gegen Hunger und Armut, Gesundheitskrise und Klimawandel“, wie Bundeskanzler Scholz im Bundestag sagte.

In Bayern drängte Scholz auf einen Marshallplan für die Ukraine – ein lächerliches Konzept, wenn man bedenkt, dass Kiew und Umgebung bis Ende 2022 genauso gut in einen kümmerlichen Rumpfstaat geschrumpft sein könnten. Die Vorstellung, die G7 könnten daran arbeiten, „eine katastrophale Hungersnot zu verhindern, “ erreicht laut Scholz einen Anfall von Lächerlichkeit, da die drohende Hungersnot eine direkte Folge der G7-Sanktionshysterie ist.

Als zusätzliche komische Erleichterung diente die Tatsache, dass Berlin Indien, Indonesien, Südafrika und Senegal als Add-Ons zu den G7 einlud.

Der Blechvorhang ist auf

Es wäre vergeblich, von der erstaunlichen Ansammlung von Mittelmäßigkeiten, die in Bayern unter der faktischen Vorsitzenden der Europäischen Kommission (EK), Führerin Ursula von der Leyen, „vereint“ sind, eine substanzielle Analyse über den Zusammenbruch globaler Lieferketten und die Gründe dafür zu erwarten zwang Moskau, den Gasstrom nach Europa zu reduzieren. Stattdessen beschuldigten sie Putin und Xi.

Willkommen beim Blechvorhang – eine Neuerfindung des Intermariums im 21. Jahrhundert von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer, geleitet vom Imperium der Lügen, komplett mit der von Polen absorbierten Westukraine, den drei baltischen Zwergen: Bulgarien, Rumänien, Slowenien, Tschechien und sogar die Nato-Anwärter Schweden und Finnland, die alle vor „der russischen Bedrohung“ geschützt werden.

Eine EU außer Kontrolle

Die Rolle der EU, die innerhalb der G7 über Deutschland, Frankreich und Italien herrscht, ist besonders aufschlussreich, insbesondere jetzt, wo Großbritannien wieder den Status eines belanglosen Inselstaats hat.

Bis zu 60 europäische „Richtlinien“ werden jedes Jahr erlassen. Sie müssen zwingend in innerstaatliches Recht jedes EU-Mitgliedstaates umgesetzt werden. In den meisten Fällen gibt es überhaupt keine Diskussion.

Dann gibt es mehr als 10.000 europäische „Urteile“, in denen „Experten“ der Europäischen Kommission (EK) in Brüssel jeder Regierung „Empfehlungen“ aus dem neoliberalen Kanon zu ihren Ausgaben, ihren Einnahmen und „Reformen“ geben ( zu Gesundheitsfürsorge, Bildung, Renten), die eingehalten werden müssen.

Daher sind Wahlen in jedem einzelnen EU-Mitgliedstaat absolut bedeutungslos. Nationale Regierungschefs – Macron, Scholz, Draghi – sind bloße Vollstrecker. Keine demokratische Debatte erlaubt: „Demokratie“, wie auch „EU-Werte“, sind nichts als Nebelwände.

Die wirkliche Regierung wird von einem Haufen Apparatschiks ausgeübt, die durch Kompromisse zwischen Exekutivgewalten ausgewählt werden und auf äußerst undurchsichtige Weise handeln.

Die EG entzieht sich jeglicher Kontrolle. So wurde eine verblüffende Mittelmäßigkeit wie Ursula von der Leyen – ehemals die schlechteste Verteidigungsministerin des modernen Deutschland – nach oben katapultiert, um die heutige EG-Führerin zu werden und ihre Außen-, Energie- und sogar Wirtschaftspolitik zu diktieren.

Wofür stehen sie?

Aus der Perspektive des Westens ist der Blechvorhang trotz all seiner ominösen Untertöne des Kalten Krieges 2.0 nur ein Vorgeschmack auf das Hauptgericht: eine harte Konfrontation im asiatisch-pazifischen Raum – umbenannt in „Indopazifik“ – eine Kopie des ukrainischen Krawalls entworfen, um Chinas BRI und GDI zu enthalten.

Als Gegencoup ist es aufschlussreich zu beobachten, wie das chinesische Außenministerium nun im Detail den Kontrast zwischen BRICS – und BRICS+ – und der imperialen AUKUS/Quad/IPEF-Kombination hervorhebt.

BRICS stehen für De-facto-Multilateralismus; Fokus auf globale Entwicklung; Zusammenarbeit zur wirtschaftlichen Erholung; und Verbesserung der globalen Governance.

Der von den USA erfundene Schläger hingegen steht für die Mentalität des Kalten Krieges; Ausbeutung von Entwicklungsländern; sich zusammenschließen, um China einzudämmen; und eine Amerika-zuerst-Politik, die die monopolistische „regelbasierte internationale Ordnung“ verankert.

Es wäre verfehlt zu erwarten, dass die in Bayern versammelten G7-Koryphäen die Absurdität einer Preisobergrenze beispielsweise für russische Öl- und Gasexporte verstehen würden. Sollte das wirklich passieren, wird Moskau keine Probleme haben, die Energieversorgung der G7 vollständig zu kappen. Und wenn andere Nationen ausgeschlossen werden, würde der Preis für das von ihnen importierte Öl und Gas drastisch steigen.

BRICS ebnet den Weg nach vorn

Kein Wunder also, dass die Zukunft ominös ist. In einem beeindruckenden Interview mit dem belarussischen Staatsfernsehen fasste der russische Außenminister Sergej Lawrow zusammen, dass „der Westen den ehrlichen Wettbewerb fürchtet“.

Daher der Höhepunkt der Abbruchkultur und „Unterdrückung von allem, was in irgendeiner Weise der neoliberalen Vision und Anordnung der Welt widerspricht“. Lawrow fasste auch den bevorstehenden Fahrplan zum Nutzen des gesamten globalen Südens zusammen:

„Wir brauchen keinen neuen G8. Wir haben bereits Strukturen … hauptsächlich in Eurasien. Die EAWU fördert aktiv Integrationsprozesse mit der VR China, indem sie Chinas „Gürtel und Straße“-Initiative an den eurasischen Integrationsplänen ausrichtet. Mitglieder des Verbandes Südostasiatischer Nationen nehmen diese Pläne genau unter die Lupe. Einige von ihnen unterzeichnen Freihandelszonenabkommen mit der EAWU. Die Shanghai Cooperation Organization ist ebenfalls Teil dieser Prozesse … Es gibt eine weitere Struktur jenseits der geografischen Grenzen Eurasiens.“ „Es ist BRICS. Dieser Verband verlässt sich immer weniger auf den westlichen Geschäftsstil und auf westliche Regeln für internationale Währungs-, Finanz- und Handelsinstitutionen. Sie bevorzugen gerechtere Methoden, die keine Prozesse von der dominierenden Rolle des Dollars oder einer anderen Währung abhängig machen. Die G20 repräsentiert BRICS und fünf weitere Länder, die die Positionen der BRICS teilen, vollständig, während die G7 und ihre Unterstützer auf der anderen Seite der Barrikaden stehen.“ „Das ist eine ernsthafte Bilanz. Die G20 könnte sich verschlechtern, wenn der Westen sie nutzt, um die Konfrontation anzufachen. Die von mir erwähnten Strukturen (SCO, BRICS, ASEAN, EAEU und CIS) beruhen auf Konsens, gegenseitigem Respekt und Interessenausgleich und nicht auf der Forderung, unipolare Weltrealitäten zu akzeptieren.“

Blechvorhang? Eher ein zerrissener Vorhang.

