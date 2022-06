In diesem Video bei Minute 20:40 gehen, sagt Noam Chomsky, dass rechtsradikale Milizen damit gedroht haben, Zelensky zu töten, wenn er sich an das Minsker Abkommen hält, und dass die USA das wussten, sich aber weigerten, Zelenskys Friedensversprechen für 2019 zu unterstützen.

Hier ist das Chomsky/ Ellsberg -Video vom 2. Mai:

