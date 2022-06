Kriegspreisträger des Tages: Sergij Schadan – Von Arnold Schölzel (junge Welt)

https://www.jungewelt.de/artikel/429384.kriegspreistr%C3%A4ger-des-tages-sergij-schadan.html

Auf Instagram, berichtet das ukrainische Internetportal znaj.ua, habe der Dichter und Musiker Sergij Schadan (sein Verlag nennt ihn Serhij Zhadan) am 22. Juni erzählt, wie er unter »extremen Bedingungen«, nämlich unter Beschuss russischer Granatwerfer, vor Soldaten der ukrainischen Armee aufgetreten sei. Am Dienstag verkündete Schadan in der Welt, so etwas sei Pflicht: »Ein Musiker oder Schriftsteller an der Front oder als Unterstützer der Armee, das ist heute die ukrainische Norm.« Das Interview wurde geführt, weil Schadan am Montag der Friedenspreis des deutschen Buchhandels zuerkannt worden war. Passend wäre, aus diesem Anlass einen seiner neuen Texte auf Deutsch zu veröffentlichen. Er trägt den Titel »Slawa Ukraini«. Schadan schildert darin, wie er abends durch Charkiw spaziert, von einem Radfahrer überholt wird und der ihm den Faschistengruß zuruft. Schadan: »Ich wünschte, dieser Krieg würde früher enden. Aber diese Grüße zwischen Charkiwern – sie sollen bleiben.« Schadans Fans bedankten sich bei ihm, dass der Gruß durch ihn endlich von der West- in die Ostukraine gelangt sei.

Schadan kennt sich aus mit Truppenbetreuung. Gefördert hat ihn die Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS). Am 12. Juli 2016 erschien in dieser Zeitung über deren segensreiche Tätigkeit in der Ukraine ein Artikel, in dem es zu Schadan hieß: »Der – laut RLS − ›linke Schriftsteller‹ und Musiker ist Nationalist. Er sorgt für die Frontunterhaltung beim Mordbrennerbataillon ›Aidar‹ und andere faschistische Vergnügungen.«

Seine Dankesrede für den Preis sollte Schadan gemäß der deutschen Norm mit »Sieg Heil!« schließen – der hiesigen Entsprechung zu »Slawa Ukraini«. Ein Geschenk von Ost nach West sozusagen, das Pflicht werden sollte. Der deutsche Buchhandel hat mit Schadans Nominierung den Friedenspreis bereits abgeschafft. Passt einfach nicht zur kämpfenden Volksgemeinschaft.

