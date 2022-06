Biden kündigt „NATOisierung Europas“ an: Truppenpräsenz wird weiter ausgebaut

„Putin wollte die Finnlandisierung Europas“, sagte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch beim NATO-Gipfel in der spanischen Hauptstadt Madrid. Doch stattdessen bekomme er nun die NATOisierung Europas.

Hier: https://test.rtde.live/kurzclips/video/142252-biden-kundigt-natoisierung-europas-an/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related