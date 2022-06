Wenn Sie Krieg mit dem Iran, Russland, China und Venezuela wollen, sagen Sie mir, warum und wie die US-Amerikaner davon profitieren würden (informationclearinghouse.info)

http://www.informationclearinghouse.info/57082.htm

Von Philipp Giraldi

22. Juni 2022: Information Clearing House – So Der ehrliche Joe Biden wird den Ukrainern jetzt weitere 1,2 Milliarden Dollar geben, zusätzlich zu den rund sechzig Milliarden, die bereits in der Pipeline sind, aber wer zählt, zumal der Kongress sich weigerte, einen Generalinspekteur zur Überwachung zuzulassen, wessen Taschen gefüllt werden. Das Geld wird ohne Sicherheiten gedruckt oder „geliehen“ und der US-Steuerzahler wird irgendwie die Last dieser jüngsten Dummheit tragen müssen, die ipso facto einen Großteil der Welt in eine Rezession treibt. Und es wird zweifellos Wladimir Putin angelastet, ein Prozess, der bereits in vollem Gange ist, so wenigstens murmelt der Präsident. Aber Sie müssen sich fragen, warum niemand Joe (Biden) gesagt hat, dass die ganze Übung, einen Großteil der Welt in einen katastrophalen Krieg zu treiben, eine dumme Sache ist. Andererseits sind die Clowns, mit denen sich der Präsident umgeben hat, möglicherweise nicht sehr darauf bedacht, die Wahrheit zu sagen, selbst wenn sie wissen, was das bedeutet.

Nachdem ich das Ukraine-Problem verfolgt habe, seit die Vereinigten Staaten und ihre Pudel sich geweigert haben, ernsthaft mit Wladimir Putin in der realen Welt zu verhandeln, musste ich mich fragen, was mit Washington nicht stimmt. Wir hatten den ignoranten und impulsiven Donald Trump, der von einer Reihe von Charakteren unterstützt wurde, darunter der psychisch instabile Mike Pompeo und John Bolton, gefolgt von Biden mit den üblichen Ablehnungen der Demokratischen Partei. Damit meine ich tiefgründige Sozialdenker, die nicht in der Lage wären, einen Hotdog-Stand zu betreiben, wenn sie dazu gezwungen wären, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber sie sind wirklich gut darin, „Freiheit“ und „Demokratie“ zu schreien, wenn sie nach ihren Motiven befragt werden.

Tatsächlich deuten Meinungsumfragen darauf hin, dass es unter der Mittel- und Arbeiterklasse in den USA, die eine Rückkehr zur finanziellen Instabilität der Jimmy-Carter-Ära sehen, die damals durch das Ölembargo verursacht wurde, eine Menge Unruhe gibt. Nun, es gibt ein neues Energieembargo, das durch den Wunsch der Biden-Administration hervorgerufen wurde, einen Stellvertreterkrieg zu führen, um Russland zu „schwächen“. Analysten sagen voraus, dass sich die Kosten für alle Energieformen in den nächsten Monaten verdoppeln werden und die steigenden Energiekosten die Preise für andere wichtige Güter, einschließlich Lebensmittel, beeinflussen werden. Angesichts all dessen,

Dass eine ernsthafte Diskussion darüber, warum die Vereinigten Staaten ein Militär brauchen, das so viel kostet wie die nächsten neun Nationen in dieser Rangliste zusammen, längst überfällig ist und außerhalb der alternativen Medien selten angesprochen wird. Das Militärbudget für 2023 wurde gegenüber dem diesjährigen auf insgesamt 858 Milliarden Dollar erhöht und nähert sich, wenn man die ständig wachsende Großzügigkeit für die Ukraine mit einbezieht, einer bisher unvorstellbaren Billion Dollar. Der Militärhaushalt ist zu einer Hauptursache für die unhaltbaren Defizite des Landes geworden. Abgesehen vom direkten und indirekten Tod von Millionen von Menschen in den Kriegen, die am 11. September begannen, haben die Kriege der Wahl schätzungsweise 8 Billionen Dollar gekostet.

Die Verfassung der Vereinigten Staaten stellt klar, dass eine nationale Armee für die Gründer nur dann akzeptabel war, wenn sie sich der Verteidigung des Landes gegen ausländische Bedrohungen widmete. Glauben die US-Amerikaner wirklich, dass es sie sicherer macht, die Last von etwa 1.000 Militärstützpunkten auf der ganzen Welt zu tragen? Der jüngste rasche Zusammenbruch der Sicherheitslage in Afghanistan legt nahe, dass der Besitz solcher Stützpunkte Soldaten und Bürokraten zu potenziellen Geiseln macht und daher eine Belastung darstellt.

Wohin also das ganze Geld? Und was sind die Bedrohungen? Beginnend mit einem Krieg, den die Vereinigten Staaten de facto, aber nicht de jure, mit in der Ukraine führen, was war die russische Bedrohung, die ein Eingreifen Washingtons erforderte? Nun, wenn man den Unsinn einer „auf Regeln basierenden internationalen Ordnung“ oder einer mutigen kleinen demokratischen Ukraine, die tapfer gegen den russischen Bären kämpft, verwirft, hat Moskau die Vereinigten Staaten in keiner Weise bedroht, bevor die Raketen zu fliegen begannen. Putin versuchte, eine Einigung mit der Ukraine auf der Grundlage einer Reihe vermeintlich existenzieller russischer nationaler Sicherheitsinteressen auszuhandeln, die alle verhandelbar waren, aber die USA und ihre Freunde waren nicht an Kompromissen interessiert, während sie gleichzeitig das korrupte Selenskyj-Regime mit Waffen, Geld und politischer Unterstützung bedienten. Das Endergebnis ist ein Konflikt, der wahrscheinlich erst enden wird, wenn der letzte Ukrainer tot ist, und er beinhaltet die Möglichkeit, dass ein Fehltritt der Vereinigten Staaten und Russlands zu einem nuklearen Holocaust führen könnte. Kurz gesagt, das, was vor sich geht, verbessert weder die nationale Sicherheit der USA, noch kommt es den Amerikanern wirtschaftlich zugute.

Und dann ist da noch China. Biden hat bei seiner jüngsten Reise in den Fernen Osten die Katze aus dem Sack gelassen. Er erklärte, dass die Vereinigten Staaten Taiwan verteidigen würden, falls China versuchen würde, es zu annektieren. Damit zeigte Biden, dass er die strategische Zweideutigkeit nicht versteht, die die USA und die Chinesen in den letzten fünfzig Jahren als Alternative zum Krieg bevorzugt haben. Das Weiße Haus seinerseits gab schnell eine Korrektur der Biden-Erklärung heraus und erklärte, dass es nicht stimme, dass Washington verpflichtet sei, Taiwan zu verteidigen. Einige überaus hawkische Kongressabgeordnete fanden den Fauxpas von Biden anscheinend ansprechend und werben für ein festes Engagement der USA um Taiwan zu verteidigen, natürlich gekoppelt mit einem 4,5-Milliarden-Dollar-Paket an militärischer Unterstützung.

Gleichzeitig warnen einige Beamte im Pentagon und die übliche Schar von Kongressabgeordneten auch immer wieder vor der Bedrohung durch China am Horizont, als Vorwand, um die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Zuletzt gab es Besorgnis über die chinesische Teilnahme an einem Treffen im Mai auf Fidschi, bei dem es um ein Freihandelsabkommen zwischen China und den Pazifikinseln ging! In Wirklichkeit besteht die einzige ernsthafte Bedrohung aus China derzeit darin, ein wirtschaftlicher Konkurrent zu sein. Ein Handelskrieg mit China wäre eine Katastrophe für die US-Wirtschaft, die stark von chinesischen Industriegütern abhängig ist, aber Peking mit seinem relativ kleinen Militärbudget stellt keine physische Bedrohung für die Vereinigten Staaten dar.

Und lassen Sie uns den Iran nicht ignorieren, der von Wirtschaftssanktionen und auch von der verdeckten Ermordung seiner Beamten und Wissenschaftler heimgesucht wurde. Der amerikanisch-israelische Krieg gegen den Iran hat sich auch auf das benachbarte Syrien ausgebreitet, wo Washington tatsächlich Truppen vor Ort hat, die die Ölförderregion des Landes besetzen und das Öl stehlen. Die mögliche Ausweitung des iranischen Nuklearprogramms zur Herstellung einer Waffe wurde durch Überwachung im Zusammenhang mit einem multilateralen Abkommen von 2015 mit dem Namen Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) effektiv behindert, aber Donald Trump zog sich unklugerweise und gegen die tatsächlichen amerikanischen Interessen zurück. Joe Biden wurde von Israel gewarnt, dem Abkommen nicht wieder beizutreten, daher wird er zweifellos der Entschlossenheit von Premierminister Naftali Bennett nachkommen, Washington weiterhin „extremen Druck“ auf die Islamische Republik ausüben zu lassen. Bedrohen entweder der Iran oder sein Verbündeter Syrien die Vereinigten Staaten in irgendeiner Weise? Nein. Ihr Verbrechen ist, dass sie sich in derselben Nachbarschaft befinden wie der jüdische Staat, der die US-Regierung leicht manipulieren kann, damit sie gegen ihre eigenen Interessen handelt. Bedrohen entweder der Iran oder sein Verbündeter Syrien die Vereinigten Staaten in irgendeiner Weise? Nein. Ihr Verbrechen ist, dass sie sich in derselben Nachbarschaft befinden wie der jüdische Staat, der die US-Regierung leicht manipulieren kann, damit sie gegen ihre eigenen Interessen handelt. Bedrohen entweder der Iran oder sein Verbündeter Syrien die Vereinigten Staaten in irgendeiner Weise? Nein. Ihr Verbrechen ist, dass sie sich in derselben Nachbarschaft befinden wie der jüdische Staat, der die US-Regierung leicht manipulieren kann, damit sie gegen ihre eigenen Interessen handelt.

Schließlich gibt es in der eigenen Hemisphäre der USA auch noch Venezuela, das in den Status von Washingtons am meisten gehasster Nation in der Region erhoben wurde. Die Venezolaner sind zunehmend strafenden US-Sanktionen ausgesetzt, einschließlich einiger neuer Sanktionen erst letzte Woche, die die ärmeren Bürger unverhältnismäßig verletzen, aber keinen Regimewechsel bewirkt haben. Warum die Feindseligkeit? Denn der Staatschef Nicolas Maduro ist immer noch an der Macht, trotz einer US-Behauptung, dass der Oppositionsführer des Landes, Juan Guaido, nach einer möglicherweise betrügerischen Wahl im Jahr 2018 rechtmäßig und legitim das Sagen haben sollte Land blockierensowie Nicaragua und Kuba von der Teilnahme an dem kürzlich in Los Angeles abgehaltenen Treffen des neunten Amerika-Gipfels ab. Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte, dass der Schritt darauf zurückzuführen sei, dass es den drei Ländern „an demokratischen Regierungen mangelt“. Der mexikanische Präsident Lopez Obrador protestierte gegen den Schritt und entfernte sich aus der Delegation seines Landes mit den Worten: „Es kann keinen Amerika-Gipfel geben, wenn nicht alle Länder des amerikanischen Kontinents teilnehmen.“ Der verabscheuungswürdige US-Senator Robert Menendez vom Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats fühlte sich dann gezwungen, seinen Senf dazuzugeben, Sie kritisierten den mexikanischen Präsidenten und warnten davor, dass seine „Entscheidung, Diktatoren und Despoten zur Seite zu stehen“, den Beziehungen zwischen den USA und Mexiko schaden würde. Wo war also die Bedrohung aus Venezuela (und Kuba und Nicaragua) und warum sind die USA überhaupt beteiligt? Wer erklärt mir das?

All dies bedeutet, dass es absolut keinen Standard echter nationaler Sicherheit gibt, der die völlig illegale Aggression der USA in vielen Teilen der Welt motiviert. Was passiert, kann mit dem Wunsch zu dominieren oder einem Wahnsinn verbunden sein, der manchmal als „Exzeptionalismus“ und/oder „Führung der freien Welt“ bezeichnet wird, was nichts mit tatsächlicher Sicherheit zu tun hat. Und das US-amerikanische Volk zahlt den Preis sowohl in Form eines Rückgangs des Lebensstandards aufgrund der in der Ukraine und anderswo verursachten Umwälzungen als auch eines völlig verständlichen Vertrauensverlusts in das US-Regierungssystem. Mit allen Mitteln,



Lassen Sie uns das US-Militär schrumpfen, bis es auf tatsächlich identifizierbare Bedrohungen reagieren kann. Lassen Sie uns einen Präsidenten wählen, der den weisen Rat von Präsident John Quincy Adams befolgt, der erklärte, dass „Amerikaner nicht ins Ausland gehen sollten, um im Namen der Verbreitung von Demokratie Drachen zu töten, die sie nicht verstehen“. An diesem Punkt kann man sich nur ein Amerika vorstellen, das mit sich selbst und dem, was es repräsentiert, im Frieden ist und gleichzeitig als Freund des Rests der Welt betrachtet wird.

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest

