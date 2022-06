Janine Wissler (DIE LINKE) behauptet, dass es keinerlei Rechtfertigung für Russlands Invasion in die Ukraine gebe. Auch die „Vorgeschichte“ wie etwa die Osterweiterung der NATO relativiere nicht den „verbrecherischen Angriffskrieg“.

Janine Wissler: Keinerlei Rechtfertigung für Russlands Invasion in die Ukraine. Auch die „Vorgeschichte“ wie etwa die Osterweiterung der NATO relativiere nicht den „verbrecherischen Angriffskrieg“ und den Tod Tausender unschuldiger Menschen, sagte sie zu Beginn des dreitägigen Bundesparteitag der Partei DIE LINKE am Freitag letzter Woche in Erfurt.



Deutschland dürfe dennoch keine schweren Waffen ins Kriegsgebiet liefern: „Nichtmilitaerische und pazifistische Ansätze dürfen nicht lächerlich gemacht werden.“ Nötig sei eine rasche Verhandlungslösung.

Die NATO wird fast nichts dagegen haben kommentiert Arnold Schölzel

https://www.jungewelt.de/artikel/429315.nato-patrioten.html

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related