Der nächste Krieg wird um die Vorherrschaft zwischen China und den USA stattfinden (Aufstehen für Frieden)

Erst soll durch den über Jahre vorbereiteten Ukraine-Konflikt Russland und Europa geschädigt werden, dann geht es gegen den eigentlichen Gegner der US-Vorherrschaft: China.

Die USA haben sich durch ihre weitgehende weltweite Seehoheit, ihre ca. 800 Militärbasen weltweit, und ihren welthöchsten Militärhaushalt seit ca. 1990 (Zusammenbruch der Sowjetunion) über Jahrzehnte eine weltweite Vorherrschaft gesichert. Jetzt versucht China im Südchinesischen Meer und im Südpazifik diese Vorherrschaft in Frage zu stellen. Unter anderem, indem es durch Hilfsleistungen Einfluss auf den Salomonen gewinnt. Das haben die USA verschlafen – und wollen es jetzt mit allen Mitteln verhindern.



Der nächste Krieg wird um die Vorherrschaft zwischen China und den USA stattfinden. Welche Sanktionen sollen wie dann noch auf uns nehmen, wem Waffen liefern, wohin Soldaten entsenden? In Elmau (G7) und von der NATO werden bereits die westlichen Politiker darauf eingeschworen. Mit Sicherheit werden demnächst die gleichen medialen Anstrengungen, die schon zur Dämonisierung Putins und Russlands aufgewendet wurden, gegen China gerichtet werden. Scheinbar werden die Menschenrechte u.a. der Uiguren im Vordergrund stehen, im Hintergrund aber das Fernziel der Destabilisierung und Zerschlagung Chinas, wie jetzt bereits das Russlands.



Stellt euch auf noch mehr Propaganda ein. Wer noch einen Rest Verstand hat und den Frieden dem Krieg vorzieht, sollte bei diesen propagandistischen Kriegsvorbereitungen nicht mitmachen!

Den Militarismus stoppen!

