Die Autonome Region Xinjiang der Uiguren verurteilt das „Uigurische Zwangsarbeitsverhütungsgesetz“ der Vereinigten Staaten aufs Schärfste und lehnt es strikt ab, sagte ein Sprecher der Regierung der Region und stellte fest, dass das Gesetz die Stabilität der internationalen Lieferkette ernsthaft untergrabe.

„Sogenannte Zwangsarbeit in Xinjiang ist die absolute Lüge des Jahrhunderts“, sagte Sprecher Xu Guixiang kürzlich auf einer Online-Pressekonferenz. „Es ist eine Aufwertung des Vorgehens der USA gegen China unter dem Vorwand der Menschenrechte.“

Nach dem Ende 2021 verabschiedeten und am Dienstag in Kraft getretenen Gesetz blockiert der US-Zoll- und Grenzschutz alle ganz oder teilweise in Xinjiang getätigten Importe mit der Begründung „Zwangsarbeit“. Laut USCBP müssen Importeure den Behörden mit „klaren und überzeugenden Beweisen“ nachweisen, dass die Waren nicht durch „Zwangsarbeit“ hergestellt wurden, wenn sie die Importe wieder aufnehmen wollen.

Der Schritt würde Unternehmen und Verbrauchern sowohl in China als auch in den USA ernsthaft schaden, sagte der Sprecher und betonte, dass sich die Interessen chinesischer und ausländischer Unternehmen sehr eng überschneiden und nicht geteilt werden können, da die Welt mit der Vertiefung der Globalisierung bereits zu einer gemeinsamen Gemeinschaft geworden ist.

Er warnte auch davor, dass Sanktionen, die gegen internationales Recht und Handelsregeln verstoßen, die Sicherheit globaler Industrie- und Lieferketten ernsthaft bedrohen und das faire internationale Geschäftsumfeld ernsthaft beschädigen würden.

„Die USA haben alle für Xinjiang relevanten Unternehmen aufgefordert, ihre eigene Unschuld zu beweisen, was die Unternehmen definitiv dazu zwingen würde, viel Personal, Material und Finanzen für nutzlose Arbeit aufzuwenden und ihnen eine zunehmend unangemessene Belastung aufzubürden“, sagte Xu.

Mitte Juni veröffentlicht, kurz bevor das US-Gesetz zum Verbot von Xinjiang-bezogenen Importen im Land in Kraft trat, beschuldigte ein Bericht der Sheffield Hallam University vier große Hersteller von Photovoltaikzellen in der Region, darunter Xinjiang Zhongtai Chemical, „gezwungen“ oder „übertragen“ zu verwenden “ Arbeitskräfte.

„Unabhängig davon, wie Mitarbeiter in das Unternehmen eintreten, unterzeichnen wir Arbeitsverträge mit ihnen auf der Grundlage von Gerechtigkeit und freiem Willen und informieren sie über ihre Rechte und Pflichten“, sagte Shang Xiaoke, Gewerkschaftsdirektor bei Xinjiang Zhongtai Chemical.

Das Unternehmen beschäftige Arbeitnehmer über die Rekrutierung über Websites, auf dem Campus und auf dem freien Markt sowie durch interne Empfehlungen, sagte er.

Der Gewerkschaftsführer sagte, das Unternehmen setze die Arbeitsgesetze strikt um, einschließlich der Gesetze zur Arbeitssicherheit und zur Verhütung und Behandlung von Berufskrankheiten, und verbessere ständig das Arbeitsumfeld.

„Wir halten uns strikt an das gesetzlich vorgeschriebene System des Acht-Stunden-Schichttages“, sagte er und betonte, dass Mehrarbeit durch Überstundenvergütung und Urlaub kompensiert werde.

Als Reaktion auf das US-Gesetz sagte Shang, die Rekrutierung des Unternehmens sei eine Marktaktion und beinhalte eine Zwei-Wege-Auswahl.

„Wenn die Arbeitnehmer mit dem Gehalt und den Leistungen des Unternehmens zufrieden sind, bleiben sie. Andernfalls werden sie gehen. Außerdem zahlen die Unternehmen mehr für die talentierteren Arbeitnehmer“, sagte er.

Chen Zhongkuan, Vizepräsident des regionalen Gewerkschaftsbundes, sagte, Gewerkschaften auf verschiedenen Ebenen in Xinjiang verbringe etwa die Hälfte ihrer Zeit damit, Arbeiter zu befragen, um mehr über ihre einzigartige Situation zu erfahren, einschließlich der Umsetzung von Arbeitsrechtsgesetzen, der Unterzeichnung von Arbeitsverträgen und der Tarifvergütung Verhandlungen und die besonderen Rechte weiblicher Arbeitnehmer.

„Wir haben zusammen mit der Anwaltskammer von Xinjiang eine Gruppe von fast 1.000 freiwilligen Rechtsanwälten gegründet, um Arbeitnehmern kostenlose Rechtsberatung und Dienstleistungen anzubieten“, sagte er.

Wu Sheng, Direktor des regionalen Baumwollverbandes, sagte, die Mechanisierungsrate der Baumwollproduktion im Norden von Xinjiang liege bei über 95 Prozent und die Rate in der südlichen Region bei über 80 Prozent. Dies ist auf die Popularisierung der Mechanisierung der Baumwollernte im Laufe der Jahre zurückzuführen.

„Das hat die Effizienz beim Baumwollanbau in Xinjiang gesteigert und die Pflanz- und Arbeitskosten erheblich gesenkt.“

