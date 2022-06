„Keine Rechtfertigung, sondern eine Provokation“: Chomsky über die Ursachen des Russland-Ukraine-Krieges (countercurrents.org)

Einer der Gründe dafür, dass die russischen Medien im Westen vollständig blockiert wurden, ist zusammen mit der beispiellosen Kontrolle und Zensur der Kriegserzählung in der Ukraine die Tatsache, dass die westlichen Regierungen einfach nicht wollen, dass ihre Öffentlichkeit erfährt, dass sich die Welt stark verändert.

Ignoranz mag in manchen Situationen ein Glücksfall sein, aber nicht in diesem Fall. Hier kann Unwissenheit katastrophal sein, da dem westlichen Publikum der Zugang zu Informationen über eine kritische Situation verweigert wird, die es tiefgreifend betrifft und die mit Sicherheit die Geopolitik der Welt für kommende Generationen beeinflussen wird.

Die wachsende Inflation , eine drohende globale Rezession , eine schwelende Flüchtlingskrise, eine sich verschärfende Lebensmittelknappheit und vieles mehr sind Herausforderungen, die offene und transparente Diskussionen über die Lage in der Ukraine, die Nato-Russland-Rivalität und die Verantwortung des Westens erfordern im laufenden Krieg.

Um diese Themen sowie den fehlenden Kontext des russisch-ukrainischen Krieges zu diskutieren, sprachen wir mit Professor Noam Chomsky, der als der größte lebende Intellektuelle unserer Zeit gilt.

Chomsky sagte uns, dass es „klar sein sollte, dass die (russische) Invasion der Ukraine keine (moralische) Rechtfertigung hat“. Er verglich es mit der US-Invasion im Irak und sah es als ein Beispiel für „höchstes internationales Verbrechen“. Nachdem diese moralische Frage geklärt ist, glaubt Chomsky, dass der wichtigste „Hintergrund“ dieses Krieges, ein Faktor, der in der Berichterstattung der Mainstream-Medien fehlt, die „NATO-Erweiterung“ ist.

„Das ist nicht nur meine Meinung“, sagte Chomsky, „es ist die Meinung jedes hochrangigen US-Beamten im diplomatischen Dienst, der mit Russland und Osteuropa vertraut ist. Das geht zurück auf George Kennan und in den 1990er Jahren auf Reagans Botschafter Jack Matlock, darunter den heutigen Direktor der CIA; Tatsächlich hat jeder, der etwas weiß, Washington gewarnt, dass es rücksichtslos und provokativ ist, Russlands sehr klare und eindeutige rote Linien zu ignorieren. Das geht weit vor (Wladimir) Putin, es hat nichts mit ihm zu tun; (Mikhail) Gorbatschow, alle sagten dasselbe. Die Ukraine und Georgien können der NATO nicht beitreten, dies ist das geostrategische Kernland Russlands.“

Obwohl verschiedene US-Regierungen die russischen roten Linien anerkannten und bis zu einem gewissen Grad respektierten, tat dies die Bill Clinton-Administration nicht. Laut Chomsky „versprach George HW Bush … Gorbatschow ausdrücklich, dass die NATO sich nicht über Ostdeutschland hinaus ausdehnen würde, absolut eindeutig. Sie können die Dokumente nachschlagen. Es ist sehr klar. Bush hat sich daran gehalten. Aber als Clinton auftauchte, fing er an, dagegen zu verstoßen. Und er hat Gründe genannt. Er erklärte, dass er dies aus innenpolitischen Gründen tun müsse. Er musste die polnische Stimme bekommen, die ethnische Stimme. Also würde er die sogenannten Visegrad-Staaten in die Nato lassen. Russland hat es akzeptiert, mochte es nicht, hat es aber akzeptiert.“

„Der zweite George Bush“, argumentierte Chomsky, „hat die Tür einfach weit aufgestoßen. Tatsächlich lud er sogar die Ukraine ein, sich anzuschließen, trotz der Einwände aller im obersten diplomatischen Dienst, abgesehen von seiner eigenen kleinen Clique, Cheney, Rumsfeld (unter anderem). Aber Frankreich und Deutschland legten ihr Veto ein.“

Damit war die Diskussion jedoch noch lange nicht beendet. Die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine blieb aufgrund des intensiven Drucks aus Washington auf der Tagesordnung.

„Ab 2014, nach dem Maidan-Aufstand, begannen die Vereinigten Staaten offen, nicht heimlich, die Ukraine in das NATO-Militärkommando zu integrieren, schwere Waffen zu schicken und sich Militärübungen und Militärtraining anzuschließen, und es war kein Geheimnis. Sie haben damit geprahlt“, sagte Chomsky.

Interessant ist, dass der derzeitige ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj „auf einer Friedensplattform gewählt wurde, um das umzusetzen, was Minsk Zwei genannt wurde, eine Art Autonomie für die östliche Region. Er versuchte es umzusetzen. Er wurde von rechten Milizen gewarnt, dass sie ihn töten würden, wenn er darauf bestehen würde. Nun, er bekam keine Unterstützung von den Vereinigten Staaten. Wenn die Vereinigten Staaten ihn unterstützt hätten, hätte er weitermachen können, wir hätten das alles vielleicht vermeiden können. Die Vereinigten Staaten haben sich für die Integration der Ukraine in die NATO eingesetzt.“

Die Joe-Biden-Administration setzte die Politik der NATO-Erweiterung fort. „Kurz vor der Invasion“, sagte Chomsky, „gab Biden … eine gemeinsame Erklärung ab … und forderte dazu auf, diese Integrationsbemühungen auszuweiten. Das ist Teil dessen, was ein „erweitertes Programm“ genannt wurde, das zur Mission der NATO führte. Im November wurde es in eine vom Außenminister unterzeichnete Charta umgewandelt.“

Kurz nach dem Krieg „räumte das US-Außenministerium ein, dass es russische Sicherheitsbedenken bei Gesprächen mit Russland nicht berücksichtigt hatte. Die Frage der NATO würden sie nicht diskutieren. Nun, all das ist Provokation. Das ist keine Rechtfertigung, sondern eine Provokation, und es ist ziemlich interessant, dass es im amerikanischen Diskurs fast obligatorisch ist, von der Invasion als der „nicht provozierten Invasion der Ukraine“ zu sprechen. Schau mal bei Google nach, da findest du hunderttausende Treffer.“

Chomsky fuhr fort: „Natürlich wurde es provoziert. Sonst würden sie es nicht immer als unprovozierte Invasion bezeichnen. Inzwischen hat die Zensur in den Vereinigten Staaten ein Niveau erreicht, das alles in meinem Leben übertrifft. Ein solches Niveau, dass Sie die russische Position nicht lesen dürfen. Buchstäblich. Die Amerikaner dürfen nicht wissen, was die Russen sagen. Außer ausgewählte Sachen. Also, wenn Putin vor Russen eine Rede mit allen möglichen absonderlichen Behauptungen über Peter den Großen und so weiter hält, dann sieht man das auf den Titelseiten. Wenn die Russen ein Verhandlungsangebot machen, findet man es nicht. Das ist unterdrückt. Du darfst nicht wissen, was sie sagen. Ich habe noch nie ein solches Maß an Zensur gesehen.“

Zu seinen Ansichten über mögliche Zukunftsszenarien sagte Chomsky, dass „der Krieg enden wird, entweder durch Diplomatie oder nicht. Das ist nur Logik. Nun, wenn Diplomatie eine Bedeutung hat, bedeutet das, dass beide Seiten sie tolerieren können. Sie mögen es nicht, aber sie können es vertragen. Sie bekommen nichts, was sie wollen, sie bekommen etwas. Das ist Diplomatie. Wenn Sie Diplomatie ablehnen, sagen Sie: ‚Lasst den Krieg weitergehen mit all seinen Schrecken, mit all der Zerstörung der Ukraine, und lassen wir ihn weitergehen, bis wir bekommen, was wir wollen.‘“

Mit „wir“ bezog sich Chomsky auf Washington, das einfach „Russland so schwer schaden will, dass es nie wieder in der Lage sein wird, solche Aktionen durchzuführen. Nun, was bedeutet das? Es ist unmöglich zu erreichen. Das bedeutet also, lasst uns den Krieg fortsetzen, bis die Ukraine verwüstet ist. Das ist US-Politik.“

Das meiste davon ist für das westliche Publikum nicht offensichtlich, einfach weil rationale Stimmen „nicht sprechen dürfen“ und weil „Rationalität nicht erlaubt ist. Das ist ein Maß an Hysterie, das ich noch nie gesehen habe, nicht einmal während des Zweiten Weltkriegs, an den ich mich im Alter gut erinnern kann.“

Während ein alternatives Verständnis des verheerenden Krieges in der Ukraine nicht zugelassen wird, bietet der Westen weiterhin keine ernsthaften Antworten oder erreichbaren Ziele, was die Ukraine am Boden zerstört und die eigentlichen Ursachen des Problems an Ort und Stelle lässt. „Das ist US-Politik“, in der Tat.

– Dr. Ramzy Baroud ist Journalist und Herausgeber von The Palestine Chronicle. Er ist Autor von sechs Büchern. Sein neuestes Buch, gemeinsam mit Ilan Pappé herausgegeben, ist „ Unsere Vision für die Befreiung : Engagierte palästinensische Führer und Intellektuelle sprechen sich aus“. Baroud ist Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA). Seine Website ist www.ramzybaroud.net

