Explosiver Bericht bestätigt ausgedehntes „Tarnnetzwerk“ der CIA mit Spionen und Kommandotruppen in der Ukraine

Montag, 27. Juni 2022 – 01:00 AM

Ein neuer Bericht der New York Times hat bestätigt, was viele bereits vermutet haben – dass die CIA immer noch sehr aktiv in der Ukraine ist – insbesondere mit der Ausbildung und der Koordination von Waffen unter ihren ukrainischen Verbündeten. Der Bericht der New York Times beschreibt unter Berufung auf US-amerikanische und europäische Geheimdienstmitarbeiter, die mit den Vorgängen vertraut sind, „ein heimliches Netzwerk von Kommandos und Spionen, die sich beeilen, um Waffen, Geheimdienstinformationen und Schulungen bereitzustellen“. Dem Bericht zufolge sind die ukrainischen Streitkräfte „mehr denn je“ auf dieses westliche geheime Netzwerk angewiesen, obwohl sie den Russen waffentechnisch unterlegen sind.

Dies geschieht Monate nach dem Enthüllungsbericht des Investigativjournalisten Zach Dorfman in Yahoo News, der detailliert darlegte, wie ein acht Jahre langes verdecktes CIA-Programm zur Ausbildung ukrainischer Kämpfer dazu beitrug, die russische Invasion zu provozieren. Die einzige Frage, die sich nach dem Bericht vom März stellte, war, inwieweit die CIA noch immer im Kampf gegen die einmarschierenden Russen aktiv war.

Der neue Bericht der Times bestätigt, dass das US-Programm nicht nur aktiv ist und weiterläuft, sondern offenbar auch ein größeres Ausmaß hat als bisher angenommen, da die enge Zusammenarbeit der CIA mit den Ukrainern sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes an mehreren Standorten stattfindet.

„Ein Großteil dieser Arbeit findet außerhalb der Ukraine statt, zum Beispiel auf Stützpunkten in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Aber auch wenn die Regierung Biden erklärt hat, dass sie keine amerikanischen Truppen in die Ukraine entsenden wird, haben einige CIA-Mitarbeiter weiterhin heimlich im Land gearbeitet, vor allem in der Hauptstadt Kiew, und einen Großteil der riesigen Mengen an Geheimdienstinformationen, die die Vereinigten Staaten mit den ukrainischen Streitkräften austauschen, gesteuert“, heißt es in dem Bericht.

Es scheint, dass ein Großteil der Arbeit der CIA in der Ukraine auf die Koordinierung von Geheimdienstinformationen mit lokalen Geheimdiensten und Gegenspielern ausgerichtet ist. „Es sind nur wenige weitere Details darüber bekannt geworden, was die CIA-Mitarbeiter oder die Kommandotruppen tun, aber ihre Anwesenheit im Land – zusätzlich zu den diplomatischen Mitarbeitern, die zurückkehrten, nachdem Russland seine Belagerung von Kiew aufgegeben hatte – deutet auf das Ausmaß der geheimen Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine hin, die im Gange sind, und auf die Risiken, die Washington und seine Verbündeten eingehen“, so die NY Times weiter.

Am Wochenende wurde berichtet, dass auch Kanada Sondereinsatztruppen in der Ukraine stationiert hat. Dies wurde bereits vor Monaten berichtet, aber in einem separaten Bericht der NYT wurde dies noch einmal bestätigt. „Sowohl CTV als auch Global News berichteten Ende Januar, dass kanadische Spezialeinheiten in die Ukraine entsandt worden seien, aber das Verteidigungsministerium äußerte sich nicht zu diesem Einsatz“, schreibt Ottawa Citizen am Sonntag. Bereits im Januar, volle zwei Monate vor der Invasion, hatte Yahoo News Folgendes berichtet:

Die CIA beaufsichtigt ein geheimes intensives Trainingsprogramm in den USA für ukrainische Elite-Spezialeinheiten und anderes Geheimdienstpersonal, so fünf ehemalige Geheimdienst- und nationale Sicherheitsbeamte, die mit der Initiative vertraut sind. Das Programm, das 2015 begann, befindet sich in einer ungenannten Einrichtung im Süden der USA, wie einige dieser Beamten berichten.

Die von der CIA ausgebildeten Kräfte könnten schon bald eine entscheidende Rolle an der Ostgrenze der Ukraine spielen, wo russische Truppen in Vorbereitung auf eine Invasion zusammengezogen wurden, wie viele befürchten. Die USA und Russland haben Anfang dieser Woche in Genf Sicherheitsgespräche aufgenommen, konnten aber bisher keine konkrete Vereinbarung treffen.

Während das verdeckte Programm, das von Paramilitärs betrieben wird, die für die Bodenabteilung der CIA – jetzt offiziell als Bodenabteilung bekannt – arbeiten, von der Obama-Regierung nach der russischen Invasion und Annexion der Krim im Jahr 2014 eingerichtet und unter der Trump-Regierung ausgeweitet wurde, hat die Biden-Regierung es weiter ausgebaut, sagte ein ehemaliger hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter, der mit Kollegen in der Regierung in Kontakt steht.

Diese Details scheinen die Stimmen zu bestätigen, die darauf beharren, dass die NATO und Russland tatsächlich einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine führen, eine Bezeichnung, die Beamte der Biden-Administration zuvor zu leugnen und herunterzuspielen versucht haben.

New York Times: Die CIA hat keine Ahnung, was in der Ukraine vor Ort passiert.

New York Times, 17 Tage später: Die Ukraine ist voller CIA-Mitarbeiter. pic.twitter.com/zlea6upOWm

– Caitlin Johnstone (@caitoz) June 25, 2022

Die NY Times schreibt weiter über den internationalen Charakter der Unterstützung der Ukraine vor Ort: „Zur gleichen Zeit haben einige Dutzend Kommandos aus anderen NATO-Ländern, darunter Großbritannien, Frankreich, Kanada und Litauen, auch in der Ukraine gearbeitet.“

Der Bericht fügt jedoch den Vorbehalt hinzu, dass „die Vereinigten Staaten ihre eigenen 150 Militärausbilder vor Beginn des Krieges im Februar abgezogen haben, aber Kommandotruppen dieser Verbündeten entweder im Land geblieben sind oder seither ein- und ausgereist sind, um ukrainische Truppen auszubilden und zu beraten und Waffen und andere Hilfsgüter vor Ort zu liefern, so drei US-Beamte.“

Dies deutet stark auf das Szenario hin, das viele schon lange vermutet haben: dass die CIA-Operationen, die acht Jahre lang in der Ukraine liefen, mit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar nicht eingestellt oder beendet wurden, sondern nur ausgeweitet und verstärkt wurden. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Präsenz des Pentagons im Land und an den westlichen Grenzen, insbesondere in Polen.

Am Sonntag wies der Kreml verärgert darauf hin, dass Washington sich weigert, einfache Fragen über westliche Agenten und Söldner in der Ukraine zu beantworten – auch nachdem vor kurzem einige amerikanische Kämpfer gefangen genommen wurden -, obwohl solche geheimen Programme durch absichtliche „Lecks“ in den Medien öffentlich gemacht werden.

Die NYT bestätigt also, dass die CIA und die NATO die ganze Zeit über „Stiefel auf dem Boden“ in der Ukraine waren, aber vor zwei Monaten war man ein völlig verwirrter Desinformationsagent, wenn man dies vermutete

– Michael Tracey (@mtracey) June 26, 2022

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, sagte am Sonntag:

„Wie [der russische Botschafter in London, Andrej] Kelin sagte, schreiben sie [die westlichen Länder] einige provokative, rüpelhafte Dinge. Sie wollen die Fragen, die wir zu ihren Aktivitäten stellen, nicht beantworten“.

Sie beschuldigte den Westen, den Konflikt nur fortsetzen zu wollen: „Sie scheuen keine Mühe, damit der Konflikt in der Ukraine so lange wie möglich andauert. Wir erinnern uns daran, was der 43. US-Präsident George Bush Jr. sagte: Die Mission der Ukraine ist es, so viele Russen wie möglich zu töten…. Sie haben die Ukraine und das Kiewer Regime mit dieser Aufgabe betraut.

„Sie benutzen (die Ukraine – TASS) als Instrument, und die gesamte Logistik ist darauf ausgerichtet – Waffenlieferungen, Entsendung von Menschen, alles, um den Konflikt am Brennen zu halten, wie [Großbritanniens Premierminister] Boris Johnson heute gegenüber [Frankreichs Präsident Emmanuel] Macron sagte, um die Beilegung dieser Situation zu verhindern. Andernfalls wird ihr Plan scheitern“, sagte Zakharova laut TASS.

