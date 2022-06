Russland intensiviert Raketenangriffe. Ziele in Kiew sowie militärische Ausbildungszentren beschossen. Belarus soll »Iskander« erhalten (junge Welt)

„Unterdessen scheint die EU im Konflikt zwischen Litauen und Russland um den Transit nach Kaliningrad zu Zugeständnissen bereit zu sein. Der litauische EU-Abgeordnete Petras Austrevicius schrieb am Wochenende, die EU-Kommission habe sich entschlossen, den Transitverkehr sanktionierter

Produkte »von Russland nach Russland« über EU-Territorium doch zu gestatten. Die von Litauen verhängte Transportsperre betrifft etwa die Hälfte aller Warenlieferungen in die russische Exklave. Als Antwort hatten russische Politiker die Anerkennung der litauischen Grenzen durch Moskau in Frage gestellt. Diese sei Anfang der 1990er Jahre unter der Bedingung des unbehinderten Transitverkehrs erfolgt.“

https://www.jungewelt.de/artikel/429175.ukraine-krieg-russland-intensiviert-raketenangriffe.html

