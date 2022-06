Nord Stream 2: Habeck soll Enteignung planen (junge Welt)

Berlin. Das Bundeswirtschaftsministerium verfolge den »heiklen Plan«, den russischen Staatskonzern Gasprom zu enteignen, teilte Spiegel am Freitag mit. Überlegungen, die das Ministerium »nicht dementieren« wolle, bezögen sich auf das Röhrensystem der Pipeline Nord Stream 2. Der Teil auf deutschem Territorium solle enteignet, gekappt und an ein mobiles LNG-Terminal angeschlossen werden. Zu den Vorteilen gehöre ein »Verteilnetz mit Verdichtern und Leitungen, die das Gas direkt nach Süddeutschland transportieren könnten«, so Spiegel. »Eine geradezu ideale Infrastruktur, glaubt man im Wirtschaftsministerium.« (jW)

https://www.jungewelt.de/artikel/429108.nord-stream-2-habeck-soll-enteignung-planen.html

