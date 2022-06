Ecuador: Parlament vertagt Lassos Amtsenthebungsverfahren (telesur)

Nach Abschluss der Debatte haben die Gesetzgeber 72 Stunden Zeit, um darüber abzustimmen, ob die Maßnahme gegen Präsident Guillermo Lasso fortgesetzt werden soll oder nicht.

Die ecuadorianische Nationalversammlung hat die Debatte über den Amtsenthebungsantrag von Präsident Guillermo Lasso, der von einer Gruppe von Mitgliedern der Oppositionsversammlung vorgelegt wurde, bis Sonntagnachmittag ausgesetzt.

Der Präsident des Parlaments, Virgilio Saquicela, wies darauf hin, dass die Sitzung um 16:00 Uhr Ortszeit wieder aufgenommen wird.

Zum Zeitpunkt der Suspendierung wies Saquicela darauf hin, dass es immer noch mehr als 40 Anfragen von Abgeordneten gab, ihre Meinung zu dem Antrag auf Amtsenthebung des ecuadorianischen Präsidenten zu äußern.

Mehr als acht Stunden lang sprachen sich am ersten Tag der Debatte über das Amtsenthebungsverfahren der Partei Union for Hope (UNES) rund 30 Kongressabgeordnete für und gegen Präsident Lasso aus und warfen dem Präsidenten eine schwere politische Krise und interne Unruhen vor hat das Land seit Beginn der von der Konföderation der indigenen Völker Ecuadors (Conaie) ausgerufenen Mobilisierungen erschüttert.

Die von UNES-Abgeordneten gegen Präsident Lasso vorgelegte Petition hatte die Unterstützung von 47 Unterschriften, die notwendig waren, um die Entfernung von Guillermo Lasso von der Macht zu fordern, etwas mehr als ein Jahr nach seiner Wahl zum Präsidenten.

Sobald die Debatte über den Amtsenthebungsantrag abgeschlossen ist, haben die ecuadorianischen Gesetzgeber 72 Stunden Zeit, um darüber abzustimmen, ob sie mit der Maßnahme gegen Guillermo Lasso fortfahren wollen oder nicht. Um sie zu genehmigen, sind mindestens 92 der 137 möglichen Unterstützungen im Kongress erforderlich.

Im Falle einer Zustimmung würde Vizepräsident Alfredo Borrero die Macht übernehmen, und für den Rest der Amtszeit (bis 2025) würden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen anberaumt.

Mitten in der Parlamentsdebatte hob der ecuadorianische Präsident den Ausnahmezustand auf, der infolge der Mobilisierungen von Conaie in sechs Provinzen des Landes verhängt worden war.

Nach Angaben der Alliance of Human Rights Organizations sind seit Beginn der Mobilisierungen und Proteste mindestens sechs Demonstranten gestorben und mehr als 300 durch Repressionen von Polizei und Armee verletzt worden.

https://www.telesurenglish.net/news/Ecuador-Parliament-Adjourns-Lassos-Impeachment-Session-20220626-0004.html

