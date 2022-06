aufstehen S-Bahn-Film-Aktion Folgetreff für Interessierte (Coop Anti-War Cafe)

Treffen am Montag, 27. Juni ab 19 Uhr

Coop Anti-War Cafe, Rochstr.3, Berlin-Mitte

http://www.coopcafeberlin.de

