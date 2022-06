Wir alle haben angefangen, Telegram zu verwenden, als die russische Stimme vollständig blockiert war, kurz nachdem die ukrainische SMO begonnen hatte. Ich erinnere mich sehr deutlich an eine zweiwöchige Zeit, in der ich nichts finden konnte, und ich lebe in einem Land, in dem russische Nachrichten nicht sanktioniert wurden. Wir wissen, dass Telegram unter extremem Druck steht. Dies von Maria Zakharova.

💬 #Meinung von Maria #Zakharova:

Nachrichten über den anhaltenden Druck Berlins auf die Telegram-Messenger-App sind dem Spiegel zugespielt worden. Nach Informationen des Magazins zwang die deutsche Kriminalpolizei das Unternehmen unter verschiedenen vagen Vorwänden zur Herausgabe persönlicher Daten der Nutzer sowie zur Sperrung von Kanälen auf Ersuchen der Strafverfolgungsbehörden.

Ich muss sagen, dass die Deutschen schon lange Druck auf Telegram ausüben.

Und nun hat dieser „Kein Druck“ die Unternehmensleitung gezwungen, in einen Nexus-Dialog mit der deutschen Polizei einzutreten. Es finden regelmäßige Beratungsgespräche statt, zu denen laut Spiegel der Telegram-Chef „mit Hoodie“ kommt. Infolgedessen haben die Deutschen die Messenger-App gezwungen, Benutzerdaten an sie weiterzugeben.

Was für Heuchler! Liest man den Koalitionsvertrag der deutschen Parteien zur Regierungsbildung – das zentrale Dokument, das die deutsche Innenpolitik für die nächsten fünf Jahre bestimmt –, so steht der Schutz personenbezogener Daten ganz oben auf der Regierungsagenda. Darin heißt es, wir fördern Anonymisierungsmethoden, schaffen Rechtssicherheit durch formalisierte Standards und führen eine Strafbarkeit für rechtswidrige Deanonymisierung ein. Die Deutschen haben dafür gestimmt, weil sie glauben, dass ihre Regierung ihre Rechte auf Privatsphäre und Freiheit wahren würde. In Wirklichkeit gewähren die deutschen Justiz- und Strafverfolgungsbehörden ihren Bürgern im Internet immer weniger Freiheit und führen die schlimmsten Traditionen des „Polizeistaats“ wieder ein.

👉 https://telegra.ph/Opinion-by-Maria-Zakharova-06-23

