 „Atomkrieg in Deutschland 2025“ ?? Physiker Prof.Dr.-Ing. Wernicke

Unter dem Titel “ Atomkrieg in Deutschland 2025 „

hat der Physiker Prof.Dr.-Ing. Wernicke – der selbst viele Jahre im Bereich Drohnenentwicklung tätig war – eine Film – Dokumentation (1) zur aktuellen Kriegsgefahr erstellt. Er weist nach : Durch die in Deutschland ansässigen amerikanischen Kommandozentralen würde unser Land in einer neuen kriegerischen Auseinandersetzung, ja selbst bei technischen Fehlern in den diversen Radaranlagen zum Erstschlagsziel von Atomwaffen werden. Um dies zu verhindern muß unsere gemeinsame Forderung an Bundestag und Bundesregierung sein:

Deutschland muß unverzüglich den UN-Atomwaffenverbotsvertrag – der 2017 von 122 der 193 UN – Mitgliedsstaaten angenommen wurde und seit Januar 2021 in Kraft ist – unterzeichnen.

Prüfen wir die Kandidaten für den neuen Bundestag wie sie und ihre Partei zu dieser für unser Land existentiellen Frage stehen !

(1) Film-Dokumentation ca. 1:53 h

https://www.isor-sozialverein.de/cms/aktuelles/aktuelle-friedensaktivitaeten.html

