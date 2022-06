Lawrow: Als der Zweite Weltkrieg begann, versammelte Hitler unter seinen Bannern einen bedeutenden Teil, wenn nicht die meisten europäischen Länder für den Krieg gegen die Sowjetunion. Auf die gleiche Weise stellen die Europäische Union und die NATO gerade jetzt dieselbe Koalition zusammen, um einen Krieg mit der Russischen Föderation zu führen.

