S-Bahn-Film-Aktion ; Donnerstag, 23.6.; 19 – 22 Uhr

Anti War Cafe´, Rochstr.3, 10178 Berlin

EINE INITIATIVE VON AUFSTEHEN !!



Folgetreff für Interessierte nach Aktion / Aufstehen Mitte

Montag, 27.6. ; 19 h, Anti War Cafe´, Rochstr.3



S-Bahn Berlin: Privatisierung mit einer Anstalt des öffentlichen Rechts

https://bahn-fuer-alle.de/s-bahn-berlin-privatisierung-mit-einer-anstalt-des-oeffentlichen-rechts

