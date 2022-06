Viele Tote. Ukrainische Artillerie trifft Donezk härter als je zuvor. Weiterer Rekord der schwersten Angriffe auf die Stadt in all den 8 Jahren dieses Krieges

Wieder stellten die ukrainischen Streitkräfte einen weiteren Rekord der schwersten Angriffe auf die Stadt Donezk in all den 8 Jahren dieses Krieges auf, mit angeblich über 400 Artilleriegranaten, die aus ukrainischem Territorium auf die Straßen von Donezk abgefeuert wurden.



Gestern gegen 7:30 Uhr ging der intensive Beschuss auf die Stadt Donezk im Zentrum und andere Regionen erneut los. Mein Teamd ich gingen in den Bezirk Kuibyshevsky in Donezk, nachdem wir Berichte über Beschuss dort gehört hatten. Nach der Ankunft ging der Beschuss weiter und wir verbrachten die nächsten 90 Minuten damit, Beschuss sorgfältig zu vermeiden, da es auf dieses Wohngebiet regnete, damit wir den Angriff dokumentieren konnten.

Wir sahen die Auswirkungen und Schäden an mindestens 8 Wohnhäusern, einer Fabrik für elektronische Geräte, einem Bauernmarkt und 3 kleinen Geschäften mit eigenen Augen gesehen. Wir stießen auf eine Gruppe von Menschen, die durch Trümmer gruben, um die Leichen ihrer (hoffentlich lebenden) Freunde zu finden, nachdem die Ukraine einen Markt beschossen hatte.

Als ich ankam, fiel einer der älteren Männer beim Suchen hin, also half ich ihm hoch und schloss mich ihnen bei der Suche an. Wir haben nur einen ihrer Freunde gefunden (nicht am Leben). Wir konnten die anderen 2 nicht finden. Ich bete, dass sie lebend herausgekommen sind. Wir sahen, wie ein Zivilist durch den Beschuss getötet, einer verletzt und zwei vermisst und vermutlich tot waren.

Um es klar zu sagen, dieser Ort ist einer der VIELEN, die den ganzen Tag über in Donezk schwer beschossen wurden.

