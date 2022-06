Veranstaltung mit dem Bruder und Vater des Whistleblowers in der jW-Maigalerie, Torstraße 6, 10119 Berlin am 21. Juni ab 18 Uhr

https://www.jungewelt.de/artikel/428673.julian-assange-solidarit%C3%A4t-mit-julian-assange.html

