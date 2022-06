Sergej Lawrow führte am Rande von SPIEF-2022 Gespräche mit dem Vizepremierminister der Republik Kuba Ricardo Cabrisas Ruiz.

Sergej Lawrow erklärte, dass wir uns jetzt wir uns in einem sehr komplexen Moment auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen befinden, und das dies ein historischer Moment sein könnte.

Es geht darum, ob die Vereinigten Staaten bei ihrem Versuch erfolgreich sein werden, eine unipolare Ordnung wiederherzustellen und allen ihre Bedingungen zu diktieren.

Russland, Kuba und andere Länder treten ein für die Verteidigung des Völkerrechts, sogar als Teil der Arbeit im Rahmen der von Venezuela vorgeschlagenen Gruppe der Freunde zur Verteidigung der UN-Charta.

