Samstag 9. Juli 2022 – Aufstehen-Trägerverein und der Aufstehen-Vorstand von 11 bis 13 Uhr Kundgebung am Brandenburger Tor

Für Samstag, den 9. Juli 2022, rufen der Aufstehen-Trägerverein und der Aufstehen-Vorstand von 11 bis 13 Uhr zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor auf, zu der auch AufsteherInnen aus ganz Deutschland anreisen. Wir wollen uns als Sammlungsbewegung Aufstehen mit unseren Forderungen zeigen und positionieren:

Auf die Bürger hören! Butter aufs Brot statt Schmieröl für Panzer!

Anschließend treffen wir uns in der „mama trattoria Berlin Mitte“ direkt neben dem Brandenburger Tor, um von 13 bis 17 Uhr zu diskutieren und vor allem, um Pläne für die Zukunft zu machen:

Gemeinsam sind wir stark und können diese Gesellschaft hin zu Frieden, Solidarität und Gemeinwohl verändern!

Es wäre sehr schön, wenn sich viele an der Aktion und auch an der anschließenden Diskussion beteiligen. Um besser planen zu können, wird um eine unverbindliche Anmeldung gebeten. Schreibt dazu bitte an folgende E-Mail-Adresse: aktion-berlin@aufstehen.de. Wenn ihr jetzt noch nicht wisst, ob ihr teilnehmt, könnt ihr auch später Bescheid geben oder einfach so zum Brandenburger Tor kommen.

Wer bereits am Freitag, den 8. Juli, anreist, kann gerne ab 17 Uhr ins COOP Anti-War Café, Rochstraße 3, 10178 Berlin, Tel 030 25762764, kommen. Mitglieder des Orgateams, aber auch interessierte Berliner AufsteherInnen werden dort sein für einen Informationsaustausch und gemeinsame Gespräche.

—————————————————————————————————————–

Von 14 bis 16 Uhr wie jeden Samstag die regelmässige Kundgebung von „Frente Unido América Latina – Vereinigte Front für Lateinamerika“ Immer dabei auch Aktivisten der Aufstehen-Basisgruppe Berlin Mitte, Rochstr. 3 im COOP Anti-War Café

http://haendewegvonvenezuela.net

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related