Kundgebung am Brandenburger Tor am 18. Juni – Internationale Solidarität mit Lateinamerika – Internationale Solidarität mit Rußland

Dr. Nancy Larenas, PC Chile 18.6.2022 / Situación actual en América latina y el Caribe

Roman Bombarle Garcia, Musica Cubana, Frente Unido América Latina Berlin / 18.6.2022

Proteste der Indigenen in Ekuador, Coop Anti-War Cafe Berlin, Heinrich Bücker 18.6.2022

Renate (Irlandgruppe Omega) 18.6.2022 / Frente Unido América Latina Berlin

Heinrich: Was muss geschehen um den Krieg zu beenden – Frente Unido América Latina Berlin / 18.6.2022

Solidaridad Internacional / Mauro Valderrama, CP Peru, Frente Unido América Latina Berlin 18.6.2022

Weltfriedensrat zu Lage in der Ukraine, Coop Anti-War Cafe Berlin, Heinrich Bücker 18.6.2022

