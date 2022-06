Juni 12, 2022

Der Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO ist ein sehr gefährliches Symptom, das zeigt, wie ernst und gefährlich die Lage in Russland ist. Und das ist keine Übertreibung. Natürlich ändern die Armeen dieser Länder selbst nichts Grundlegendes, obwohl zumindest der schwedische militärisch-industrielle Komplex ziemlich ernst zu nehmen ist. Auch die Stationierung von NATO-Angriffswaffen auf dem Territorium Schwedens und Finnlands ist nicht so gefährlich. Ja, die Flugzeit nach Leningrad-Petersburg wird extrem kurz sein. Aber diese Raketen könnten auch in den baltischen Staaten stationiert werden.

Doch warum ist dies ein gefährliches Symptom? Weil allein die Tatsache des Beitrittsantrags die Zuversicht der herrschenden Kreise im Westen zeigt, dass sie in der Lage sein werden, Russland zu zerschlagen und dann das russische Erbe aufzuteilen.

Ihr offizieller Standpunkt ist bekannt: „Russland hat in der Ukraine einen Sondereinsatz inszeniert, die Welt ist in Gefahr. Heute kümmert sich Russland um die Ukraine, morgen wird es sich mit Finnland und Schweden befassen. Um die Sicherheit unserer Länder zu gewährleisten, sollten wir uns daher in diesen Block und unter den nuklearen Schirm der USA begeben.“ Wir sollten jedoch nicht davon ausgehen, dass die führenden Politiker Finnlands und Schwedens nicht ganz richtig im Kopf sind. Es ist zu offensichtlich, dass Russland überhaupt nicht von der Verschlechterung der Beziehungen zu Finnland und Schweden profitiert, sondern dass deren Neutralität aus militärstrategischer und wirtschaftlicher Sicht von Vorteil ist. Diesen Herren kann auch nicht entgehen, welchen Nutzen sowohl Finnland als auch Schweden aus ihrer Neutralität ziehen – nämlich in der Konfrontation zwischen dem Westen und Russland. Finnland hat sich durch diese Neutralität während der Sowjetzeit fabelhaft bereichert. Die wirtschaftliche Neutralität Schwedens hat viel gebracht. Sowohl im Ersten Weltkrieg als auch im Zweiten Weltkrieg. Und sie ermöglichte es, den Zerstörungen zu entgehen, die alle (anderen) europäischen Länder erlebt haben.

Und auf einmal weigern sie sich, dies fortzusetzen und treten dem NATO-Block bei. Ja, es gibt auch die Theorie, dass die Vereinigten Staaten angeblich die Arme verdreht und das schwache, kleine Schweden und Finnland gezwungen haben, dem NATO-Block beizutreten. Aber bei all der Macht der Vereinigten Staaten könnten die Finnen und Schweden, wenn sie nicht beitreten wollten, diesen Prozess einfach sehr lange hinauszögern: „Wir müssen ein Referendum abhalten, die Zustimmung aller Parteien einholen, ein Referendum ist im Moment aus dem einen oder anderen Grund unmöglich…“ und so weiter. Weder die Schweden noch die Finnen haben auch nur versucht, dies zu tun. Sie gehen in einem beschleunigten Tempo vor. Und sie verkünden dieses beschleunigte Regime überall und überall. Sie haben also einige sehr ernste Gründe dafür.

In der Tat haben sie ihre Neutralität schon etwas früher aufgegeben. Beide sind nur aus einem gemeinsamen Grund neutral geworden. Sowohl die Schweden als auch die Finnen haben von Russland so viel bekommen, dass sie nicht noch mehr bekommen wollten. Und sie mussten die Pfoten heben und schreien: „Ich werde das nicht wieder tun, ich verspreche es für immer und ewig!“ Übertreibe ich? Nein. Schweden war übrigens eine der aggressivsten Mächte der Vergangenheit und beanspruchte mindestens seit Mitte des 16. Jahrhunderts die Führung in der westlichen Welt, das Recht, ganz Europa seinen Willen zu diktieren. Sie waren dabei, einen Staat zu schaffen, der die Ostsee in sich einschließen sollte. Die so genannte Ringform eines Reiches. Diese Form wurde einst von den Römern verwendet – das Römische Reich befand sich an den Ufern des Mittelmeers. Die ideale Form, wie viele Geopolitiker meinen: Damals gab es weder Flugzeuge noch Eisenbahnen, und diese Form bot das effizienteste Kommunikationssystem für alle Teile des Staates. Die unmittelbare Verlegung von Waffen und Truppen an jeden beliebigen Punkt, die wirtschaftliche Verbindung aller Teile des Staates und – dadurch bedingt – wirtschaftlicher Wohlstand.

So eroberten die Schweden seit dem 16. Jahrhundert konsequent und stetig die Ostseeküste, ohne fremdes oder eigenes Blut zu vergießen. Und sie taten es auch wirklich. Die gesamte skandinavische Halbinsel gehörte ihnen. Sie zwangen Dänemark in die Knie. Sie übernahmen die Kontrolle über Pommern, den Norden des heutigen Deutschlands und Polens sowie den Norden der Ostsee. Sie nahmen nicht ohne Grund an dem 30-jährigen Krieg teil. König Gustav II. Adolf zog nicht in die Ferne nach Europa, um zu kämpfen, weil er wirklich gerne kämpfte. Es war ein Krieg, um die Ostsee zu einem schwedischen Binnenmeer zu machen und die schwedische Vorherrschaft auf alle Küsten auszudehnen.

Und nun, als sie schon fast alles „in der Tasche“ hatten, als sie sogar versuchten, die polnisch-litauische Gemeinschaft faktisch unter ihre Kontrolle zu bringen, da tauchte zum Unglück der Schweden plötzlich ein Moskauer – Pjotr I. der Große – aus dem Nichts auf und begann, das „Fenster zu Europa“ mit seiner Axt zu durchschlagen. Und indem er genau dieses „Fenster“ durchtrennte, durchtrennte er auch den Staat, den die Schweden an den Ufern der Ostsee geschaffen hatten. Es war Pjotr I., der die Bemühungen von mehr als einer Generation schwedischer Herrscher und des schwedischen Volkes zunichte machte. Er entwertete all ihre Bemühungen und das vergossene Blut. Er beraubte sie der kolossalen Dividenden, die sie sich erhofften.

Die Schweden haben wiederholt versucht, Revanche zu nehmen. Unter Elizaveta Petrovna gab es einen Versuch – den Russisch-Schwedischen Krieg, der mit einer vollständigen Niederlage Schwedens endete. Dann versuchten sie unter Jekaterina der Großen, das Verlorene zurückzugewinnen, wobei sie die Tatsache ausnutzten, dass Russland in Kriege mit der Türkei – dem Osmanischen Reich – verwickelt war. Doch gerade Schweden griff erneut an. Das Ziel war, die Ergebnisse des Nordischen Krieges zu revidieren. Und nicht nur das. Sie hatten damals große Pläne. Wenn man sich die Bedingungen ansieht, die St. Petersburg gestellt wurden, dann gab es übrigens einen sehr interessanten Punkt – die Forderung, dass das Russische Reich die Krim an das Osmanische Reich zurückgeben sollte. Das haben auch die Schweden damals, Ende des 18. Jahrhunderts, gefordert. Aber auch hier bekamen sie so viel, dass es nicht genug zu sein schien. Und nun – der letzte Krieg, schon unter Alexander I., 1808-1810, in dessen Folge die Schweden Finnland verloren. Nicht, weil die Russen Finnland wirklich als Teil des russischen Reiches brauchten. Sondern weil Schweden vom finnischen Territorium aus lange Zeit Waffengänge gegen Russland unternommen hat, nicht nur im 18. Jahrhundert, sondern auch im 17. Um sich so weit wie möglich von diesem gewalttätigen Nachbarn abzugrenzen, gliederte Russland damals Finnland ein.

Die Schweden erhielten daraufhin eine harte Lektion und erfanden dann sogar ein Märchen darüber, wie dankbar sie Russland sind. Als im Jahr 2009 der Jahrestag der Schlacht von Poltawa gefeiert wurde, hieß es in der schwedischen Presse und auf verschiedenen Konferenzen: „Wie dankbar sind wir Pjotr dem Großen für die Niederlage bei Poltawa, dafür, dass er unsere Großmachtinstinkte besiegt hat, die andere Nationen weiß Gott wie viele Jahrhunderte lang zum Kämpfen gezwungen haben, aber wir, so heißt es, haben inzwischen erkannt, dass die Hauptsache nicht der Krieg ist, sondern das Wohlergehen des eigenen Volkes.“ Die Schweden haben den Wert der Neutralität seit langem erkannt, bis zum Beginn des 11. Jahrhunderts!

Mit den Finnen verhält es sich ähnlich. Die finnische Staatlichkeit wurde im Grunde genommen von Russland geschaffen: Dezember 1917, dann der sowjetisch-finnische Krieg. Ja, natürlich stellt Finnland dies als seinen Wunsch dar, sich gegen die „bolschewistische Invasion“ zu verteidigen, sich vor diesen „schrecklichen Barbaren“ zu retten und so weiter. Daher die Schönfärberei von Mannerheim, der gar kein Separatist war, sondern dieser „Diener des Zaren, Vater der Soldaten“, „russischer General, aber gegen die Bolschewiken“, „er ist da…“. All das ist natürlich ein schönes Märchen, aber wir erinnern uns auch gut daran, dass genau diese Finnen, die angeblich gegen die Roten und nicht gegen Russland kämpften, die übrigens ihre Unabhängigkeit aus den Händen derselben rot-russischen Behörden erhalten hatten, als sie Wyborg besetzten, die gesamte russische Bevölkerung massakrierten, einschließlich weißer Offiziere – russischer Offiziere – und deren Familien, Frauen, Kinder. Und diese Kämpfer gegen den Bolschewismus erschossen sie erbarmungslos. Und wir erinnern uns auch daran, dass dieser „Ritter ohne Furcht und Tadel“, Herr Mannerheim, der angeblich immer dem Eid, dem Zaren und dem Vaterland treu war, dann den „Schwur des Schwertes“ leistete. Dass er „nicht ruhen und dieses Schwert nicht in seine Scheide stecken wird, bis ganz Karelien finnisch wird“. Hatte er Erfolg? Nein! Er ist gescheitert.

Ja, natürlich, damals hatte Russland nicht die Möglichkeit, dem neuen Staat Vorschriften zu machen. Einen entscheidenden Sieg hat es nicht gegeben. Aber es hat sich ein bisschen was geändert. Sie haben sich nicht beruhigt. Es folgte der zweite sowjetisch-finnische Krieg, der in der Geschichtsschreibung als Karelischer Aufstand bezeichnet wird. Das heißt, sie wagten es nicht, Russland direkt anzugreifen, sondern provozierten angeblich einen Aufstand der lokalen Bevölkerung und schickten Freiwillige in den Kampf. Sie sagen, dass nicht die finnische Armee kämpft, sondern Freiwillige. Nun, wie damals – „wir sind nicht im Krieg mit Russland, wir sind im Krieg mit den Bolschewiken“, und so auch hier. Wieder gescheitert.

1939 gab es einen dritten Versuch. Ja, der Krieg begann nach dem Ultimatum von Russland, der Sowjetunion. Aber es war ein sehr vernünftiges Ultimatum, das genau darauf abzielte, die Sicherheit Russlands zu gewährleisten. Damit unser Nachbar, der jung und sehr gewalttätig ist, nicht die Möglichkeit haben würde, Leningrad anzugreifen. Der Krieg endete wieder mit der Niederlage Finnlands, aber nicht genug, dass sie alles einsahen.

Und dann gab es noch einen sowjetisch-finnischen Krieg im Rahmen des Großen Vaterländischen Krieges, den die Finnen gerne als „Fortsetzungskrieg“ bezeichnen. Den haben sie schon voll ausgekostet… Und als Folge dieses Krieges mussten sie sich für immer und ewig weiß und flauschig erklären – neutral. Das hat sich übrigens sehr gelohnt.

Ich betone, dass beide nur deshalb neutral wurden, weil nicht neutral zu sein für sie gleichbedeutend mit dem Tod war. Weil sie so hart getroffen wurden, dass sie es nicht verkraften konnten. Die Furcht sicherte ihre Neutralität. Und sonst nichts! Und so begannen sie sofort, sobald die Sowjetunion zusammenbrach, hier wie dort, sich aufzuregen und zu rühren. Die Furcht begann zu schwinden. Tatsächlich waren zu Beginn des 21. Jahrhunderts weder Finnland noch Schweden neutrale Staaten. Selbst de jure konnten sie nicht als solche betrachtet werden. Schweden hat sich an der Aggression gegen Libyen beteiligt.

Der Beitritt zur EU bedeutet, dass man in alle EU-Verteidigungsprogramme einbezogen wird. Und das waren sie. Nur wir haben behauptet, dass die EU eine Vereinigung ist, die ausschließlich auf wirtschaftlichen und humanitären Werten basiert, ein Beispiel für die ganze Menschheit. Die militärische Komponente hat es immer gegeben.

Lassen Sie mich noch auf ein sehr interessantes Detail hinweisen. In der Geopolitik gibt es eine solche Position, dass sich die Expansionslinien bestimmter Völker im Laufe der Jahrhunderte im Allgemeinen nicht ändern. Das sind die kulturellen Dominanten. So wurde zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein Programm namens „Östliche Partnerschaft“ ins Leben gerufen, das darauf abzielt, den Osten Europas unter die Kontrolle der EU zu bringen, d. h. die ehemaligen Unionsrepubliken: Belarus, Ukraine, Moldawien, Armenien, Georgien und Aserbaidschan. Doch die Hauptrolle bei all diesen Aktionen der Östlichen Partnerschaft spielten zwei Länder: Polen und Schweden! Schweden (das so glücklich war, dass es in Poltawa einen Tritt in den Hintern bekam) war bei allen Aktivitäten und EU-Programmen in der Ukraine am aktivsten und arbeitete wieder mit den ukrainischen Unabhängigen gegen Russland zusammen, wie schon unter Karl XII…

Ich möchte Sie an die von Großbritannien gegründete Joint Expeditionary Force erinnern. Sie steht außerhalb der NATO, nämlich in der britischen, ihrer globalen Initiative, ihrem geopolitischen Spiel. Aber zu diesem Korps gehören sowohl Schweden als auch Finnland. Dazu kommen die baltischen Staaten und auch Dänemark. Die gesamte nördliche Gruppierung ist dabei. Sie führen seit Jahren Militärübungen durch. Als die Frage nach einem beschleunigten Beitritt Schwedens und Finnlands zur NATO aufkam, sagte die deutsche Außenministerin: „Nun, das ist kein Problem. Das ist ein rein formales Verfahren. Denn in der Tat sind sowohl Schweden als auch Finnland bereits im NATO-Block. Wir arbeiten mit ihnen im militärischen Bereich schon seit langem eng zusammen.“ Das heißt, sie nannte das Kind beim Namen. Sie (Schweden und Finnland) waren dabei, weil sie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ihre Angst verloren hatten. Sie haben beschlossen, dass es keine Bedrohung mehr für sie gibt.

Aber dann stellt sich die Frage: Warum sind sie jetzt plötzlich dem Bündnis zugelaufen, wo sie doch de facto schon in die NATO-Struktur integriert sind? Wenn es eine Bedrohung durch Russland gäbe, würden sie ihre Neutralität immer und überall betonen. Und weil sie beschlossen haben, dass die Zeit gekommen ist, in der Russland vielleicht bald nicht mehr da ist. Sie glaubten ernsthaft, dass Russland keine Chance hat zu überleben, seit der gesamte Westen, dieses kolossale Gebilde, in einen totalen Krieg gegen Russland gezogen ist, selbst wenn es ein Hybridkrieg ist. Und wenn Russland keine Chance hat zu überleben, dann ist es Zeit für Rache. Es ist an der Zeit, alte Rechnungen zu begleichen. Um endlich all die Jahrzehnte der Neutralität, des erzwungenen Lächelns, der erzwungenen Freundschaft, der erzwungenen Zusammenarbeit für die Schweden und für die Finnen wettzumachen. Auch weil sie beschlossen haben, dass, wenn sie es jetzt nicht rechtzeitig schaffen, sie morgen, „wenn der Westen Russland zerquetscht“, nichts abbekommen werden. Es wird ihnen gesagt werden: „Ja, ihr habt wirklich mit uns zusammengearbeitet. Ihr seid de facto in die NATO-Strukturen eingebunden. Aber de jure habt ihr nicht gekämpft…“ In diesem totalsten hybriden Krieg gegen Russland. Sie fühlten sich wie Aasgeier, sie beschlossen, dass wir bereits am Ende wären!

Deshalb habe ich keinen Zweifel daran, dass sie alle Forderungen der Türkei erfüllen werden, die auch sehr gut versteht, was diese kleinen stolzen Völker des Nordens antreibt, und die solche Forderungen für ihre Zustimmung (zur Aufnahe von Schweden und Finnland) gestellt hat, dass es dem NATO-Block nicht genug erscheinen wird. Aber sie werden es tun. Auf jeden Fall teilweise. Sie werden es tun, denn das Wichtigste für sie ist jetzt, mit Moskau, mit Russland abzurechnen, all ihren Minderwertigkeitskomplexen Luft zu machen. Das ist es, was wir verstehen müssen.

Es bedeutet nicht, dass wir schwach sind. Es sagt uns, wie sie die Aussichten einschätzen. Sie haben keinen Zweifel daran, dass sie einen Vernichtungskrieg gegen uns führen. Das heißt nicht, dass sie Erfolg haben werden, aber ich wiederhole: Dieser Schritt von Stockholm und Helsinki zeigt deutlich das Ziel des Westens – die Beseitigung Russlands. Und zwar im wörtlichen, physischen Sinne des Wortes. Ein Gegner, der einen vernichten will und gleichzeitig seine Stärke überschätzt, ist doppelt gefährlich, weil er einen Fehlschritt machen kann. Und das ist in unserer Geschichte schon vorgekommen.

Wir müssen nur eines tun – die spezielle Militäroperation [in der Ukraine – SZ] zum Sieg führen. Und machen Sie jetzt nicht so einen Aufstand um die schwedische und finnische Mitgliedschaft in der NATO, wie es jemand vorschlägt, der „schon Schlaues gesagt hat“, usw. Die Operation in der Ukraine wird zu ihrem logischen Abschluss gebracht werden, und viele Führer der Großmächte, der wirklich großen Mächte des Westens, werden einen klaren Kopf bekommen. Und sie werden verstehen, dass „die Würfel gefallen sein werden“, aber wie kann das sein? Ja, sie würden Russland natürlich gerne vollständig ausschalten, aber angesichts der Tatsache, dass Russland in der Lage war, diese Operation durchzuführen, ist es besser, dies nicht zu riskieren. Es ist besser, zu verhandeln. Nun, die Tatsache, dass die Herren aus Helsinki und Stockholm nichts bekommen werden, ist schon ihr Problem. Und dass sie dann viel verlieren werden, das ist auch ihr Problem.

Es ist leicht, zu betrügen, eine neue Denkweise, eine neue Welt zu verkünden… Im 20. Jahrhundert ist nicht alles so wie im 19. Im 21. Jahrhundert ist nicht alles dasselbe wie im 20. „Sie werden das 21. Jahrhundert nicht mit einem Imperium betreten!“ Was jahrhundertelang von den großen Staatsmännern Russlands geleistet wurde, wurde von Gorbatschow und Jelzin in kürzester Zeit zunichte gemacht. Doch nun müssen wir all dies wiederherstellen und dafür sorgen, dass die Furcht, die die Sicherheit unseres Staates gewährleistet hat, die Furcht, die schon Pjotr der Große, Elizaveta Petrovna, Jekaterina die Große, Alexander I. und Stalin erreicht haben, zu unseren Nachbarn zurückkehrt. Unsere Generation wird heute für den Verrat von Gorbatschow und Jelzin arbeiten müssen. Sonst könnten wir nutzen, was unsere Vorfahren geschaffen haben. Aber wir haben es selbst in den Sand gesetzt… Das ist eine gute Lektion. Das wird nie wieder passieren.

Igor Schischkin

