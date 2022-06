Ukraine droht mit Zerstörung der längsten Brücke Europas (RT)

16. Juni 2022



Die Ukraine sollte die Brücke, die die Krim über die Straße von Kertsch mit dem russischen Festland verbindet, ins Visier nehmen, sobald sie die erforderlichen Waffen vom Westen erhält. Diese Drohung sprach der ukrainische Generalmajor Dmitri Martschenko am Mittwoch in einem Interview mit dem von der US-Regierung finanzierten Nachrichtenportal Krim.Realii aus. Die Webseite ist ein Projekt von Radio Free Europe/Radio Liberty, das zur staatlich finanzierten US Agency for Global Media gehört.

Martschenko betonte: „Die Brücke von Kertsch ist absolut unser wichtigstes Ziel.“

weiterlesen hier:

https://pressefreiheit.rtde.tech/europa/141183-ukraine-droht-mit-zerstoerung-ketsch-bruecke/

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen... Related