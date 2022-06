Lula spottet über „demütigende“ Forderung Bolsonaros nach Wahlhilfe durch US-Präsident Biden (Brasilwire)

https://www.brasilwire.com/lula-bolsonaros-request-for-biden-help-is-humiliation/



Präsidentschaftskandidat Luiz Inácio Lula da Silva hat sich über die Bitte Jair Bolsonaros an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Joe Biden, lustig gemacht, ihm zu helfen, Lula, den Kandidaten der Arbeiterpartei bei den bevorstehenden Wahlen am 2. Oktober zu besiegen.

Berichten zufolge warnte Bolsonaro Biden, Lula sei eine „Bedrohung für US-Interessen“.

„[Bolsonaro] ging dorthin, um Biden zu bitten, ihm zu helfen, mich nicht die Wahlen gewinnen zu lassen? Ist es wahr? Ich habe es in der amerikanischen Presse gesehen.“ sagte Lula in einem Interview mit Radio Vitoriosa aus Uberlândia (MG).

Der ehemalige Präsident wiederholte einen ähnlichen Kommentar auf seinen Social-Media-Konten:

„Ist es wahr, was die US-amerikanische Presse sagte, dass Bolsonaro Biden bei den Wahlen um Hilfe gegen mich gebeten hat? Ich glaube nicht, dass das wahr sein kann, weil es zu demütigend wäre.“ – Lula, 14. Juni 2022

Laut Informationen, die Bloomberg anonym erhalten hat, stellte Bolsonaro die Anfrage während eines privaten Treffens mit Biden am Donnerstag, den 9. Juni. Das Treffen fand während der Reise des brasilianischen Präsidenten in die USA statt, um am Summit of the Americas in Los Angeles teilzunehmen.

Bolsonaro bestritt später die Behauptung und beschwerte sich, dass der Bericht „keine Quellen zitiert: ‚laut einer solchen Person‘. Was ich Biden gesagt habe, stammt nicht von mir oder Carlos França. Es ist Spekulation“.

Der brasilianische Journalist Jamil Chade bestätigte jedoch mit zwei Quellen in diplomatischen Kreisen, dass die Anfrage tatsächlich von Bolsonaro an Biden gerichtet war. Auf Kontaktaufnahme äußerten sich weder die brasilianische noch die US-Regierung zu dem Bericht. Die Bitte um Hilfe kommt inmitten von Drohungen von Bolsonaro und seiner militärisch dominierten Regierung, dass sie das Ergebnis vom Oktober nicht anerkennen werden, wenn keine Änderungen am System vorgenommen werden.

Lula forderte Bolsonaro auch auf, zu erklären, was bei dem Treffen mit dem US-Präsidenten besprochen wurde.

„Wenn Sie sagen, dass das Gespräch außergewöhnlich, fantastisch war, sagen Sie, worüber Sie gesprochen haben. Sagen Sie, was die Vereinbarung war“, bemerkte Lula, nachdem er den Gipfel der Amerikas aufgrund der weit verbreiteten Abwesenheit von lateinamerikanischen Führern wie dem Mexikaner Lopez Abrador für einen Fehlschlag gehalten hatte. Bolsonaro wurde von Biden über einen Sondergesandten persönlich eingeladen, um die Glaubwürdigkeit des Gipfels zu retten.

Lula führt alle Wahlumfragen an, wobei ihn die jüngsten Aggregationen auf 53 % der gültigen Stimmen bringen und auf dem besten Weg sind, in der ersten Runde die Präsidentschaft zu übernehmen. Bolsonaros Umfragewerte sind um bis zu 20 % niedriger.

