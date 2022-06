Berlin München Kiew – Victor Grossman’s Berlin Bulletin

https://victorgrossmansberlinbulletin.wordpress.com

Die Flut der öffentlichen Meinung in Deutschland ist so überwältigend – und wechselhaft – wie anderswo: „Stoppt die russische Invasion!“ – „Verteidigt die Ukraine!“ – „Geld senden“ – „Mehr, größere, weiterreichende Waffen!“ – „Russland besiegen!“ Diese Flut aufrechtzuerhalten, gibt es eine allumfassende Medienkampagne. Kein Politiker ist ausgenommen; Sogar Präsident Frank-Walter Steinmeier und Ex-Kanzlerin Angela Merkel werden unter Druck gesetzt, Entschuldigungen für längst vergangene Bemühungen um Entspannung und Verringerung der Konfrontation mit Russland zu finden, die jetzt als „Beschwichtigung“ angeprangert werden. (Steinmeier hat sich unterwürfig entschuldigt, Merkel weigert sich hartnäckig.) Und die Aufrufe zur Verteidigung der Ukraine werden lauter: Jetzt sollen wir unsere „demokratischen Ordnungsregeln“ in einem neuen Kreuzzug verteidigen.

Jede Epoche hatte ihren Ruf, gegen die Mächte des Bösen zu kämpfen. Einmal war es der Anarchismus, dann der Bolschewismus, der Kommunismus. Nachdem diese Bedrohungen besiegt waren, waren neue erforderlich; 2001 war es Terrorismus. Während dieser erschreckende Begriff erodiert, wird er durch Autoritarismus ersetzt. Der Wasserspeier, der uns von den Titelseiten der Zeitschriften anstarrt – nachdem Stalin, Mao und Fidel gestorben sind und Saddam Hussein, Osama bin Laden und Gaddafi eliminiert wurden – ist jetzt ein finsterer Putin. Und mit ihm Russland, das geächtet, sanktioniert, zerstört, ausgehungert und vor allem besiegt werden muss. Ich habe noch keinen direkten Gebrauch des Wortes „bombardiert“ gehört, aber die Waffen sind bereit, mit 800 Milliarden Dollar, die jährlich in den USA ausgegeben werden, etwa dem Dreizehnfachen des russischen Militärbudgets, die anderen in der NATO nicht mitgezählt. In Deutschland wurde zusätzlich zu seinen bereits enormen Militärausgaben ein Sonderfonds von 100 Milliarden Euro hinzugefügt, nach Erhalt der erforderlichen parlamentarischen 2/3-Mehrheit, um verfassungsmäßige Beschränkungen außer Kraft zu setzen. Sein Einsatz beschränkt sich auf die Stärkung und Modernisierung der Bundeswehr, auf F-35-Flugzeuge, die in Rekordzeit Atombomben auf Moskau abwerfen können, auf Kriegsschiffe, die an jeder Küste landen können, auf modernste, tödlichste Panzer.

All dies ist „um Sicherheit zu erreichen“. Deutsche Grenzen seien nirgends bedroht, aber der Einmarsch in die Ukraine, so heißt es, beweise Putins Pläne, das Gebiet der UdSSR oder des Zarenreiches zurückzuerobern. Also wer weiß? Und jeder Aufruf zur Vernunft, auf einen Waffenstillstand und Verhandlungen zu drängen, anstatt zu fordern, Russland zu besiegen und zu „ruinieren“, Putin zu stürzen und ihn vor Gericht zu stellen, wird als Beschwichtigung angeprangert, mit Anspielungen auf das Münchner Abkommen von 1938, als Neville Chamberlain und French Premierminister Daladier verkaufte die Tschechoslowakei.

Ich sehe auch Parallelen, aber sehr unterschiedliche. Hitlers Hauptziel, das in seinem Anti-Komintern-Pakt mit Italien und Japan verkündet wurde, bestand darin, in die UdSSR einzudringen und sie zu zerstören, den Reichtum ihrer riesigen Weite zu erobern und mit Japan der Hegemonie über ganz Eurasien näher zu kommen.

Wie hat „der Westen“ solche Pläne gesehen? Bei einem geheimen Treffen am 19. November 1937 gratulierte Lord Halifax, der Vertreter Großbritanniens, Hitler, „dass der Führer nicht nur in Deutschland Großes geleistet habe, sondern dass er durch die Zerschlagung des Kommunismus in seinem eigenen Land dessen Weg nach Europa und damit nach Deutschland versperrt habe kann zu Recht als Bollwerk gegen den Bolschewismus angesehen werden.“

Der Westen, obwohl er selbst kein Faschist war, bewunderte Hitlers Hass auf die UdSSR und hoffte, er würde sie angreifen und zerstören und so jede böse sozialistische Bedrohung beseitigen. Sie demonstrierte dies, indem sie Hitler, Mussolini und Franco in Spanien unterstützte, kaum ein Flüstern der Missbilligung der Übernahme Österreichs durch die Nazis von sich gab, der Opferung der Tschechoslowakei zustimmte, die Deutschland an die russische Grenze brachte, und Aufrufe des sowjetischen Außenministers Litvinov in den Vereinigten Staaten zurückwies Völkerbund für „kollektive Sicherheit“ gegen die deutsche Expansion. Litwinows Hoffnungen auf Einheit gegen den Faschismus starben mit der raschen Anerkennung des Sieges Francos am 1. April 1939 durch den Westen. Innerhalb einer Woche zog Stalin die konsequente Konsequenz, stürzte Litwinow und veranlasste seinen Nachfolger Molotow, einen Deal mit Deutschland abzuschließen.

Wie Litvinov kommentierte: Die britischen und französischen Führer „… hatten alles in ihrer Macht Stehende getan, um Hitlerdeutschland durch geheime Abkommen und provozierende Schritte gegen die Sowjetunion aufzustacheln … Die Sowjetregierung, um einen bewaffneten Konflikt mit Deutschland unter ungünstigen Umständen und in einem ungünstigen Umfeld zu vermeiden der völligen Isolation, war gezwungen, die schwierige Wahl zu treffen und einen Nichtangriffspakt mit Deutschland abzuschließen.“

Die gewonnenen zwei Jahre ermöglichten die Befreiung Berlins durch die Rote Armee, allerdings erst nach dem Tod von über 50 Millionen Menschen, darunter etwa 27 Millionen Sowjetbürger. Die Ereignisse nach der Ablehnung von Litwinows „kollektiver Sicherheit“ durch den Westen waren blutig und verheerend. So auch die Ereignisse des Jahres 2022. Natürlich ist die Welt ganz anders und weder die Nato noch Putin noch die Ukraine sind Nazi-Deutschland. Aber war es nicht die Politik der USA, ihre NATO immer näher an Russland zu drängen, ihre Nachbarn militärisch aufzubauen, mit jährlich drohenden Grenzmanövern, Provokationen wie den Putsch gegen einen gewählten ukrainischen Präsidenten im Jahr 2014 zu organisieren, weil er sowohl mit Russland als auch mit dem Westen Handel treiben wollte? ? Hat es nicht versucht, Russland vollständig einzukreisen, es wirtschaftlich zu schwächen, das Endziel eines „Regimewechsels“ mit einem Bauern wie Jelzin anzustreben, der vollen Zugang zu einer riesigen Region und eine Rampe für einen Angriff auf die letzte große Barriere der Welthegemonie, China, bietet? Erinnert die gegenwärtige US- (daher NATO-) Politik nicht an den Ostdruck der Vergangenheit – genannt „cordon sanitaire“, „containment“ oder „rollback“?

Dieses hässliche Abkommen zwischen Stalin und Hitler wurde durch eine überwältigende existenzielle Bedrohung notwendig. Hat Putin die gegenwärtige Szene ähnlich gesehen? Wir können es nicht sagen. Natürlich sah er, wie die Ukraine ständig mit Javelin-Panzerabwehrraketen, moderner Artillerie, Drohnen und Haubitzen bewaffnet wurde, die tödliche Excalibur-Granaten „mit punktgenauer Genauigkeit“ abfeuerten. Er wusste mit Sicherheit von tödlichen gemeinsamen amerikanisch-ukrainischen „biologischen Forschungseinrichtungen“, wie die Unterstaatssekretärin Victoria Nuland (derselbe Beamte, der 2014 den Putsch in Kiew leitete) zugab. Und wir müssen nicht einfach raten, welche Schritte Washington unternehmen würde, wenn China schwer bewaffnete Manöver in Tijuana oder Baja California durchführen würde; wir können die Invasion in der Schweinebucht nachschlagen oder die Angriffe auf Guatemala, Grenada, Panama, die Dominikanische Republik, ganz zu schweigen von Korea, Vietnam, Irak, Libyen, Afghanistan, alle weit entfernt von Washington oder New York. Glücklicherweise hat sich die Zahl der Menschenleben und Schäden in der Ukraine bei einigen dieser Invasionen nicht angenähert. Heute von brennender Notwendigkeit; diese Nummern dürfen niemals angefahren werden!

Aber selbst die stichhaltigsten Vergleiche mit vergangenen oder gegenwärtigen Gefahren können die Mitschuld der Putin-Regierung am gegenwärtigen Schrecken nicht kleinreden! Sie können auch nicht die Sorge überwinden, dass Putin tatsächlich von Zar Peter träumt, von einem Großrussland, das der Ukraine das Recht auf Unabhängigkeit und Souveränität verweigert. Auch die Anschuldigungen der Nazi-Herrschaft rechtfertigen nicht die Verletzung des Völkerrechts, die Zerstörung so vieler Städte und Familien, trotz eines sehr realen Bandera-Kultes und der Stärke der Asowschen Schläger. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass ein massiver Angriff auf die russischsprachigen Donbas-Republiken geplant war und Putin Maßnahmen ergriffen hat, um dies zu verhindern. Aber war die Invasion die einzige Präventionsmethode? Ich kann nicht sagen.

Es gibt vieles, was wir nicht wissen. Aber es kann nur eine Antwort auf die aktuelle Eskalation geben, mit wachsender wahlkampfbedingter amerikanischer Kriegslust, immer mächtigeren Waffen, die immer mehr Menschenleben kosten werden, vor allem ukrainischen – und der ständigen Bedrohung durch einen Atomkrieg. Die Antwort muss darin bestehen, Biden und Johnson, Baerbock und Scholz unter Druck zu setzen, Verhandlungen und Frieden zu unterstützen. So schwierig eine solche Antwort auch sein mag, ich denke, sie muss weltweit ganz oben auf der Tagesordnung eines jeden Progressiven stehen! Und es bedeutet auch, ähnliche Schlussfolgerungen einer sehr gemischten Menge zu begrüßen, darunter Erdogan in der Türkei, der Papst in Rom, mutige lutherische Führer in Deutschland und sogar der alte Kriegsfalke Kissinger.

Der Ruf nach Frieden wird auch aus dem Inneren Russlands laut, trotz der Versuche, ihn zum Schweigen zu bringen. Ich hoffe, es trägt Früchte – aber nicht für die Russen, die sich nach einem NATO-Sieg sehnen – und noch einer Regimeübernahme!

In Deutschland hörte man schwache Versuche, eine totale Konfrontation zu vermeiden und für den Frieden zu arbeiten, von Bundeskanzler Olaf Scholz, einem Sozialdemokraten, der einen kurzen Blick in die Zukunft wagte, wenn ein Europa ohne seine russische Komponente, unverrückbar dagegen, undenkbar sein sollte . Doch zaghafte Worte in diese Richtung wurden von seinen Koalitionspartnern bald totgeschwiegen: die rechten Freien Demokraten, die bereit sind, Milliarden für Krieg und Waffen auszugeben, aber den Milliardären keinen Euro mehr aufbürden, und die einst als fortschrittlich geltenden Grünen, die jetzt den Spitznamen „ Oliv-Grüne“, mit Außenministerin Annalena Baerbock am lautesten in der hungrigen Meute, die sogar EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen übertrumpft. Scholz weiß, dass Widerstand gegen einen der beiden Partner sein Koalitionsschiff versenken und seinen Kapitänsposten beenden könnte. Beide (und seine eigene Partei) haben sich in vielen Landeskoalitionen gerne mit den rechten Christdemokraten zusammengeschlossen und könnten es bundesweit erneut versuchen. Seine Angst vor ihrer Fahnenflucht könnte seine lautstarke Unterstützung für das 100-Milliarden-Euro-Paket für das Militär erklären. Aber der Trend ist in ganz Europa stark, wie die Bemühungen Schwedens und Finnlands zeigen, mit lang gehegten Traditionen zu brechen und einen Beitritt zur NATO zu beantragen. Die kriegerischen „Atlantiker“ haben den Ukraine-Krieg genutzt, um dem Pentagon und den Raytheons zu gefallen und die pragmatischen, geschäftstüchtigen Befürworter des Handels und der Annäherung an Russland und China zu besiegen. wie die Bemühungen Schwedens und Finnlands zeigen, mit althergebrachten Traditionen zu brechen und sich um einen NATO-Beitritt zu bewerben. Die kriegerischen „Atlantiker“ haben den Ukraine-Krieg genutzt, um dem Pentagon und den Raytheons zu gefallen und die pragmatischen, geschäftstüchtigen Befürworter des Handels und der Annäherung an Russland und China zu besiegen. wie die Bemühungen Schwedens und Finnlands zeigen, mit althergebrachten Traditionen zu brechen und sich um einen NATO-Beitritt zu bewerben. Die kriegerischen „Atlantiker“ haben den Ukraine-Krieg genutzt, um dem Pentagon und den Raytheons zu gefallen und die pragmatischen, geschäftstüchtigen Befürworter des Handels und der Annäherung an Russland und China zu besiegen.

Olaf Scholz plant nun, vergangene Beleidigungen aus Kiew zu vergessen und zusammen mit Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi einen Besuch abzustatten, alle bisher etwas zögerlich, aber alle befürchtet, dass die Medien ihnen vorwerfen, sie seien Faulpelze, das Trio wird Selenskyj wohlwollend zuhören eindringliche Forderungen nach schweren Waffen. Peinliche Begegnungen mit Nazi-ähnlichen Fahnen, Insignien und Tätowierungen der Asowschen Bataillone oder der Besuch riesiger Bandera-Statuen bleiben ihnen zweifellos erspart.

Einen ersten Staatsbesuch hat Scholz bereits in Vilnius abgestattet, wo er den Staatsoberhäuptern von Litauen, Lettland und Estland versicherte, Deutschland denke an sie und werde mehr Truppen in ihre Länder nahe dem russischen St. Petersburg und Kaliningrad schicken. Weder wurde erwähnt, dass Hitler dieses baltische Gebiet nutzte, als er 1941 die UdSSR angriff und Leningrad zweieinhalb Jahre lang tödlich belagerte, noch die eifrige Beteiligung baltischer Freiwilliger in SS-Einheiten, die für Hitler kämpften. Während des Besuchs fand keiner der traditionellen, von der Polizei bewachten Aufmärsche von SS-Veteranen und -Anhängern statt; Ihr derzeitiger Akzent hat sich zur Unterstützung der Ukraine geändert.

Während die westlichen Winde stärker wehten, teils aus Sympathie und Solidarität, teils mit dem Geruch von Nationalismus und Hass, wo war in Deutschland DIE LINKE, eine Partei, die traditionell für Frieden steht und gegen das Wettrüsten kämpft? Leider ist es besser, nicht zu fragen!

Nach ihrem desaströsen Ergebnis bei der Bundestagswahl im vergangenen September, wo sie von 9,9 % im Jahr 2017 auf 4,9 % sank und erst dank einer Regelung, nach der drei oder mehr Abgeordnete direkt von ihren Bezirken gewählt wurden, wieder in den Bundestag zurückgedrängt wurde, Verhältniswahl (PR) in Kraft. Nur drei gewannen, zwei in Berlin, einer in Leipzig, also blieb die Partei im Bundestag, aber mit 69 Sitzen nicht mehr größte Oppositionspartei, sondern mit 39 Sitzen schwächste. Drastische Veränderungen waren mehr als dringend! Aber sie wurden nicht gemacht, und bei drei Landtagswahlen verlor die Linke erneut katastrophal.

Trotz Beteiligungen an vier Landeskoalitionen, in Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen, war der Fortbestand der Partei deutlich gefährdet. Ein schwerer Schlag traf im April, als die eher „reformistische“ Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow wegen ihrer „persönlichen Situation“ als Mutter zurücktrat, aber mit einem verschleierten Angriff auf ihre kämpferischere Co-Vorsitzende Janine Wissler, gestützt auf a hässlich verzerrter Artikel in der schlauen Zeitschrift Der Spiegel, immer ein Feind der Linken, die fälschlicherweise schrieb, Wissler habe einen Fall von Frauenfeindlichkeit ihres Ex-Partners vertuscht. Fast sicher verbündet mit ihren üblichen Schnüfflern und Manipulatoren hinter den Kulissen, schrieb sie über den falschen Umgang der Linken mit „Sexismus“.

Aufgrund des Rücktritts des Co-Vorsitzenden, der vielen Wahlniederlagen und der umherschwirrenden Sexismusvorwürfe (obwohl Die Linke in ihrer Bundestagsdelegation und in den Landtagen eine weibliche Mehrheit hat) wurde beschlossen, die Parteispitze komplett neu zu wählen Kongress in Erfurt vom 24. bis 26. Juni. Janine Wissler wird den ungerechten Medienangriffen trotzen und erneut für das Spitzenamt kandidieren. Da sie eine linksgerichtete Westdeutsche ist, könnte ein wahrscheinlicher Co-Vorsitzender ein reformorientierter Ostdeutscher sein.

Doch die Partei ist scharf gespalten. Diesen Traum mussten die „Reformer“, die ihren desaströsen Wahlkampf im vergangenen Jahr mit der Hoffnung auf eine Bundeskoalition mit Grünen und Sozialdemokraten begründet hatten, (vorerst) begraben. Selbst wenn es machbar wäre, hätte die Partei den Widerstand gegen die NATO und den Einsatz deutscher Truppen in ausländischen Kriegen und Besetzungen wie in Afghanistan und Mali und ihren Widerstand gegen große Aufrüstungspläne aufgeben oder schwere Waffen in die Ukraine schicken müssen. Der „linke Flügel“ der Linken beharrt darauf, dass dies bedeuten würde, seine Position als einsame Friedenspartei aufzugeben und damit irrelevant zu werden: ein leicht linksgerichteter sozialdemokratischer Sektor des Establishments, der seine Opposition gegen das kapitalistische System und seine Mächtigen vergisst Milliardäre Potentaten!

Solche Grundsatzfragen dürften Ende des Monats in Erfurt im Mittelpunkt der Debatte stehen – und bei der Wahl der Co-Vorsitzenden und aller weiteren Positionen. Wird sich die Partei für eine Seite entscheiden? Wird es einen Kompromiss finden? Könnte sie sich aufspalten, zwei schwache Teile bilden und eine Friedensposition im Bundestag und in den Medien unausgesprochen lassen? In zwei Wochen sollten wir es wissen

Trotz der aktuellen Katastrophe versammelten sich etwa vierzig Menschen, die ebenfalls an die Vergangenheit erinnerten, an einem kleinen quadratischen Denkmal im Berliner Lustgarten, um an ein tragisches Scheitern zu erinnern.

Im Mai 1942 hatte die Nazi-Kriegsmaschine nach all ihren Blitzkriegssiegen und frühen Gewinnen bei ihrem Angriff auf die UdSSR begonnen, auf Granit zu beißen. Unerwartete Rückschläge und schwere Verluste führten zu einer sinkenden Moral, daher wurde eine große Multimedia-Ausstellung mit dem sarkastischen Namen „Sowjetparadies“ eingerichtet, um den desolaten, von Armut geplagten Sowjet zu zeigen, den sie zerstörten – und die Begeisterung für „unsere Jungs in Uniform“ wiederzuerlangen.

Zwei Untergrundgruppen, junge Kommunisten, beschlossen, die Ausstellung in Brand zu setzen. Fünf von einer Gruppe, sieben von einer zweiten, jüdischen Gruppe, stark eingeschränkt, aber noch nicht von den Deportationen betroffen, wurden von Herbert Baum, 29, sportlich, musikalisch und marxistisch hochbegabt geführt – und sehr geliebt alle von ihnen.

Aber am festgelegten Datum, dem 18. Mai 1942, entzündete sich das um die Ausstellung herum abgesonderte brennbare Material nicht; Die Verschwörung wurde entdeckt und fast alle Mitglieder beider Gruppen wurden gefasst, gefoltert und zur Guillotine geschickt. Baum wurde erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Das kleine Denkmal in Ost-Berlin wurde 1981 errichtet und nach der Wiedervereinigung nur geringfügig verändert, wobei teilweise Bezüge zur UdSSR verschleiert wurden.

Am 8. Mai, anlässlich des Jahrestages eines großen Sieges, nahmen viele hundert Berlinerinnen und Berliner den traditionellen jährlichen Besuch des Sowjetischen Ehrenmals in Treptow wieder auf, eines von drei in Berlin, mit seiner Statue eines Soldaten der Roten Armee, der ein kleines Kind schützend in sich hält ein Arm, im anderen ein Schwert, das ein Hakenkreuz zu seinen Füßen zerschmettert. Der lange grüne Rasen unterhalb der Statue enthält die Überreste von 7000 Soldaten, die nach vier schrecklichen Kriegsjahren im letzten erbitterten Kampf gegen den Hitlerfaschismus starben.

1. Zusätzliche Randnotizen: Elon Musk hat die Produktion seiner Elektroautos in einem Gigafactory-Komplex in einem ehemals bewaldeten Gebiet südöstlich von Berlin aufgenommen, seinem größten Werk in Europa.

2. Da die Preise auch hier in die Höhe schießen, werden ständig verschiedene Pläne diskutiert, um entweder das Elend zu lindern oder die wachsende Militanz abzustumpfen, die jetzt in Streiks von Krankenschwestern, Flugbegleitern, Krankenhauspersonal und anderen zu sehen ist, mit Forderungen von bis zu 8 % an Gehaltserhöhungen.

3. In einem kuriosen Experiment gewährt ein einziges 9-Euro-Ticket im Juni, Juli und August jeweils einen Monat lang kostenlose Fahrten mit allen U-Bahnen, Hochbahnen, Straßenbahnen, Bussen und Eisenbahnen, mit Ausnahme der ausgefallenen internationalen Strecken. Von Anfang an stauten sich die Züge zu den Ostsee- und Nordseestränden.

