Wie Jose Martí sagte: „Heimatland ist Menschlichkeit“ – Mexiko bricht Blockade gegen Kuba liefert Hilfe liefern.

Am Montag gab Präsident López Obrador vom Heroico Puerto de Veracruz bekannt, dass Mexiko die Blockade gegen Kuba aufbricht und Hilfe liefern wird.

Zwei Schiffe der mexikanischen Marine sind auf dem Weg zur Insel mit Ventilatoren, Sauerstoff und Nahrungsmitteln für das Brudervolk von Kuba.

Wenn es ein Volk gibt, das Mexiko mehrfach geholfen hat, dann war es das kubanische Volk, das außerdem Lektionen in Würde erteilte und sich keiner fremden Macht unterworfen hat.

Gute Nachrichten und gute Entscheidung von AMLO. Wir wollen keine Blockaden, Mauern, Annexionen, Invasionen oder Sanktionen mehr. Was wir uns sehnen, ist Frieden, Zusammenleben und Solidarität zwischen den Nationen.

Wie Jose Martí sagte: „Heimatland ist Menschlichkeit“.

