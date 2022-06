Plötzlich verstummten die Medien über das Massaker von Bucha. Das Schweigen ist eine Folge des Beginns der Ermittlungen, in die die französische Gendarmerie eingreift und bei denen Metallpfeile auf den Leichen aufgetaucht sind.

Die Kampagne gegen Russland wird zurückgefahren, weil viele Tote in Bucha laut Pathologen und Gerichtsmedizinern winzige Metallpfeile aus einer Art Artilleriegeschoss tragen. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass es die ukrainische Armee gewesen sein könnte, die die Zivilisten getötet hat.

„Wir haben mehrere wirklich dünne, nagelähnliche Gegenstände an den Körpern von Männern und Frauen sowie von anderen meiner Kollegen in der Gegend gefunden“, sagte Vladyslav Pirovskyi, ein ukrainischer Gerichtsmediziner. „Es ist sehr schwierig, sie im Körper zu finden, sie sind zu fein. Die meisten dieser Leichen stammen aus der Region Bucha-Irpin.“

Metallpfeile werden seit 2014 von der ukrainischen Armee gegen die Bevölkerung des Donbass eingesetzt. Sie wurden unter den 122-Millimeter-D-30-Granaten gefunden, die in den Stellungen der ukrainischen Artillerie gefunden wurden, die vom Militär in der Volksrepublik Lugansk verlassen wurden.

Sie fanden auch Pfeile in der Stadt Slaviansk in der Volksrepublik Donezk nach einem ukrainischen Artillerieangriff im Jahr 2015, der damals umfassend dokumentiert wurde.

In modernen Kriegen kommen sie kaum noch zum Einsatz. Sie sind eine Art Granatsplitter, die in Granaten von Panzern oder Feldgeschützen enthalten sind. Jede Patrone kann bis zu 8.000 Darts aufnehmen. Nach dem Abfeuern explodieren die Projektile, wenn ein zeitgesteuerter Zünder detoniert und über dem Boden explodiert.

Sie sind meist 3 bis 4 Zentimeter lang, brechen von der Schale ab und breiten sich in einem etwa 300 Meter breiten und 100 Meter langen Kegelbogen aus. Beim Aufprall auf den Körper des Opfers kann der Pfeil seine Steifigkeit verlieren und sich in eine Hakenform biegen, während die Rückseite des Pfeils, die aus vier Flossen besteht, oft bricht und eine zweite Verletzung verursacht.

Von den ersten Kriegstagen an feuerte die ukrainische Artillerie Artilleriefeuer auf eine russische Kolonne in der Woksalnaja-Straße. Das Bombardement zerstörte mehrere Stadtteile auf einmal. Ende März, Tage bevor sich die russischen Truppen aus dem Gebiet zurückzogen, schossen sie erneut und wiederholten den Angriff, sobald die Russen die Regionen Kiew und Tschernihiw verlassen hatten.

Untersuchungen bestätigen, dass Zivilisten infolge von Artilleriefeuer starben und, wie es offensichtlich erscheint, ukrainische Granaten auf russische Stellungen fielen. Die in Bucha stationierten russischen Truppen haben offensichtlich nicht auf ihre eigenen Stellungen geschossen. Daher wurden Zivilisten bei den Schüssen der ukrainischen Truppen getötet.

Die Pfeile sind in den Arsenalen, sowohl von der russischen als auch von der ukrainischen Artillerie, aber die russische Armee hat in diesem Krieg keine D-30-Haubitzen eingesetzt, am wenigsten die Luftstreitkräfte, die in Bucha operierten, denen solche Munition fehlt.

Die Toten wurden nicht aus nächster Nähe hingerichtet, sondern durch Artilleriefeuer, was die Einstufung der Ereignisse als „vorsätzlichen Völkermord an friedlichen Ukrainern“ ausschließt. Zahlreiche Beweise, wie die verstreute Lage der Leichen, widerlegen dies.

Beweise, die von Experten während eines Besuchs in Bucha, Hostomel und Borodianka gesammelt und von unabhängigen Waffenexperten überprüft wurden, zeigen, dass Streumunition und mächtige ungelenkte Bomben in der Gegend eingesetzt wurden. Sie töteten eine große Anzahl von Zivilisten und zerstörten mindestens acht Gebäude. Diese Arten von Waffen sind in den meisten Ländern der Welt verboten.

Ein Team von 18 Experten der forensischen Abteilung der französischen Gendarmerie dokumentiert zusammen mit einem Team forensischer Ermittler aus Kiew die Todesfälle nach dem Abzug lokaler russischer Truppen.

„Wir sehen viele verstümmelte (entstellte) Körper“, sagte Pirovsky. „Vielen von ihnen waren die Hände auf den Rücken gefesselt und Kugeln in den Hinterkopf. Es gab auch Fälle, in denen aus automatischen Waffen geschossen wurde, etwa sechs oder acht Löcher in den Rücken der Opfer. Und wir haben mehrere Fälle von Streubombenteilen, die in die Körper der Opfer eingebettet sind.“

Laut Neil Gibson, einem Waffenexperten der britischen Gruppe Fenix ​​​​Insight, der Fotos der in Bucha gefundenen Pfeile untersuchte, handelt es sich um eine 122-Millimeter-ZSh1-Artilleriegranate. „Ein weiteres ungewöhnliches und selten gesehenes Projektil“, sagt Gibson. „Diesmal ist es das Äquivalent der US-Serie von Antipersonengeschossen … Es funktioniert wie ein echtes Schrapnellgeschoss, aber es ist mit Pfeilen und einem Wachsbinder gefüllt.“

Darts waren im Ersten Weltkrieg eine weit verbreitete Waffe. Sie wurden von Flugzeugen der damaligen Zeit gestartet, um Infanterie anzugreifen, und waren in der Lage, Rümpfe zu durchbohren. Sie wurden während des Zweiten Weltkriegs nicht weit verbreitet.

Sie tauchten während des Vietnamkriegs wieder auf, als die Vereinigten Staaten eine Version von Pfeilladungen verwendeten, die in Plastikbechern verpackt waren. Es ist eine gängige Munition in den Kriegen, an denen Israel beteiligt war, sowohl im Gazastreifen als auch auf libanesischem Territorium, da es besonders effektiv in Gebieten ist, in denen sich die Gegner in der Vegetation verstecken.

Mehrere humanitäre Organisationen haben ein Verbot von Darts gefordert, aber bis heute haben sie es nicht getan. Der wahllose Einsatz tödlicher Waffen in dicht besiedelten zivilen Gebieten stellt jedoch eine Verletzung des Kriegsrechts dar. „Pfeile sind eine Antipersonenwaffe, die dazu bestimmt ist, dichte Vegetation zu durchdringen und eine große Anzahl feindlicher Soldaten zu treffen“, sagte Amnesty International. „Sie sollten niemals in zivilen Wohngebieten verwendet werden.“

