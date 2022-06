Falschinformationen durch die Tagesschau? Wer beschiesst Donetsk? Wer ist im Recht?

Falschinformationen durch die Tagesschau? Fehler oder Absicht? Wenn letzteres, dann wäre das Manipulation, von uns allen bezahlt durch die Runkfunkgebühren.



Quelle für Reuters:

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/three-killed-artillery-attack-donetsk-market-separatist-news-agency-2022-06-13/



Quelle Tagesschau (Min. 5.50):

https://www.youtube.com/watch?v=jfpAWlrOEgQ

Gegenstandpunkte, Fakten, Zeugenaussagen von Kriegsgefangenen, Folteropfern, Zivilisten, Politikern, Tätern (VIDEOS 18+)

Ukraine Unzensiert: Fakten, Zeugenaussagen #1 https://cutt.ly/UH3hxnt

Ukraine Unzensiert: Fakten, Zeugenaussagen #2 https://cutt.ly/9H3hnNr

Ukraine Unzensiert: Fakten, Zeugenaussagen #3 https://cutt.ly/TH3hEdz

Ukraine Unzensiert: Fakten, Zeugenaussagen #4a https://cutt.ly/aH3hYPm

Ukraine Unzensiert: Fakten, Zeugenaussagen #4 https://cutt.ly/3H3krOW

Ukraine Unzensiert: Fakten, Zeugenaussagen #5 https://cutt.ly/5H3hGXf

Ukraine Unzensiert: Fakten, Zeugenaussagen #6 https://cutt.ly/eH3hLKA

Ukraine Unzensiert: Fakten, Zeugenaussagen #7 https://cutt.ly/0H3hNwa

Ukraine Unzensiert: Fakten, Zeugenaussagen #8 https://cutt.ly/DH3h0ib

Ukraine Unzensiert: Fakten, Zeugenaussagen #9 https://cutt.ly/wH3h3Ej

Ukraine Unzensiert: Fakten, Zeugenaussagen #10 https://cutt.ly/IJ2wDWB

Ukraine Unzensiert: Fakten, Zeugenaussagen #11 https://cutt.ly/UJ2wZIJ

Ukraine Unzensiert: Fakten, Zeugenaussagen #12 https://cutt.ly/fJ7F2eq





